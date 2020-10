Ramón Vargas: "Confío bastante en el equipo, los resultados llegarán"

El BeSoccer CD UMA Antequera se ha fijado la obtención de los tres puntos el próximo sábado 31 como colofón a un mes de octubre muy exigente con un total de 7 encuentros y algunos de ellos ante equipos llamados a estar arriba por el potencial de sus plantillas. El arranque fue bastante duro con dos goleadas en contra frente a Palma Futsal (1-5) y Jimbee Cartagena (5-1). Un aviso de que el paso de la categoría de plata a la élite nacional supone acometer un importante paso adelante a nivel competitivo. Los jugadores comandados desde el banquillo por Manuel Luiggi Carrasco “Moli” trabajaron en imponer sobre la pista su identidad de juego y lo empezaron a conseguir con el empate en el Argüelles con Córdoba (1-1) y, especialmente, con un triunfo histórico en la pista del actual campeón de Liga; Movistar Inter (2-3).

La última semana volvió a contar con dos compromisos a cumplir con un guión muy distinto en ambos. En el primero, el rendimiento de los guerreros universitarios continúo en alza con un asombroso despliegue en el duelo con Viña Albali Valdepeñas en el que no acompañó el resultado final (3-4). La derrota, marcada por un error arbitral en el último minuto, privó de una mayor recompensa contra el subcampeón del campeonato doméstico y de la Copa de España.

La visita del pasado sábado 24 a Zaragoza terminó con un duro traspié en un partido nada bueno por parte del conjunto verde (5-1). En este último choque, Ramón Vargas –una de las nuevas incorporaciones– marcó su segundo tanto esta temporada. El ala onubense está persiguiendo su rol en la rotación para ofrecer al equipo sus cualidades a la hora de abrir la pista y explotar sus buenas condiciones para encarar y salir vencedor en el uno contra uno. También en primera línea presiona con mucha intensidad.

Caer en Zaragoza frenó la trayectoria al alza iniciada por el cuadro verde con la consecución de los primeros puntos del campeonato. Un mal día en el que nadie estuvo acertado y que obliga a tomar nota de los que no se debe hacer en la máxima categoría. Cualquier club está capacitado para beneficiarse de los errores o desconexiones en determinadas jugadas de su oponente y convertirlos en goles a favor. Ramón sí tuvo la suerte de ver portería en el Siglo XXI en una gran combinación con Óscar que terminó entre las mejores jugadas de la jornada. “Fue un partido complicado y raro en el que no entramos, desde el primer momento, enchufados. En la primera parte nos fuimos al descanso con un resultado bastante abultado e intentamos, en la segunda parte, remar todos juntos para sacar el encuentro adelante, pero ya no se pudo y fue demasiado tarde. Hay que seguir trabajando como lo estamos haciendo últimamente y seguro que los resultados llegarán. Confío bastante en este equipo”, puntualiza.

Una de las necesidades primordiales de todo profesional es la de sentirse cómodo y con confianza para rendir. El encargado de lucir en la elástica antequerana el dorsal 17 lo ha logrado en este arranque de curso y lo está refrendando con buenos minutos de juego en la pista y con la aportación de dos goles siendo el máximo goleador junto a Álex Fuentes y Joaki que cuentan con la misma cifra. “Me siento muy cómodo gracias a los compañeros y me lo están poniendo todo muy fácil. Mientras los goles sirvan para ayudar al equipo a sumar puntos, bienvenidos sean, pero lo importante es puntuar y esperamos que pronto lo volvamos a hacer”. Asimismo, este guerrero universitario resalta su cometido. “Lo que seguiré aportando es la garra en defensa e intentar estar concentrado los 40 minutos en esta faceta y, en ataque, hacer lo que sé para que el equipo se beneficie de ello y los resultados lleguen”.

Osasuna Magna visitará el sábado 31 de octubre el Pabellón Fernando Argüelles de la Ciudad de Los Dólmenes en la séptima fecha del calendario liguero. Un conjunto navarro que en su visita de hace dos campañas, en la 2018/2019, rescató un punto en los últimos instantes por medio del ataque de cinco con portero-jugador (3-3). Repetir esa alegría de sacar algo productivo de una cita complicada o, incluso mejorarla con el primer triunfo como local, centra los esfuerzos de la formación de Manuel Luiggi Carrasco “Moli” en las sesiones de entrenamiento previas. “Nos pusimos, desde el lunes, manos a la obra pensando en el rival difícil que tenemos. Todos los partidos van a ser una final. Esta, encima, la tenemos en casa. Una nueva oportunidad para poder seguir sacando marcadores positivos y nada mejor que hacerlo delante de nuestra afición que se lo merece también”, apunta Ramón Vargas.