Festín de goles del UMA Antequera ante el filial del Movistar Inter (6-2)

El BeSoccer CD UMA Antequera hizo los deberes en la Liga con un triunfo importante ante Movistar Inter FS B (6-2). Fallar en el Pabellón Fernando Argüelles no está permitido y los tres puntos acercan un poco más el objetivo del play-off a solo 8 jornadas por disputar. El filial de Movistar Inter FS se mostró competitivo y jugó un buen fútbol sala a pesar de la contundencia del resultado. La eficacia de cara a portería de la escuadra local fue altísima y brilló, especialmente, Cobarro con 4 dianas que le permiten aumentar su cifra total a 25. Los otros tantos los marcaron Pablo y Miguel y, por los visitantes, Guille y Moñino. Era un partido que había que saber gestionar y ponerle toda la atención sin que los jugadores se relajaran por la cita de la próxima semana. El club afrontará una histórica eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey con Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS de Primera División. La posibilidad de acceder a una final four es un motivo ilusionante para luchar con todo sobre el 40x20 de la Ciudad de Los Dólmenes.

El plantel verde regresó a su fortín del Pabellón Fernando Argüelles a recuperar la dinámica ganadora y a no fallar como local. Estar al final de la fase regular en el play-off, requiere de una regularidad en los resultados. El rival, al estar en el último puesto de la clasificación, saltó a la pista siendo conscientes de que la permanencia es un objetivo muy complicado, pero no quita que siga teniendo los recursos y el potencial suficiente para competir con cualquiera en la categoría de plata. Desde el principio, la intención fue de presionar e incomodar la creación de juego del cuadro anfitrión. El equilibrio se rompió en una recuperación de Pablo Ramírez en primera línea y sorprendió al guardameta con un potentísimo zurdazo que le pasó por debajo de las piernas (1-1).

Pablo, por segundo encuentro consecutivo, acertó de cara a portería logrando su décima diana de la temporada. Los visitantes no se vinieron abajo y siguieron creyendo en que, con una buena presión, iban a tener su oportunidad. Así fue. En el minuto 9, Guille estableció el empate con una contundente definición que realizó al recuperar el esférico muy cerca del área defendida por Conejo (1-1). Este tanto fue la demostración de que ganar en Segunda División no es tarea fácil y ya se encargó Tete de remarcarlo en la previa. Con las tablas en el electrónico, en el minuto 17, se produjo un lance definitivo. Conejo evitó el 1-2 de Bertín con una parada en la que se hizo grande delante del atacante y, al contragolpe, Pablo asistió a Miguel para anotar a placer el 2-1. De un posible gol en contra, se pasó a uno a favor. Al final de la primera parte, Cobarro marcó los dos primeros tantos de su cuenta particular. El 3-1 a pase de Burrito y el 4-1 con un ajustado lanzamiento a la base del palo.

Al descanso, el marcador (4-1) mostró la pegada de los anfitriones que, y en la segunda mitad, se dedicaron a protegerse con la pelota y a madurar las jugadas hasta encontrar la ocasión clara para lanzar la ofensiva sobre la meta defendida por Bruno. Los chicos de Antonio Fernández tuvieron su momento de réplica con un potente tiro de Alberto que desvío Conejo al travesaño con una providencial estirada. El portero natural de Coín no pudo despejar, en el minuto 28, un zurdazo de Moñino (4-2). Con esta nueva modificación del resultado, la plantilla antequerana dio otro paso al frente y fue mucho más agresivo e intenso. Burrito y David Velasco abrieron la cancha con su habilidad para encarar, mientras Pablo fue esa referencia ofensiva a la que ir surtiendo de envíos con los que poder generar peligro bien con una dejada a un compañero o bien con su característico remate a la media vuelta.

El técnico visitante, en la recta final, pidió tiempo muerto para recurrir al ataque de cinco con portero-jugador. La defensa supo leer bien las jugadas que tuvo que contener y Cobarro puso la sentencia en un gran contragolpe de Pablo (5-2) y el ala-pívot murciano tuvo aún tiempo para firmar un póker de goles con el 6-2 en los últimos segundos. El BeSoccer CD UMA Antequera, con esta victoria, tiene ya 48 puntos en su casillero y, la próxima semana, afrontará los cuartos de final de Copa del Rey con un rival de la máxima categoría, el martes 8 de marzo (20.00 horas), en el Argüelles y, el fin de semana, disputará la 27ª jornada de Liga en la cancha del Software DELSOL Mengíbar.

Ficha del partido

BeSoccer CD UMA Antequera (6): Conejo (P), Alvarito, Dani Ramos, David Velasco y Cobarro. También jugaron: Yiyo (P), Burrito, Miguel, Quique Hernando, Pablo, Óscar y Raúl Canto.

Movistar Inter FS B (2): Bruno (P), Javi Diez, Jon, Alberto y Moñino. También jugaron:Merino (P), Guille, Eloy, Bertín, Dani, Miki y Anaya.

Goles: 1-0 Pablo (6’), 1-1 Guille (9’), 2-1 Miguel (17’), 3-1 Cobarro (19’), 4-1 Cobarro (20’), 4-2 Moñino (28’), 5-2 Cobarro (39’) y 6-2 Cobarro (40’).

Árbitros: Ricardo García-Carpintero y Óscar Gómez. Amonestaron a Miguel y Pablo por los locales y a Moñino por los visitantes.