Rafa Nadal y Málaga, ¿un último baile en la Copa Davis?

La Caja Mágica y el torneo de Madrid cerraron este martes, ya en la madrugada del miércoles, una era del deporte español con la despedida de Rafael Nadal, que recibió un homenaje tan sencillo como su persona, pero cargado de un cariño tan descomunal como su carrera. "No me retiro", subrayó Nadal, pero sí confirmó que no volverá a jugar en Madrid, donde ganó cinco títulos y se fue en esta edición derrotado por el checo Jiri Lehecka en octavos de final. "El cuerpo me ha dado señales de que este día tenía que llegar y me alegro de haberlo podido hacer sobre la pista", dijo el jugador. Cuando, con 5-4 abajo en el segundo set, Nadal se dispuso a restar, el recinto enloqueció bajo el grito de 'sí se puede'. Más aún con el 0-15. Cuando llegó el punto de partido para Lehecka, primero se hizo el silencio y luego empezó una ovación interminable. Nadal tiró la bola fuera y todo se acabó. Raaaaaafa, Raaaaaafa. Y la megafonía anunció lo que todos esperaban: un homenaje.

Fue emotivo, con imágenes desde que en 2005 ganara su primer título. Han pasado 21 años desde su debut en Madrid, con cinco títulos y mucho cariño. Fue el último partido de Rafa Nadal como tenista profesional en España. ¿O no? Fue cuestionado por cómo se sentía tras ese enlace y su respuesta dejó abierta, sin muchas opciones, eso sí, a que su adiós se produzca en Málaga, que acogerá por tercer año consecutivo las finales de la Copa Davis. Será del 19 al 24 de noviembre.

"Nunca voy a tener la oportunidad de agradecer lo suficiente lo que me ha hecho sentir la gente. No sé si será la última vez que juegue en España, no sé si puede haber alguna otra opción, es algo que no me he planteado, aunque es probable que sea así. Hay una Copa Davis por delante, que quizás esté descartada en un porcentaje muy elevado de mi calendario, pero no al 100%, uno nunca sabe lo que puede pasar en el futuro. Si esta ha sido la última vez que he jugado en mi país, ha sido un gran recuerdo", eran las palabras de Rafa Nadal al responder cuando se le preguntaba por su adiós al tenis profesional en Málaga.

Hay que recordar que la relación de Rafa Nadal con Málaga se intensificará en breves fechas. El proyecto para que tenga un centro deportivo en Málaga está cada vez más cerca. El Ayuntamiento, por medio de su portavoz, Elisa Pérez de Siles, da por hecho el acuerdo que Sierra Blanca Estates firmará con la actual concesionaria para que la gestión de Inacua Centro Raqueta esté bajo el nombre del tenista manacorí, que desarrollaría su centro especializado en el centro ya existente. En un primer momento se estudió que este se instalase en los aparcamientos junto al Palacio de Deportes José María Martín Carpena, pero en una visita a las instalaciones del Centro Raqueta Inacua, se decidieron por remodelar el complejo tenístico.

El proyecto comprende un centro deportivo pionero en la península e implicaría también que se acometiese la construcción de aparcamientos subterráneos para compensar la pérdida de plazas, que hasta ahora son al aire libre y de carácter público y gratuito. Esta nueva infraestructura es uno de los aparcamientos disuasorios previstos en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Además de la obligación de mantener ese parking se construiría un club de tenis que llevaría el nombre del astro español.

Estados Unidos, México, Hong Kong, Grecia y Kuwait son los otros lugares donde existe un proyecto similar con su nombre. Tendría una pista central de tenis con capacidad mínima de entre 2.500 y 3.000 espectadores, con los mínimos para albergar un torneo ATP 250. Este proyecto, finalmente, no es la Rafa Nadal Academy en que existe en Manacor, más orientado a la formación de jóvenes promesas. La idea es remodelar la docena de pistas descubiertas que hay en la actualidad, dotarlas de un servicio mejor, con un pequeño box de gimnasio adaptado a las necesidades de competición. Queda abierta la posibilidad de utilizar otra parcela mayor para la construcción de otros negocios.

La ruta para llegar a Málaga

El sorteo de la Fase de Grupos de las Finales de la Copa Davis 2024 se llevó a cabo en las oficinas de la ITF en Londres, con los 16 equipos participantes divididos en cuatro grupos de cuatro equipos. La fase de Grupos de la Fase Final se llevará a cabo del 10 al 15 de septiembre de 2024, después del US Open, en cuatro ciudades: Bolonia (Italia), Manchester (Gran Bretaña), Valencia (España) y Zhuhai (China, República Popular). Los dos primeros de cada uno avanzarán hasta Málaga.

En el Unipol Arena de Bolonia, Italia, campeona mundial y defensora del título, se enfrentará a Holanda, Bélgica y Brasil en el Grupo A. Australia, subcampeona del año pasado, encabeza el Grupo B, junto con Chequia, Francia y la nación anfitriona España, grupo que se competirá en el Pabellón Municipal Fuente de San Luis en Valencia. Un sorteo durísimo para la selección que entrena David Ferrer y en la que el malagueño Alejandro Davidovich debería ser una pieza importante junto a Carlos Alcaraz. Pero si lo pasan podrían tener el refuerzo de Rafa Nadal para un último baile.

En el Grupo C, Alemania, cuarta cabeza de serie, se enfrentará a EE. UU., Eslovaquia y Chile en el Centro Internacional de Tenis Hengqin en Zhuhai, China. Canadá, campeona mundial de 2022, es el equipo mejor clasificado en el Grupo D. Los canadienses jugarán contra Finlandia, así como Gran Bretaña, anfitriona del grupo, y Argentina en el AO Arena de Manchester. El primero y segundo de cada grupo avanzarán a la Final 8 que se jugará en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga del 19 al 24 de noviembre de 2024. El sorteo del cuadro de la Final 8 se llevará a cabo después de la Fase de Grupos en septiembre.