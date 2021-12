El Estepona se diluye tras el descanso en Barcelona (76-74)

No dejó de creer en la victoria Lima Horta Barcelona, que estuvo hasta 17 puntos abajo, bien lideradas por Eliana Soriano (27), lo que les permitió imponerse en el tiempo extra gracias a un triple de Paula Tutusaus a falta de doce segundos. Los 20 puntos de Ana Pocek o los 19 de Ariana Moorer fueron insuficientes para el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, que en los 25 minutos después del paso por vestuarios solo logró sumar 30 tantos.

El CAB Estepona marcaba un alto ritmo en ataque desde el comienzo del partido, sumando ocho tantos en los primeros tres minutos y medio, y con un buen trabajo colectivo atrás que le permitía lograr la primera ventaja de dos posesiones del encuentro (4-8) con Ana Pocek y Ariana Moorer como estiletes ofensivos. Un triple desde la esquina de Maja Stamenkovic, contra zona, situaba a las de Antonio Pernas irse seis arriba (10-16), aunque Lima Horta Barcelona conseguiría tres canastas en ataques rápidos para igualar el marcador antes de entrar en el último minuto de cuarto. Gema García deshizo el empate con un triple que pondría el 16-19 definitivo del primer periodo.

La idea de partido seguía clara, y en tan solo minuto y medio el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol lograba anotar de la mano de Noelia Masià, tras ser frenada en falta, Pocek en suspensión y la montenegrina de nuevo desde la línea de 4,60 metros tras una antideportiva de Xenia Artigas (16-25). Una nueva canasta de Masià tras una buena circulación obligaba al técnico local a parar el partido: el parcial era de 0-8 en dos minutos. La defensa zonal de las pupilas de Pernas dejó al equipo salmón más de cuatro minutos sin ver aro (18-28), lo que aprovecharon las visitantes. Llegaban un triple de Carol Arfinengo y dos tiros libres de Pocek, que recibía falta en la misma jugada, que servían para distanciarse en el luminoso, 18-33, cuando restaban más de cinco minutos para el descanso. Ajustó bien atrás el conjunto local y la renta bajó de los diez, pero con velocidad y buen movimiento del balón se marchó a vestuarios equipo de la Costa del Sol con 28-44 tras un triple de Viegas sobre la bocina.

La buena defensa de Lima Horta Barcelona obligaba a las visitantes a buscar tiros a final de posesión y sin ser la mejor opción, lo que llevó a las locales a acercarse a seis (38-44) antes de que el CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol, gracias a dos puntos de Pocek, sumara su primera canasta en el tercer periodo, algo que tardó casi cinco minutos en llegar. Un triple a tabla de Nairín de la Torre, sobre la bocina, ponía el 45-50 en el marcador, la desventaja más corta para las locales desde el primer cuarto, y es que toda la fluidez ofensiva de los primeros veinte minutos de las costasoleñas se había diluido.

Se entraba en los diez minutos finales con un marcador de 45-54, pero el déficit ofensivo seguía ahí y en tan solo tres minutos Lima Horta Barcelona se situaba a cuatro (52-56), con las visitantes sumando únicamente dos tiros libres de Moorer. Una canasta en juego en ocho minutos y medio era el triste balance de cara al aro para el CAB Estepona hasta que Pocek volvió a anotar (52-58), pero dos triples de Eliana Soriano empataban el partido cuando restaban 4’29” para el final, obligando a Antonio Pernas a solicitar tiempo muerto. Las remontadas no se culminan hasta ponerse por delante, y Eva Cases Rey no estaba dispuesta a ello y con un triple liberado devolvía la ventaja a las suyas. Aunque las visitantes gozaron de cuatro puntos de renta, no cerraron el encuentro, que se fue a la prórroga.

El tiempo extra comenzó con intercambio de canastas, hasta que las piernas pesaron de más y ambos equipos vieron frenada su ofensiva. Se entraba en el minuto y medio final con 70-70 en el marcador del Pavilló Virolai. Moorer ponía por delante a las visitantes, pero Martiáñez respondía con un triple tras una buena circulación. Cases Rey sumaba, pero a falta de doce segundos un triple frontal de Paula Tutusaus, con poca aportación durante todo el partido, colocaba el 76-74. Pernas solicitaba tiempo muerto para dibujar la última jugada. La tuvo Moorer, pero el balón dio en el aro.

Ficha técnica

Lima Horta Barcelona 76 (16-12-17-20-11): Soriano, C. (5), Soriano, E. (27), Verbo (13), Martiáñez (5) y Tutusaus (7) -cinco inicial-, Vallés (2), De la Torre (11), Rodellar (-), Rovira (-), Gamarra (0), Mpondo (-) y Artiga (6).

CAB Estepona Jardín de la Costa del Sol 74 (19-25-10-10-9): García (3), Moorer (19), Masià (10), Stamenkovic (3) y Pocek (20) -cinco inicial-, Arfinengo (5), Okafor (0), Cazorla (-), Cases Rey (9) y Viegas (5).