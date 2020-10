El Marbella FC comenzó la temporada con un empate a domicilio en el Nuevo Mirador de Algeciras. No pudo estrenarse con el gol equipo de Aira, que fue levemente superior a su rival pero que no gozó de esa pizca de suerte y fortuna necesario para desequilibrar un partido de esta categoría.

Se caía a última hora del once inicial Alfred, entrando en su lugar Tresaco. Sintió un pinchazo el catalán durante el calentamiento que evitó que pudiera salir de partida. Pese a ello, en el once destacaba el debut de Edu Ramos, fichaje de campanillas de los blanquillos. Junto a él en la medular estaba un Esteban Granero que está llamado a ser el líder del equipo este curso.

El Marbella FC, por proyecto y por lo logrado el pasado curso, es uno de los grandes favoritos de este Grupo 4-A. Los blanquillos lo demostraron en el tramo inicial dominando. De hecho, Cordero estrelló un testarazo en la madera que pudo suponer el 0-1. Antes Granero ya había probado los guantes de Vallejo.

El Algeciras de Salva Ballesta también dio algún susto al Marbella. Con la pelota parada casi rozan el gol y puso el alerta a los de Aira. Tras esto, comenzó una fase del partido de máximo respeto entre ambos conjuntos que dejó pocas acciones más allá de disparos desde la frontal.

Tras el descanso, las acciones a balón parado se convirtieron en el arma más peligrosos de ambos conjuntos. El balón estaba siendo muy disputado y ambos equipos se ordenaban bien tras pérdida, limitando los espacios y opciones del rival. En varios córneres se rozó el tanto para locales y visitantes.

Callejón y Gustavo fueron las primeras balas que usó desde el banquillo Aira aunque no fueron revulsivos. El árbitro había pitado penalti en una acción clara que el línea anuló al levantar el banderín. Se salvaba el Marbella. Manel tuvo una ocasión clara sobre la bocina que se fue por muy poco.

El Marbella suma su primer punto en una liga regular de solo 18 jornadas. Cádiz B y la Balompédica, únicos que ganaron.