Empate in extremis del Costa del Sol Málaga ante Zuazo (29-29)

Empate sufrido y trabajado del Costa del Sol Málaga en un partido donde fue inferior al Zubileta Evolution Zuazo durante los 60 minutos. No pudo imponerse a las vascas (29-29) en un duelo difícil en lo mental en la vuelta a Carranque y donde no pudo dar una zancada hacia el segundo puesto de la Liga Guerreras Iberdrola. Silvia Arderius lo igualó a falta de pocos segundos. No hay tiempo para lamentarse porque el sábado próximo las panteras visitan al Mecalia Atlético Guardés en A Sangriña a las 19:00 horas.

Suso Gallardo daba un cambio por completo al siete inicial y repartía los esfuerzos después de semanas de máxima exigencia. Le costaba, sin embargo, a las malagueñas en el comienzo, con las vascas dominando de manera contundente. Encontraban vías en la defensa local y percutían con continuidad por el centro, abriendo un hueco importante en los primeros compases (1-4). Las panteras intentaban engancharse encontrando a Almudena Gutiérrez en el pivote, que veía portería para comprimir (6-7).

Había varias posesiones para empatar y rebajar la tensión, pero el Zuazo pegaba otro estirón (6-10). Ahora era Rojas la que tomaba el mando para agarrarse al encuentro con dos tantos. Sole López acercaba mucho (10-11), pero las de Joseba Rodríguez volvían a desplegar sus armas sobre el parqué. Se iban al descanso con la máxima (10-15) y con sensación de superioridad. Lo tenía cuesta arriba el Costa del Sol Málaga, que le costaba tener buenas sensaciones con continuidad.

Dio un paso adelante el equipo malagueño, que con Silvia Arderius a la cabeza intentaba agarrarse al partido. La madrileña ponía el 13-16. Abría la tijera de nuevo el Zuazo, pero Isa Medeiros, que tenía los primeros minutos tras el paso por vestuarios, hacía daño en transición. Era Doiro la que ponía el empate, la primera igualada de la tarde (18-18), aunque la extremo brasileña se encontraba dos veces con el poste cuando había oportunidad de tomar la manija. Tenía piernas el conjunto vasco, que se escapaba de nuevo (18-20). Se estaba en diferencia de un gol, con un intercambio de golpes constante que no favorecía a las panteras. Lo paraba Suso Gallardo a falta de seis minutos, con 25-26.

Se levantó el Costa del Sol Málaga, que sufrió para sumar un valioso punto visto el transcurso del encuentro. Arderius metía un tanto a falta de pocos segundos para el 29-29 final. Un empate para seguir poniendo ladrillos en la pelea por la segunda plaza de la Liga Guerreras Iberdrola con tres jornadas por delante. El sábado toca visitar al Mecalia Atlético Guardés, un rival duro y que en su pista ofrece una versión fiable.