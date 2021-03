Cuando no se puede, no se puede y además es imposible. Sólo con pundonor no le llegó al Rincón Fertilidad Málaga, que pagó las cuatro bajas con las que afrontaba el partido, más la fatiga acumulada del partido de ida de la EHF European Cup en Galicia, para terminar cediendo en casa en el primer encuentro de la fase por el título ante el Rocasa Gran Canaria después de una remontada en la segunda parte plena de coraje.

Suso Gallardo no pudo contar con la baja asegurada de Paula García y además debió reservar a Sole López, Espe López y Silvia Arderius, con diversas dolencias, a bien de no arriesgar para evitar que empeorasen de sus problemas físicos. Ante esta tesitura, el técnico malagueño debió tirar del filial, incorporando a dos jugadoras del Rincón Fertilidad Málaga Norte, Paula Cabello y Daniela Jerónimo.

El arranque de 3-1 a favor de las locales fue un espejismo. Con muchas dificultades en ataque, con falta de fluidez en la circulación del balón, las malagueñas vieron como el Rocasa cogía el mando en el electrónico gracias a un 0-4 de parcial. A partir de ahí, las ventajas eran canarias, que iban manteniéndose relativamente pequeñas gracias a que el Rincón Fertilidad Málaga mantenía una buena actitud defensiva y buenas acciones de Virginia Fernández.

Pero a perro flaco, todo son pulgas, y un error de la mesa arbitral, concediendo un gol cuando el equipo canario había realizado de forma incorrecta la vuelta de una jugadora excluida, hizo que la diferencia al descanso fuese de cuatro goles (10-14).

Esta acción arbitral hizo que el Rincón fertilidad Málaga saliese de vestuarios pleno de coraje y pundonor. A base de defender fuerte y contragolpes fue capaz de volver a meterse en el encuentro, consiguiendo empatarlo a diez minutos del final (20-20).

Pero el cansancio por la falta de rotación y un par de decisiones arbitrales que no favorecieron a las locales hizo que las malagueñas encajasen un parcial final de 0-4 que terminó dando la victoria a las canarias (23-25).

Ficha del partido

Rincón Fertilidad Málaga 23 (10+13). Castellanos (p), Sánchez (), Doiro (4), Rojas (5), Pérez (3), Medeiros (3), Gutiérrez (1) – siete inicial – Fernández (p), Campigli (1), Sole López (), Jerónimo (2), Cabello () y Bravo (2)

Rocosa Gran Canaria 25 (14+11). Navarro (p), Valdivia (2), Rodríguez (5), González (1), Zygoura (1), Trojaola (4), Spugnini (3) – siete inicial – Palomino (p), Hosoe (2), Grosso (), Pérez (1), Mbengue (4), Gomes (2), Falcón () y Marksteiner ().

Árbitros: Alberto García, del colegio andaluz y José M. Iniesta, del colegio valenciano. Excluyeron por parte del equipo malagueño a Medeiros y Gutiérrez y por parte del conjunto visitante a Rodríguez, Gomes y Falcón (2).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la primera jornada de la fase por el título Liga Guerreras Iberdrola 2020/2021, celebrado en el Pabellón de Ciudad Jardín.

Parciales cada cinco minutos. 1-1, 3-3, 5-7, 6-10, 8-11, 10-14 -descanso-; 12-15, 15-16, 17-19, 20-21, 22-22, 23-25, final.