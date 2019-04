Una racha que da alas

El Hockey Benalmádena está de dulce. El conjunto malagueño sumó el pasado sábado 6 de abril su tercera victoria consecutiva, contra la Real Sociedad 1927, octavo en la tabla clasificatoria y, por lo tanto, un rival directo en la lucha por la permanencia. La importancia de la victoria fue capital, no solo por la necesidad de establecer distancias con la zona roja de la clasificación, sino, sobre todo, por hacerlo contra un rival directo en la pelea por el objetivo, consiguiendo, así, una inyección de moral que da un gran impulso al equipo costasoleño de cara a afrontar los cuatro duelos restantes, fundamentales para seguir vivos en la lucha.

El cambio de dinámica llegó contra el Pozuelo. El equipo benalmadense ganó 2-1 y salió del descenso consiguiendo su segunda victoria del campeonato. En la siguiente jornada derrotaron, con idéntico resultado, al San Fernando, posicionado en la última plaza de la tabla y contra el que sellaron una novena posición que llenaba de buenas sensaciones al equipo. Con esos nueve puntos en el bolsillo, el Hockey Benalmádena es el noveno clasificado, a cuatro puntos del descenso y con solo cuatro partidos por disputar para cerrar el calendario. "El equipo está lanzado. Hacía mucho tiempo que no conseguíamos una racha así, y la verdad es que para nosotros es una noticia espectacular. Ha sido algo muy trabajado y tenemos que seguir en esa línea", afirma Curro Meléndez, entrenador del Hockey Benalmádena, que asegura a 'Málaga Hoy' que la buena dinámica que ha adoptado el equipo en las últimas jornadas no es casualidad, sino que es consecuencia de un gran trabajo que llevan largo tiempo realizando: "Al igual que en muchos otros aspectos de la vida, los cambios se producen con mucho trabajo. Al principio puede que no salgan las cosas, pero si tienes constancia y sigues trabajando con fe, al final, ese esfuerzo florece y se traduce en rendimiento y buenos resultados. También hay que tener en cuenta que estas tres últimas victorias han sido contra rivales directos, contra equipos de nuestra liga, y en ese nivel es donde hemos hecho la diferencia".

El buen rendimiento ha llevado al equipo malagueño a coger aire y verse en una posición muy favorable de cara al tramo final de la temporada, poniéndose muy cerca del objetivo de la permanencia; sin embargo, Meléndez asegura que todavía queda mucho por hacer y que no hay que dar nada por sentado: "Todavía quedan doce puntos por disputar. Este es un deporte amateur. La clasificación se va resolviendo y, conforme los equipos van logrando sus objetivos, bajan su rendimiento. Eso al final produce unos resultados muy inesperados, y hay que tenerlo muy en cuenta". En ese camino hacia la recta final, la primera parada está en el choque ante el Giner de los Ríos, que recibirá al Hockey Benalmádena el próximo domingo 14 de abril en un partido fundamental para ambos conjuntos. La distancia con el conjunto valenciano es de solo tres puntos, y una victoria podría ser clave para empezar a meter presión sobre los más descolgados: "Giner de los Ríos es un equipo muy difícil. Allí en Valencia hay una gran diferencia respecto a Andalucía en cuanto a presupuesto. Son un equipo muy preparado, pero creo que tenemos opciones y que somos muy capaces de ganarles", afirma el técnico del Hockey Benalmádena.

Asimismo, en cuanto al balance de la temporada, Meléndez valora muy positivamente la progresión de su plantilla en lo que va de campeonato: "Es positivo. Siempre hemos ido creciendo en nuestro rendimiento. Desde el inicio de temporada hemos ido a mejor. En ciertos momentos, esa mejora ha sido muy pronunciada; en otros, se estabilizó y parecía que no había mejora por el poco reflejo en cuanto a puntos. Además, la primera vuelta fue muy dura. El peor momento llegó en torno a la tercera jornada, porque después de la pasión y la efusividad de llegar nuevos a la liga y la tranquilidad de jugar contra el virtual campeón haciendo un buen partido, se empezaron a escapar muchos puntos en momentos decisivos. Se trabajó mucho en equipo para cambiar eso y dar ese salto de calidad. Se preparó muy bien la segunda vuelta y todo ese esfuerzo empezó a dar sus frutos. Eso se tradujo en seguridad para el equipo y en sensaciones positivas que ahora estamos disfrutando".