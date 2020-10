El Trops Málaga no pudo con las constancia y superioridad del Balonmano Torrelavega, que asaltó Los Olivos. Duro golpe para los chicos de Daniel Ibáñez, que no pudieron voltear el marcador que tan rápido puso a su favor el conjunto visitante. Alonso Moreno, con ocho dianas, fue un dolor de cabeza para los malagueños, que no dieron con la tecla para desactivar el acertado ataque de los cántabros (28-31).

Así, los malagueños quedan actualmente séptimos en la tabla con tres puntos, tras una victoria, un empate y tres derrotas, que refleja un inicio algo dubitativo esta temporada. De momento, el Balonmano Alarcos Ciudad Real domina en primera posición con ocho puntos tras cuatro victorias y una derrota.