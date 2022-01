El Provincial de Optimist se celebra en el Mediterráneo

El Real Club Mediterráneo acogió en su marina el Provincial de Optimist con más de medio centenar de participantes procedentes de los diferentes clubes náuticos de la región. Con el viento a favor, se pudieron disputar todas las mangas previstas en las dos categorías dispuestas, sub 13 y sub 16.Tras la finalización de la prueba, en categoría sub 13 conseguía el primer puesto Jimena Galindo del Club Náutico de Fuengirola seguida de Luis Laza del Real Club Mediterráneo y Álvaro Gutiérrez del Real Club Náutico de Algeciras.En sub 16, los tres primeros puestos eran para el Club Náutico Marítimo de Benalmádena con Roberto Aguilar en primera posición, Daniel de la Serna en segunda y Felipe Pachón tercero cerrando el podio.Al acto de entrega acudieron el presidente del club, Eduardo Cestino; el vocal de Natación del club, José María Villalta; el Comandante del Tagomago, Pablo Ramírez; la presidenta del Club Náutico Marítimo de Benalmádena, Laura Moleon; así como el deportista Rizardo Zabell.