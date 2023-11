4ª Regata Vuelta Costa del Sol A2 de vela: fechas y etapas

La 4ª Regata “Vuelta Costa del Sol A2” de vela se consolida en el calendario nacional y congregará a cerca de una treintena de embarcaciones en nuestro litoral del 6 al 10 de diciembre. El concejal de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Borja Vivas, junto al presidente del Club El Candado, Manuel Calderón, y al director general de Turismo y Planificación de Costa del Sol, Antonio Díaz, han dado a conocer los pormenores y características de este evento, que organiza este club.

La regata vuelve a ser puntuable para la Copa de España de cruceros A2 y constará de tres etapas con salida en Málaga y llegada a nuestra ciudad. La primera será: Málaga-Sotogrande; la segunda, Sotogrande-Marina del Este; y la tercera, Marina del Este Málaga.

Los barcos que pueden competir deberán tener una eslora (LOA) igual o superior a 9 metros y un Clase Division Lenght (CDL) mayor de 7,5 y la tripulación deberá estar formada necesariamente por dos personas. El límite de separación de la costa de las embarcaciones será de 10 millas en todo su recorrido.

La procedencia de los cruceros será nacional y entre los más destacados que van a tomar parte serán el Seabery Dralion (Swan 42) del C. Náutico de Sevilla; el Aviador (First 53) del RCM Sotogrande; el Sopu Tres (Gran Soleil 45) del RCN Torrevieja; Tareis-T (First 40.7) del RC El Candado; el Rayter (Dehler 38 SQ) del RC Mediterráneo; el Suka (Pogo 40) del RCN Algeciras; y el Velox Sailing (Pogo 12,5) del RC Mediterráneo, entre otros.

Los barcos se clasificarán conforme al sistema ORC A2, con divisiones de ORC 1, ORC 2 y clasificación general y la organización ha dispuesto trofeos para los tres primeros de la ORC 1 y de la ORC 2; para la embarcación más rápida, récord de la Vuelta Costa del Sol A2 (menor tiempo en hacer todo el recorrido completo); a la 1ª tripulación mixta; y al 1º clasificado de la general. El acto de premiaciones será el domingo 10 de diciembre, a las 13:00 horas.

La señal de atención de la 1ª etapa será el miércoles 6 de diciembre, a las 09:00 horas y la hora límite de llegada serán las 06:00 de la mañana del 7 de diciembre. A las 10:00 horas de ese día será la señal de atención de la segunda y habrá hasta las 20:00 horas del viernes 8 para finalizar; la partida del último sector será el día 9, a las 09:00 horas y la conclusión deberá alcanzarse a las 21:00 horas de ese día, como máximo.

La regata está patrocinada por el Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y Turismo y Planificación de la Costa del Sol.