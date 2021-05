No hay gran cosa en juego, más allá de mejorar alguna posición en la tabla clasificatoria de la Liga Guerreras Iberdrola. El Rincón Fertilidad Málaga, con plaza asegurada en Europa tras haber alzado el título de la EHF European Cup disputa este miércoles en Telde ante el Rocasa Gran Canaria un partido aplazado precisamente por la disputa de la final europea. Pero el equipo malagueño, que no está teniendo los mejores resultados en los últimos encuentros, quiere acabar la última semana de competición con buenas sensaciones en los dos partidos que le restan por jugar, en búsqueda de un final de temporada a la altura de lo que ha sido el curso, que ha rayado la perfección.

Las de Suso Gallardo, eliminadas el pasado viernes ante el Super Amara Bera Bera en los cuartos de final de la Copa de la Reina, han permanecido en tierras canarias hasta la disputa de este encuentro, pudiendo prepararlo gracias a la hospitalidad del Rocasa, que cedió su pabellón para que el Rincón Fertilidad Málaga entrenase.

El cuadro canario, que ostenta la tercera posición en la tabla clasificatoria, tampoco llega en un buen momento, contando sus últimos tres partidos, dos de liga y el de cuartos de Copa, por derrotas. Un triunfo ante el equipo malagueño les sería suficiente para asegurar el puesto de bronce a falta de una jornada por disputarse.

“Queremos acabar con buenas sensaciones”

El técnico del Rincón Fertilidad Málaga Suso Gallardo ve muy positivo el descanso de sus jugadoras en estos días: “Después de perder en cuartos de final ante Bera Bera, que fue una pena, al equipo le ha servido para desconectar y poder celebrar estas copas que no pudimos en su momento con tantos eventos y partidos. Ahora nos centramos en estos dos partidos que nos quedan para terminar la temporada”.

Por su parte, la extremo Sara Bravo sostiene que hay que ir a por la victoria en estos dos partidos que restan por el bien del Rincón Fertilidad Málaga. “No sólo para nosotras, también para la afición y el club, los últimos partidos no reflejan la temporada que hemos hecho y queremos acabar con la mejor sensación posible”, explica la valenciana.

Pese a no haber nada en juego, Suso Gallardo no ceja en su empeño de seguir buscando la victoria. “Queremos acabar con buenas sensaciones. Tenemos la opción de alcanzar la tercera plaza o hasta quedarnos en la actual sexta plaza, pero queremos mejorar los resultados de este mes de mayo, que no están siendo buenos, sobre todo en liga, y llegar lo más alto posible en la clasificación”, señala el entrenador, un pensamiento similar al de su pupila Sara Bravo: “Ya está todo resuelto en liga pero queremos acabar lo mejor posible la temporada y con las mejores sensaciones. El partido del miércoles va a ser duro y tenemos muchas ganas, queríamos haber jugado más partidos aquí y por desgracia no ha podido ser”.

En cuanto al rival, la extremo avisa de la motivación que puede traer el Rocasa Gran Canaria al partido. “Puede venir tocado, pero también con ganas. En casa nos ganaron, es verdad que no teníamos a todas las jugadoras, pero seguro que nos tienen ganas, al final somos campeonas de Europa y eso a ellas también les motiva”, expone Sara Bravo, algo que comparte su entrenador: “Vi un Rocasa nervioso por ser anfitrión, no están pasando un buen momento, tienen jugadoras nuevas y la adaptación y este final de temporada tampoco ayuda, pero querrán resarcirse en su último partido en casa ante su público”.