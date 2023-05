Rafa Nadal fija su regreso a las pistas en Málaga

Rafa Nadal confirmaba este jueves que deja temporalmente las pistas de tenis, ante una lesión en el psoas que no termina de curar, arrastrada desde el pasado mes de enero, que le ha hecho perderse la primera mitad de temporada. "Es un punto y aparte", confirmaba el balear instantes después de anunciar, era un secreto a voces, que no estará en Roland Garros, torneo predilecto del manacorí, el más icónico de una carrera deportiva que acabará en 2024, siempre y cuando la salud respete al mejor deportista español de la historia. Sin una fecha de regreso exacta, Nadal dejaba la puerta abierta a una posible reaparición en la Copa Davis a final de año, que nuevamente se disputará en Málaga; podría tener ese aliciente inmejorable, compartiendo cartel con Carlos Alcaraz, la otra gran ausencia de la pasada edición. Especulaciones, pero el propio tenista atisba ese escenario. "Voy a intentar regenerar mi cuerpo estos meses, sin poner una fecha de regreso, mi intención es cuando me sienta preparado físicamente, y supongo que también lo estaré mentalmente; podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis, si es que me sintiera preparado, y el capitán (David Ferrer) lo considere adecuado. Si no se puede, la idea es volver en 2024, que será mi último año", explicaba el tenista en esa rueda de prensa especial.

"Uno tiene que aceptar las cosas, no hay otra. Me enfado, me pongo triste, pero solo hago mirar hacia adelante. Creo que no me merezco terminar así, que mi final no sea en una rueda de prensa, de otra manera; voy a esforzarme para que sea en la pista. El año que viene se acabará una etapa para mí, de la que hemos sido felices, jamás hubiésemos soñado vivir, emocionarnos, y a partir de ahí comenzará otra, que no tiene que ser menos feliz. Aceptar la realidad y disfrutar lo que venga, cosas que no he podido hacer en los últimos meses. Y esforzarme para que el último año sea una buena traca final, me esforzaré para ello", reflexionaba Rafa Nadal.

Las finales de la Copa Davis se disputarán en Málaga del 21 al 26 de noviembre, fecha que ya se vislumbra como el retorno de Rafa Nadal a las pistas, el comienzo de esa traca, y que pondría al Palacio en un foco especial, único. Una cuenta atrás de más de seis meses. No obstante, es un día triste por su adiós temporal.