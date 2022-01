Regino Hernández, el adiós de un pionero que hizo historia

Una madrugada española de febrero de 2018, Regino Hernández traspasaba esa línea invisible que separa ser un desconocido para el gran público a hacer historia. Pyeongchang (Corea del Sur) era escenario de la tercera medalla olímpica de España en los Juegos de invierno, la primera persona que no era de la familia Fernández Ochoa (Paco fue oro en Sapporo'72 y Blanca bronce en Albertville'92). Tras 26 años de sequía, la nieve ofrecía una gran alegría y el protagonista era un joven de 25 años nacido en Ceuta pero desde muy pequeño en Mijas, donde estaba radicada su familia. En la prueba de snowboard cross, modalidad en auge en el mundillo tras haber debutado olímpicamente en Nagano'98, descensos espectaculares le llevaron a una final en la que conquistó la histórica presea de bronce.

Su padre, Regino, tenía una tienda dedicada al surf, skate y snowboard. Probando el material de los deportes extremos, la familia se fue aficionando a la nieve y las estancias en Sierra Nevada se iban prolongando mientras el pequeño Regino iba creciendo. Campeón del mundo junior en 2011, el año antes había debutado en los Juegos de Vancouver'10, con sólo 18 años. También acudió a Sochi'14 y adquirió la experiencia necesaria para hacer historia cuatro años más tarde en Asia.

El rider mijeño intentaba acudir a sus cuartos Juegos Olímpicos, en Pekín. Comenzarán el 4 de febrero, pero Regino Hernández no estará. Tenía todas las papeletas para ser el abanderado en la ceremonia de inauguración en el Nido pekinés, hubiera sido el deportista español con mejor palmarés olímpico presente, pero su cuerpo y mente dijeron basta. Ya había anunciado que era su última temporada en la élite un par d meses atrás, pero a sus 30 años pone fin a la carrera de un pionero que hizo historia.

Regino explicaba en un vídeo los motivos por los que no seguirá en la lucha por ir a sus cuartos Juegos. "Tengo que dar la noticia de que me retiro. He intentado luchar por ir a los Juegos Olímpicos de Pekín, pero el cuerpo no me ha dejado y la mente tampoco. He tenido muchas lesiones en los últimos años, justo antes de ir en diciembre a la Copa del Mundo de Montafon tuve unos problemas con la espalda, tuve dolores fuertes en el pecho, tuve que irme a urgencias en medio de la noche y tras muchas pruebas con los médicos y darle muchas vueltas he decidido no luchar por ir a estos Juegos Olímpicos", razonaba el deportista malagueño.

"Soy el primero al que le da mucha pena, tenía muchas ganas de ir a mis cuartos Juegos Olímpicos, sabía que tenía muchas opciones de ser el abanderado. Tenía muchas ganas, me hubiese encantado serlo, es un reconocimiento muy grande. Pero he tenido que tomar la decisión de dejar de luchar por ir. Es algo muy duro, te tiras muchos años trabajando preparándote para ir a unos Juegos, pero me estaba costando la salud, la mente ya no me dejaba rendir a mi máximo nivel", proseguía Regino, que no desvinculará del deporte, al contrario, ejercerá como comentarista de Eurosport, la cadena que ofrecerá el evento, en estos Juegos Olímpicos. "Me aparto del snowboard, pero estaré en los Juegos como comentarista en Eurosport y toca vivirlo de manera diferente. Gracias por el apoyo tras tantos años".

La carrera de Regino no es sólo esa medalla olímpica. Además de ese histórico título mundial junior, fue medalla de plata en los Mundiales de Sierra Nevada en 2017 junto a Lucas Eguibar, pisó el podio en la Copa del Mundo de La Molina'14 con otro bronce y en numerosas pruebas de la Copa de Europa, con más de una decena de Top 10 en la Copa del Mundo y en los X Games. Fueron también muchas lesiones en una prueba en la que se pone el cuerpo y la vida al límite. Tuvo golpes durísimos como la muerte Ángel Moreno, fuengiroleño que perdió la vida a los 24 años en Sierra Nevada haciendo snowboard y del que era amigos desde que tenía cinco años. "Mi hermano mayor", decía de él. En su memoria llevaba ese VIII con números romanos en el casco con el que descendió a la gloria en Pyeongchang. También le tocó sufrir la muerte de Israel Planas, el hombre que encauzó el gran equipo de snowboard español y que falleció un año antes del bronce de Corea. Son 30 años y una vida por delante. No estará en Pekín, pero Regino fue un pionero en el deporte español que hizo historia en una madrugada invernal de 2018. Y tiene un lugar selecto en los anales del deporte malagueño. Sobran los dedos de las dos manos para contar los medallistas olímpicos locales. Él es uno de ellos.