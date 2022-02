A por la quinta ante el colista (13:00)

El conjunto entrenado por Antonio Pernas afronta un nuevo encuentro de Liga Femenina Challenge con mucho cambio. No será en el horario habitual, para facilitar el viaje del equipo rival. Tampoco se juega con continuidad, pues la pasada jornada, de nuevo, se vio aplazada por positivos, en este caso en la plantilla del Celta Zorka Recalvi. Ni contará con las mismas jugadoras que en la anterior cita, pues se podrá ver el debut de la interior letona Marta Miscenko. A todo ello hay que sumar que la entidad de la Costa del Sol llega con la tercera mejor racha de toda la liga y se enfrenta a un equipo que solo ha logrado sacar un triunfo de 17 posibles y ha perdido seis al hilo. Además, en el banquillo rival estará Bea Pacheco, quien comenzó la temporada en Estepona y, por tanto, conoce a la perfección a buena parte del plantel que tendrá enfrente.

Partido de los denominados trampa en el que habrá que estar focus los cuarenta minutos, sin olvidar que el grupo busca seguir encajando piezas con las últimas incorporaciones y que la falta de ritmo de competición no ayuda en este aspecto. Además, el balance de 1-16 del conjunto catalán no debe llevar a engaños: cuatro de los cinco últimos no han sido derrotas abultadas y han tenido opciones de victoria. El paso de las jornadas, la llegada de Bea Pacheco al banquillo y los cambios que han hecho en la plantilla se van notando y habrá que ganar el partido, como siempre, en el parqué.

Jose Parra, segundo entrenador de la plantilla de Liga Femenina Challenge, analizó al rival de esta semana y el encuentro que medirá a CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol y Advisoria Mataró Maresme este sábado desde las 13:00 horas en el Pineda. El técnico valenciano aseguró que el parón de partidos de la pasada semana “ha venido bien” al equipo “para permitir que las nuevas jugadoras se integren en el grupo y ajustar las piezas” con las que ahora cuenta la entidad esteponera.

“Son las últimas clasificadas, pero hay que tener en cuenta que en esta liga tan igualada todo puede pasar y un ejemplo es que vienen de jugar un partido en el que dominaban el marcador por más de una decena de puntos y se les escapó al final. Ésta ha sido la dinámica habitual: compiten muchos minutos”, comentaba Parra que, centrado en su propio equipo, lo tenía claro: “La clave para nosotras es el nivel defensivo. Tenemos que seguir siendo una piña atrás que nos permita conseguir canastas fáciles en transiciones ofensivas rápidas”.

Adrijana Knezevic, líder del Maresme

Pocas veces el foco está tan claro sobre una jugadora con es el caso de Advisoria Mataró Maresme. La jugadora serbia llegó al club catalán a mediados del mes de diciembre procedente del Campus Promete de Liga Femenina Endesa. La alero ha desarrollado la mayor parte de su carrera en España, 10 de las 11 temporadas, en la máxima categoría del baloncesto femenino nacional, lo que habla a las claras de la calidad de esta veterana jugadora.

La inmensa mayoría de balones en ataque pasan por las manos de Knezevic, que promedia 20 lanzamientos en los tres encuentros que ha disputado con la elástica de su nuevo equipo; unos tiros que se transforman en 20,3 puntos en los 37 minutos que está sobre el parqué. A partir de todo ese juego que orbita alrededor de la serbia, se encuentran otras jugadoras importantes como la base finesa Ebba Pekonen, que debutó en el último partido y es internacional con su país; las hermanas hispanosuizas Camila y Stephanie Martínez, la ex de Femení Sant Adrià Gedna Capel o la única jugadora que continúa respecto a la temporada pasada, Laura Arias.

Tras una serie de lesiones y jugadoras que no terminaron de cuajar, lo que le han obligado a reinventarse en varias ocasiones, Advisoria Mataró Maresme busca ahora una regularidad en el juego que le permita tratar de reengancharse, clasificatoriamente hablando, a esta Liga Femenina Challenge, donde son con diferencia la peor ofensiva con apenas 55 puntos por encuentro.

El conjunto catalán buscará correr cuando pueda, posiciones liberadas en el exterior para tiradoras como Camila Martínez o Paula López y, sobre todo, opciones para Knezevic, ya que cuentan con un juego interior que, más allá de Capel, no tiene mucho impacto en el juego.