Xabi Prieto y Javi Guerrero destronan a los Número 1 Jesús Gámez y Vicente Valcarce en el World Padel Soccer de Marbella

¡La competitividad del fútbol no se limita al césped! Este fin de semana, el mundo del deporte vivió una emocionante competición de pádel protagonizada por ex futbolistas de renombre en el World Padel Soccer de Marbella. El evento organizado por el jugador profesional de Pádel José Bernal ha sido un torneo repleto de talento y camaradería.

El evento, que tuvo lugar en las soleadas pistas de Puerto Banús, en el Club Los Granados de Marbella, atrajo a una multitud de público ansioso por ver a sus ídolos futbolísticos en acción. Estrellas de diferentes épocas y nacionalidades se reunieron para disputar esta competición única. Desde el Jueves y hasta después de la Final y entrega de premios en el Hard Rock Hotel Marbella, el buen ambiente fue el componente destacado de esta cita. Tanto Fernando Sanz como Frank de Boer, padrinos del evento, destacaron que “han sido tres días formidables, donde hemos podido disfrutar de un entorno maravilloso, hoteles y servicios de gran calidad y hemos podido retomar contacto con compañeros de profesión y conocernos más en algunos casos.”

Si bien todos los partidos sin excepción fueron destacados, las semifinales del torneo estuvieron llenas de emoción y encuentros disputados hasta el último punto. En el primer enfrentamiento, el ex lateral zurdo Vicente Valcarce demostró su dominio en la cancha junto a su compañero de juego, el ex lateral derecho Jesús Gámez (Ex Málaga y Atlético de Madrid entre otros). Juntos, desplegaron una exhibición magistral y vencieron a sus oponentes, los ex futbolistas Pablo y Codina por 6/1 y 6/2.

En la segunda semifinal, la dupla formada por el legendario Xabi Prieto (Ídolo de la Real Sociedad) y el ex delantero madrileño Javi Guerrero, recordado por sus excelentes campañas en el mítico Racing de Santander, cautivó a la audiencia con su destreza y creatividad en el juego. Sin embargo, no fue fácil para ellos, ya que se enfrentaron a una feroz competencia por parte de los ex jugadores españoles Rubén de la Red y Juan Rodríguez. En un duelo emocionante y ajustado, Prieto y Guerrero finalmente se impusieron y obtuvieron su boleto a la gran final por 6/1 y 7/6

La final de Oro fue un enfrentamiento épico entre cuatro leyendas del fútbol español. Vicente y Gámez se enfrentaron a Prieto y Guerrero en un duelo que mantuvo en vilo a los aficionados hasta el último punto. Ambas parejas demostraron su habilidad y experiencia en cada golpe, desatando la ovación de los espectadores.

Finalmente, tras una intensa batalla, Xabi y Javier emergieron como los campeones del torneo de pádel entre ex futbolistas venciendo por 6/2 y 7/5 en un partido que alcanzó la hora y media de juego. Los ex Campeones por su parte, recibieron una merecida ovación por su destacado desempeño en el campeonato.

La final de plata fué para Miguel Ángel Moya y Roberto quienes vencieron a la pareja Calatayud y Juan Sánchez en el que la pareja de porteros demostraron su potencia y físico siento durante toda la final superiores. 6/2 y 6/2.

La organización del 2º World Padel Soccer quiere dar gracias totales a quienes han hecho posible este evento , el Ayuntamiento de Marbella y su Delegacion de Deportes al mando de Manuel Cardeña, Cruzcampo, Grupo Mosh, FiNetwork, Babolat, JB10 Padel, Hard Rock Hotel Marbella, y RENFE entre tantos otros colaboradores.