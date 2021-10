Ahogar las penas con una Copa y un derbi (20:30)

El BeSoccer CD UMA Antequera necesita reconstruir la identidad de juego implantada por Tete desde el inicio del curso 2021/2022. Unas pautas tanto en ataque como en defensa que no han tenido una influencia destacada en lo que a resultados se refiere con tres derrotas y un empate. La victoria se resiste, por lo que, la participación en la Copa del Rey puede marcar el punto de partida de una mejoría necesaria antes de abordar el importante compromiso liguero del fin de semana. Antes, el calendario marca una visita este miércoles 27 de octubre, a las 20:30 horas, a la cancha de la UD Coineña FS en la segunda ronda, la de dieciseisavos de final, del torneo del KO.

En otra semana en la que hay que realizar un esfuerzo doble, el conjunto verde puede utilizar el duelo con un rival de la misma provincia para reencontrar su mejor versión. “Una semana diferente. Nos enfrentamos a Coín y hay que hacer borrón y cuenta nueva. Es una competición diferente que la podemos utilizar, sobre todo, para coger las buenas sensaciones que habíamos transmitido en las primeras jornadas y en pretemporada y volvernos a enganchar a lo que es la dinámica ganadora. Todo este mal bache que estamos pasando, sabemos que con dos victorias consecutivas, vuelven las cosas a su sitio y los jugadores a coger la confianza y todos a remar para seguir adelante”, explica Tete.

En esta entidad hay una filosofía muy marcada de apostar por la formación universitaria y el deporte de élite y ello implica, a veces, participar en una serie de torneos que se mezclan con los habituales. Este martes y mañana miércoles, 26 y 27 de octubre, respectivamente, la selección de fútbol sala de la Universidad de Málaga compite en el CEU 2021 y Moli cuenta, en su formación, con varios jugadores que no pueden estar con Tete en la Copa. “Es mi primera temporada como entrenador, pero lo he vivido como jugador. Siempre hemos antepuesto los intereses universitarios a la mera competición. Lo sabíamos desde principio de temporada y no nos sorprende. Se han tenido que ir unos pocos al campeonato universitario, se han quedado otros más aquí y, además, tenemos a nuestro filial que nos va a ayudar en esta semana. Darle las gracias desde aquí a la mano que nos están echando en estos momentos tan importantes y felicitarles por su rendimiento en la Liga”.

El torneo del KO ofrece la opción de repartir los minutos entre los miembros del plantel y dar la alternativa a chicos de la cantera. “Esperemos que puedan jugar todos que es nuestra idea. Lo primero es que se adapten, disfruten de la experiencia y, si juegan y ganamos, mucho mejor todo. Estoy seguro que el miércoles tendrán su oportunidad, algunos con unos minutos más y otros menos, pero contaremos con ellos”. Por otro lado, el técnico malagueño espera a un adversario distinto al de pretemporada en la Supercopa Diputación. “No tiene nada que ver. Nos encontramos ya en una fase de temporada en la que los equipos estamos muchísimo más rodados por un lado y, segundo, jugamos en su pista en una competición oficial como es la Copa del Rey. Recuerdo, que como jugador, nos eliminaron en su cancha en una ronda similar. Va a ser un partido muy difícil porque tienen muchas esperanzas puestas en pasar para poder enfrentarse a un equipo de Primera División. Nosotros tampoco se lo pondremos fácil, vamos a ir a competir con el deseo, único y exclusivo, de ganar”.