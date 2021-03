Otro duelo con olor especial para el CB Marbella, que este próximo jueves recibe en el Pabellón Carlos Cabezas al Grupo Alega Cantabria, equipo más en forma del Grupo Oeste con cuatro triunfos consecutivos. El conjunto cántabro es uno de los más potentes de la liga, tanto en presupuesto como en plantilla, y sigues muy de cerca a Juaristi ISB en la pelea por el liderato.

Será un partido muy duro para el conjunto azulón, que podrá contar con todos sus jugadores a excepción de Nikola Cvorovic, que no podrá jugar al cerrar su vinculación con el club pasada la fecha original del encuentro, que fue aplazado por un positivo COVID-19 en el cuerpo técnico de Grupo Alega Cantabria. Quién sí estará en el roster esta vez será Pablo Sánchez, que tras jugar en el Palau Blaugrana con Unicaja el martes, ya está integrado en la dinámica LEB Plata y se vestirá de corto para intentar conseguir sumar un triunfo que refuerce aún más las aspiraciones de Play Off de un CB Marbella que llega en un buen momento de forma.

La derrota ante Juaristi no es más que una piedra en el camino para los marbellíes, que ya han pasado página y no piensan en otra cosa que conseguir tumbar a su próximo rival. Tal y como explica Rafa Piña en la previa del partido, “duele perder como se perdió en Azpeitia, con una falta no pitada al final y teniendo la victoria tan cerca, pero este equipo se levanta pronto y ha trabajado muy duro para estos próximos partidos que nos vienen”. Sobre el equipo que entrena David Mangas, “sabemos que es un rival muy complicado. Viene al Cabezas uno de los equipos más fuertes, que se ha reforzado muy bien con sus últimas incorporaciones que vienen de LEB Oro. Queremos estar a la altura, competir con ellos y poder llevarnos el partido”.

Grupo Alega Cantabria cuenta con Walter Junior Cabral, Leo Cizmic, Thomas Sullivan Granado, Javi Menéndez, Fernando Sierra y Carlos Toledo, todos con experiencia en la segunda categoría del baloncesto español y jugadores que a buen seguro podrían ser titulares en cualquier equipo de LEB Plata. Si con ello no fuera poco, completan su juego con Álvaro Palazuelos, Will Perry o Stephen Ugochukwu, algo que le da una estabilidad espectacular a las rotaciones del equipo.

Una vez más el CB Marbella abre las puertas para la cantera de Marbella Basket, que tanto este jueves como el sábado podrán asistir al partido confirmando previamente su presencia para animar a los azulones. Los que estén interesados deberán rellenar el formulario de localización y enviarlo al correo correspondiente.