El Malagueño se lleva el derbi de filiales (1-0)

Se cierra la jornada 12 del Grupo 9 de Tercera RFEF con varios resultados favorables para los blanquiazules. El primer de ellos del Atlético Malagueño, que doblegó al Almería B en derbi de filiales de la categoría. El Juventud Torremolinos también se llevó el derbi ante el Marbella FC, así como el Torre del Mar sobre le Alhaurín de la Torre. El San Pedro cayó ante el Huétor Vega.

Un solitario tanto de Haitam sirvió al Atlético Malagueño para llevarse los tres puntos ante el Almería B y mantener la solvencia que viene mostrando el equipo en las últimas jornadas, olvidando la derrota ante el Torreperogil del anterior domingo. Supo aguantar el resultado el equipo de Funes y Bravo, que tuvo opciones de ampliar la renta pero no materializó. Los rojiblancos reclamaron dos penaltis no señalados, así como agradecieron a los servicios médicos del Málaga su ayuda ante una herida en la cabeza de su jugador Ginés.

Queremos agradecer a los servicios médicos del @MalagaCF su ayuda y el cuidado realizado a nuestro jugador Ginés, que ha tenido que abandonar el campo por una herida en la cabeza en la que el personal del equipo local ha contribuido al curado.El futbolista está bien. — UD Almería B y Academia UD Almería (@AcademiaUDA) November 21, 2021

Había un par de derbis malagueños esta jornada. El Juventud Torremolinos se llevó uno de ellos ante el Marbella FC (2-1), demostrando su candidatura a los play off de ascenso a Segunda RFEF. Los verdes se llevaron el partido con los goles de dos Javis, Amaya y López, que dejaron inservible el 1-1 de Isuardi. Por su parte, el Torre del Mar se llevó el otro ante el Alhaurín de la Torre gracias al gol de Alberto sobre la bocina (1-0) y mantienen su sitio en los puestos de play off. En San Pedro no pudo sumar en casa ante el Huétor Vega. Comenzó ganando pero replicó rápido el cuadro granadino que acabó remontando (1-2).