Todos los equipos malagueños del grupo IX de Tercera División disputan hoy sus partidos correspondientes a la cuarta jornada del campeonato, pero ya van teniendo objetivos muy diferentes:

Alhaurín-At. Porcuna (12:00)

Duro correctivo el que sufrieron los de Alhaurín de la Torre ante el Linares (5-0). Solo cuentan con tres puntos en su casillero, logrados en su visita a Mancha Real. Su rival, que ya perdió con el Malagueño, se encuentra exactamente en la misma situación que los blanquiazules en la clasificación.

Malagueño-El Ejido (12:00)

Ya no es líder el conjunto de Sergio Pellicer, pero no quiere descolgarse de los puestos de arriba. No pasaron del empate ante el Poli Almería, en un choque en el que Julio volvió a ser el goleador. El El Ejido, por su parte, llega a la Federación tras empatar a tres con el Huétor Tájar.

Vélez-Antequera (12:00)

Situaciones similares y a la vez diferentes para Vélez y Antequera. Ambos vienen de perder (5-2 y 1-2, respectivamente), pero ya se van viendo los objetivos. El Antequera está cerca de los puestos de descenso, con tan solo un punto y busca salir de ahí. Mientras tanto, el Vélez, en su casa, buscará regresar a la senda de los tres puntos para no descolgarse de la cabeza de la tabla. Seis puntos tienen los de hombres de José Carlos Tello.

El Palo-Loja (19:00)

Buena dinámica la que traen los paleños para un duro duelo que acogerá el Nuevo San Ignacio. Ni más, ni menos que la visita del líder, que ha ganado los tres partidos que ha disputado, sin recibir ni un solo gol.