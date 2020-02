La losa del líder. No es nada sencillo caminar al frente de la clasificación del Grupo IV de Segunda División B. Es ejemplo de fortaleza, equilibrio y mucha constancia. La categoría aprieta y las diferencias entre la mayoría de los equipos es mínima. Pero este Marbella va en serio. Muy serio. Antes de los fichajes de relumbrón de Juanmi Callejón y Esteban Granero, la plantilla de David Cubillo ya había completado una primera vuelta para enmarcar, de puro mérito. Más incluso si se extiende el análisis a todo el pasado 2019. Números serios. Constantes. El liderazgo es su fruto.

Los blanquillos visitan este domingo El Palmar (17:30 horas, televisado por Footters). Viajan a Sanlúcar de Barrameda para medirse a un Atlético Sanluqueño que titubea con los puestos de descenso en estos momentos en duodécima posición a siete puntos de los puestos que certifican el desplome y a 11 de los que permiten soñar con la gloria del ascenso.

“Si no damos el cien por cien no vamos a ganar”, aseguraba esta semana Cubillo en sala de prensa. Es un técnico metódico el madrileño, que ha sabido sacarle mucho partido a una plantilla generosa y que ha ido creciendo jornada tras jornada. Tiene este Marbella la losa en El Palmar de no haber logrado jamás los tres puntos. Vencer en tierras gaditanas se le ha atragantado una y otra vez al cuadro marbellí, algo que afrontaba con naturalidad el técnico: “Habrá que romper la estadística”.

Tiene Cubillo esta jornada a toda la plantilla a su disposición. La enfermería está vacía y están libres de sanciones, algo que suma a la vez que complica la convocatoria y el once del entrenador blanquillo. “Estamos en plenas condiciones de afrontar un partido complicado con todas las garantías y tenemos la tranquilidad y la seguridad de que lo que elijamos va a ser lo mejor para el equipo”, analizaba al respecto el madrileño, que espera salir de El Palmar como líder.

A favor de los marbellíes, las diez jornadas que acumulan sin perder en la categoría, desde finales de noviembre a domicilio ante el Badajoz. Además, en los últimos tres duelos no ha encajado gol. El Marbella ha sumado 22 de los últimos 30 puntos en juego esta Segunda B, números que le han permitido liderar la tabla. “A nivel defensivo el equipo está ahora muy bien y la idea es, como mínimo, mantenerlo”, comentaba Cubillo sobre la solidez del equipo, aunque quiere más: “Siempre hay margen de mejora y buscamos el crecimiento constante porque queremos luchar por lo máximo”.

“Cogieron una buena racha, pero ahora parece que se han atascado un poco. Espero a un rival necesitado y muy intenso”, comentaba sobre el Sanluqueño el entrenador blanquillo, que zanjaba así: “Es un buen equipo, bastante equilibrado, que encaja pocos goles y que con balón tiene una propuesta muy buena. Es el cuarto que menos goles recibe”.