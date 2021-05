Segunda derrota consecutiva del Marbella FC que le coloca como cuarto clasificado en la lucha por no descender otro categoría más. Los blanquillos perdieron 2-0 en Santo Domingo tras los goles de Toni Arranz en el primer tiempo y Juanje en el segundo. El Ejido se coloca primero en la tabla tras este triunfo.

A los marbellíes les costó entrar en el partido tras un pequeño susto de Alfonso tras un centro envenenado. En el 26', Toni Arranz se inventaba un disparo con el que lograría el 1-0 en Santo Domingo. El tanto noqueó al Marbella más aún, incapaz de generar peligro a los celestes.

La entrada de Chumbi y Quezada no cambió gran cosa, tampoco la entrada de Óscar por el propio Quezada a la hora de partido. Tras una buena acción de Redru que no logró remachar Edu Ramos, llegaría el mazazo de Juanje con el 2-0. El Marbella se volcó en el área de El Ejido tras el segundo pero la madera evitaría que Chumbi recortara a falta de 10 minutos dándole emoción al choque.