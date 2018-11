Regino lanza un órdago a la Federación Española

Regino Hernández, bronce en los Juegos de Invierno de PyeongChang (Corea del Sur), y Lucas Eguibar, doble subcampeón mundial y ganador, el curso 2014/15, de la Copa del Mundo de boardercross de snowboard amenazan con un plante si la Real Federación Española de Deportes de Invierno (RFEDI) no les contrata un skiman (preparador de tablas) "competente".

En nuestra modalidad el skiman es el 90% del resultado, porque da igual que si eres el mejor del mundo, si tu tabla no está lista para correr, nunca estarás con los primeros", dijo el medallista de bronce en PyeongChang, que lleva tatuada en su pierna derecha la cara de Trio, que a su vez se tatuó la suya como consecuencia de una apuesta cruzada antes del torneo y que se consumaría en caso de trofeo.

"Falta un mes para la primera prueba de la Copa del Mundo y todavía no tenemos un skiman con el que podamos competir", explicó Lucas. "Nos pusieron un skiman que nunca ha hecho boardercross y no entiende de esta disciplina, así que a la hora de competir no podemos confiar en él, porque nunca lo ha hecho. Por lo que no sabemos si va a ser capaz de hacerlo", terminó de explicar Lucas Eguibar.