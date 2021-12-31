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Atletismo

Resultados de la San Silvestre de Palma Palmilla: adiós a 2021 corriendo

  • Cristian Benítez y Beatriz Jiménez se imponen sobre los 10 kilómetros

Salida de la San Silvestre de Palma Palmilla.

Salida de la San Silvestre de Palma Palmilla.

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Despedir el año corriendo es una costumbre que se va arraigando también en Málaga. Para decir adiós a 2021. Unos 400 corredores completaron el recorrido sobre 10 kilómetros la X Carrera Solidaria San Silvestre de Palma Palmilla, tras no celebrarse el pasado año debido a la situación sanitaria de la Covid-19. 

Cristian Benítez (Marbella del Sol), con un tiempo de 29:45, por delante de Dani García (30:26) y Jaime Fernández (34:27) para completar el podio. Francisco Rueda (34:29) y Juan Navarro Arias (35:13) completaron el Top 5.

Beatriz Jiménez (Nerja) se impuso en la categoría femenina con un tiempo de 41:02, por delante de María Bravo (41:42) y Britney Briceño (42:45). Blanca Carabias (45:15) y Julia Moreno estuvieron entre las cinco primeras.

Esta carrera solidaria estuvo organizada por el Ayuntamiento de Málaga, a través de las Áreas de Derechos Sociales y Deportes y la Junta de Distrito PalmaPalmilla. Cabe destacar la participación y colaboración de entidades que año tras año se han comprometido con el evento: Fundación Málaga Club de Fútbol, Centro Comercial Rosaleda, Hipermercado Carrefour, C.D. 26 de febrero y la Asociación de Integración a la Comunidad Gitana Palma-Palmilla.

GENERAL MASCULINO-10K

1 Marbella del sol 46 BENÍTEZ SÁNCHEZ, CRISTIAN 00:29:45

2 MÁLAGA 176 GARCÍA GÓMEZ, DANI 00:30:26

3 CTOA 144 FERNÁNDEZ NÚÑEZ, JAIME 00:34:27

4 Atletismo Guadalhorce-Álora 397 RUEDA ARAGÓN, FRANCISCO 00:34:29

5 Divina Pastora Málaga 325 NAVARRO ARIAS, JUAN A. 00:35:13

6 Club de Atletismo los Califas 61 CABELLO PÉREZ, JUAN CARLOS 00:35:17

7 Marbella del sol 245 LUNA GARCÍA, SERGIO 00:36:07

8 Atletismo Málaga 431 TORRES HIGUERAS, ANGEL 00:36:16

9 BICHOS RUNNERS 113 DEL PINO ORTEGA, JOSÉ MARÍA 00:36:21

10 Rpk team 121 DIAZ GRANADOS, RUBEN 00:36:45

11 Atletismo Málaga 20 ANGULO CASTILLO , FRANCISCO 00:36:46

12 The Last trainning 175 GARCIA GOMEZ, RUBEN 00:36:49

13 Independiente 447 VEGA MIRANDA, OLIVER 00:36:56

14 CAIM 27 ARIAS GOMEZ, DAVID 00:37:01

15 Huelin Triatlón 120 DÍAZ GARCÍA, DANIEL 00:37:04

16 479 GARCIA MORENO, DAVID 00:37:05

17 CT Al Reventon 99 CORDOBA CARRASCO, ALFREDO 00:37:09

18 Trazacaminos 30 ASENJO SANTANA, MARCOS 00:37:11

19 Atletismo Fuengirola 345 PASCUAL RUIZ, JOSÉ MANUEL 00:37:23

20 Al Reventón 178 GARCÍA MORENO, ANTONIO 00:37:24

21 CLUB TRIATLÓN CARAVACA 279 MARTINEZ MORENO, JUAN CARLOS 00:37:31

22 Triatlón Alhaurín De la Torre 274 MARTINEZ DEL RIO, ALFONSO 00:37:33

23 Triatlon rincón de la victoria 109 DE LA TORRE MONTORO, PEDRO 00:37:36

24 SAN PEDRO ATLETISMO 338 ORTIZ FERNANDEZ, BERNARDO 00:37:37

25 CDA LA ANTORCHA 396 ROPERO CORREA, ANTONIO MIGUEL 00:37:40

26 AJALKALÁ 328 NIETO PERIBÁÑEZ, ROBERTO 00:37:46

27 GUADALHORCE-ALORA 170 GARCIA CID, JUAN JOSE 00:37:47

28 CHANWAS 256 MANJON GARCIA, PABLO 00:37:50

29 Bahía de Algeciras 398 RUIZ SANCHEZ, DANIEL 00:38:02

30 Atletismo guadalhorce 210 HENARES DIAZ, MANUE 00:38:09

31 Corre bully 180 GARCÍA NARVÁEZ, DAVID 00:38:54

32 C.D Trazacaminos 460 VINUESA MARTÍN, JOSÉ ANTONIO 00:39:17

33 - 181 GARCIA NAVARRO, ANTONIO 00:39:18

34 470 DEL CAÑIZO NADAL, MIGUEL 00:40:02

35 Nerja 237 LÓPEZ CANO, EMILIO 00:40:05

36 Independiente 230 LABRAC NARANJO, RODRIGO 00:40:10

37 WeRun 402 RUIZ SANCHEZ, JOSÉ CARLOS 00:40:18

38 C.T. Málaga 341 PADILLO PÉREZ, SAMUEL 00:40:31

39 Trail Running Málaga 428 TÉLLEZ, ALEX 00:40:34

40 Trops Nerja 405 SALADO REBOLLO, FRANCISCO 00:40:56

41 BICHOS RUNNERS 224 JIMÉNEZ GÁMEZ, JUAN MANUEL 00:41:02

42 Club Deportivo Huélamo (Cuenca 339 OSSA MARTÍNEZ, MARCO ANTONIO DE LA 00:41:06

43 Independiente 381 RODENAS PIPO, JAVIER 00:41:45

44 C.D.CUASICUARENTONES 149 FONTANA CALVO, HUGO 00:41:50

45 - 183 GARCÍA PENDÓN, RAFAEL 00:41:55

46 76750845Y 10 ALCAIDE PADILLA, JOSÉ MIGUEL 00:42:01

47 Marbella del sol 44 BEDOYA GOMEZ, ADRIAN 00:42:05

48 ANSIA VIVA 135 ESTEVE SOBRINO, JAVIER 00:42:06

49 Club Running UMA 101 CORREA BARRERA, FRANCISCO 00:42:09

50 478 DEL POZO, MIGUEL ANGEL 00:42:09

51 76435225S 307 MORENO QUINTANA, FERNANDO 00:42:34

52 ninguno 235 LIÑÁN GÓMEZ, JONATHAN 00:42:40

53 493 GALLEGO SERRANO, FRANCISCO JESUS 00:42:49

54 Triatlon Alhaurín 225 JIMÉNEZ LÓPEZ, FRANCIS 00:42:51

55 Club del Corredor Go Fit 252 MALDONADO CUADRADO , NACHO 00:42:52

56 TRIATLON ALHAURIN DE LA 392 ROMERO LINARES, MIGUEL 00:42:54

TORRE 57 AL REVENTON 329 NÚÑEZ RAMÍREZ, SAMUEL 00:42:54

58 492 MORA FARFANE, FRANCISCO 00:42:55

59 - 443 VALLEJO VALLEJO, ALEJANDRO 00:43:11

60 - 332 OJEDA COÍN, CARLOS 00:43:25

61 C. A. Rincón de la Victoria 215 HERRERO BELTRÁN , CARLOS 00:43:50

62 sin equipo 427 TABARES MONTILLA, ANTONIO 00:43:55

63 Trazacaminos 333 OLIVA HIDALGO, JAVIER 00:43:59

64 DIE SCHNEEMÄNNER 419 SCHNEEMANN, FABIAN 00:43:59

65 Espetos y Cañitas 196 GOMEZ PEREZ, JUAN 00:44:03

66 Individual 433 TOSCANO TENORIO, JESUS 00:44:10

67 TERLEG 2 160 GALAN MENA, JESUS 00:44:11

68 Independiente 309 MORENO RUIZ , JUAN JOSÉ 00:44:22

69 ninguno 140 FERNÁNDEZ JIMÉNEZ, JULIO 00:44:22

70 GUADALHORCE-ÁLORA 438 TRUJILLO SÁNCHEZ, ANTONIO JAVIER 00:44:32

71 Travesuras 363 POSTIGO PASCUAL, ALVARRO 00:44:43

72 487 PASTOR ARANDA, JOSE JUAN 00:44:47

73 CD Triatlón Inacua Málaga 257 MANTECA SÁNCHEZ , TOMÁS 00:44:47

74 CHURRIFIT 141 FERNÁNDEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS 00:44:51

75 Trazacaminos 457 VILLAR CASTRO , JOSÉ MIGUEL 00:44:54

76 C.D. INACUA TRIATLON 456 VILLANUEVA AGUILAR, ANTONIO 00:44:55

77 467 BOLAÑOS ARRABAL, CRISTIAN 00:44:55

78 R4B 115 DENTAND , SEBASTIÁN 00:44:56

79 Atletismo Arroyo de la Miel 231 LEIVA PORTILLO, ANTONIO 00:44:57

80 Burgaleses en el Running 222 IZQUIERDO GONZALEZ, FERNANDO 00:45:00

81 No limits 43 BECERRA MORENO, ADRIÁN 00:45:15

82 28 198 GONZÁLEZ GAMERO, ENRIQUE 00:45:15

83 Club Atletismo Torremolinos 379 RIVERO NAVAS, ANTONIO 00:45:25

84 No 269 MARTIN MELGARES, RAÚL 00:45:34

85 - 390 ROMERO BENÍTEZ, DANIEL 00:45:47

86 Club Running UMA 173 GARCÍA GÁLVEZ, MIGUEL ÁNGEL 00:45:49

87 CD CUASICUARENTONES 36 BAENA MILLÁN, MIGUEL ÁNGEL 00:45:55

88 Palo Team 388 ROMERA RODRIGO, FRANCISCO 00:46:04

89 Palo Team 387 ROMERA RODRIGO, FELIPE 00:46:04

90 ATLETISMO MALAGA 306 MORENO GONZALEZ, MARIO DAVID 00:46:15

91 Trazacaminos 241 LÓPEZ MADRONA, ROBERTO 00:46:18

92 ninguno 105 DE LA CRUZ ROMERO, FRANCISCO 00:46:25

93 Amores 18 AMORES ESTEBAN , MOISES 00:46:39

94 Club Triatlón Bahía Málaga 255 MANGAS CÁMARA, JAVIER 00:46:42

95 480 MORENO LUQUE, EMILIO JOSE 00:46:43

96 Independiente 50 BERNAL ARJONA, JUAN FERNANDO 00:46:50

97 No 186 GARCÍA VÁZQUEZ, JOSE JUAN 00:46:58

98 469 CARRILLO CORDOBES, PEDRO 00:47:05

99 Retrogusto 238 LOPEZ DELGADO, ANTONIO 00:47:16

100 Independiente 167 GARCÍA ARROYO, ALEJANDRO 00:47:17

101 EQUIPO A 266 MARTÍN GARCÍA, JORGE 00:47:24

102 472 LOPEZ GOMEZ, ALEJANDRO 00:47:38

103 ANSIA VIVA 326 NAVAS PONCE, ÁNGEL EDUARDO 00:47:38

104 ANSIA VIVA 78 CASTELLANOS OÑA, JOSÉ RAMÓN 00:47:39

105 C.D. FT SPORT 377 RIVERA GONZÁLEZ, GERMÁN 00:47:40

106 Espejos y cañitas 340 PADILLA PANIAGUA , MANUEL FELIPE 00:47:50

107 - 275 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, ALBERTO 00:48:02

108 Independiente 380 RIVERO NAVAS, RAFAEL JESUS 00:48:05

109 Trazacaminos 211 HERMOSO, ANTONIO 00:48:15

110 MADRID 84 CERCÓS, EDUARDO 00:48:24

111 C.D ADESA MALAGA 8 ALARCÓN COTO, ANDRÉS 00:48:25

112 Azuqueca 45 BENAVENTE PEDROVIEJO , RAUL 00:48:25

113 CD Axarlon 316 MUÑOZ FERNÁNDEZ , JOSE MIGUEL 00:48:26

114 ninguno 335 OLMEDO RECIO, JUAN 00:48:33

115 Trazacaminos 35 BACHILLER JIMÉNEZ, FRAN 00:48:37

116 Trazacaminos 289 MESA CORCHADO, RAFAEL 00:48:39

117 Trazacaminos 96 COBOS BUENO, MANUEL 00:48:55

118 CN Máster Jaén 461 VIÑEGLA PÉREZ, BENJAMÍN 00:48:55

119 Independiente 233 LERMA LLAMAS, DANIEL 00:49:02

120 ninguno 153 FRAILE SANCHEZ , MANUEL 00:49:04

121 Espartanos Maratonianos 168 GARCIA BENITO , JAVIER 00:49:06

122 Borener SV 58 BRÜHE, ARENDT 00:49:07

123 Trazacaminos 201 GONZÁLEZ SANJUÁN, IGNACIO 00:49:12

124 Espartanos Maratonianos 26 ARIAS CABELLO, FRANCISCO 00:49:15

125 Giuli 66 CAMPO MOZO, FERNANDO 00:49:24

126 CCNOLIMITS VALLÉS 322 MUÑOZ ORDOÑEZ, JOSÉ MARÍA 00:49:26

127 No 435 TRIGUEROS LÓPEZ, DAVID 00:49:30

128 Individual 123 DIOLOSA, EMILIO 00:49:32

129 P0y0s 417 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, JOSÉ ANDRÉS 00:49:36

130 C. A. Ondara 253 MALLOL GARCÍA, SERGI 00:49:44

131 No 366 QUESADA GARCÍA, ADRIAN 00:49:47

132 Independiente 240 LÓPEZ LÓPEZ, NACHO 00:49:56

133 - 344 PASCUAL ORTEGA, CARMELO 00:49:57

134 CAMPIEL 172 GARCÍA FERRÍN, ADOLFO 00:50:04

135 sin equipo 426 SUÁREZ GARCÍA, ÁNGEL 00:50:08

136 29014 189 GASPAR RODRIGUEZ , JAVIER 00:50:17

137 515 NAVARRO FERNANDEZ, IÑIGO 00:50:17

138 No tengo equipo 17 AMENABAR UZCUDUN, JULEN 00:50:19

139 Espetec 171 GARCIA DE LA TORRE, VICTOR 00:50:24

140 Espetec 73 CARPENA FERNANDEZ, JORGE 00:50:24

141 A 165 GARCES BALAGUERA, JORGE 00:50:36

142 Team Rapaz 9 ALBARRACÍN ORTEGA, JOSE ANTONIO 00:50:39

143 No 188 GARZÓN REINA, FERNANDO 00:50:52

144 Atletismo Mijas 226 JIMÉNEZ PÉREZ , ALEJANDRO 00:50:59

145 / 116 D'HONDT, BART 00:51:01

146 Beer Runners Málaga 466 ZARAGOZA HEREDIA , ALBERTO 00:51:05

147 488 GEL VERA, RAFAEL 00:51:06

148 Málaga 91 CHICÓN CARNERO, FRANCISCO 00:51:06

149 Independiente 254 MANCERA REYES, CARLOS 00:51:22

150 PRIMEGUIS 292 MIRAGAYA GARCIA, ALEXANDER 00:51:24

151 Individual 295 MONDRAGON GASO, PABLO 00:51:27

152 Club Atletismo Rincón de la Vi 334 OLIVA JIMÉNEZ , SAMUEL DAVID 00:51:33

153 CD ADESA MALAGA 449 VELAZCO VALDERRAMA, RAFAEL ANIBAL 00:51:33

154 Club Atletismo guadalorce 317 MUÑOZ GARCIA, ANDRES 00:51:39

155 Legroup 324 MUÑOZ SANCHEZ, JOSE MARIA 00:51:39

156 P&A 139 FERNÁNDEZ HEREDIA, ALEJANDRO 00:51:51

157 Peña Sport Málaga 146 FERNÁNDEZ SUÁREZ, LUIS 00:52:06

158 Particular 236 LÓPEZ CABALLERO, JOSÉ MARÍA 00:52:08

159 c.t.torremolinos 463 YAGÜE KÄKI, DANIEL 00:52:10

160 Santa Cristina 348 PEREA PINTO, FRANCISCO 00:52:14

161 A 294 MOLINA CABELLO, ALEJANDRO 00:52:23

162 Santa Cristina 349 PEREA ROSALES, ALEJANDRO 00:52:25

163 PUITA RUNNERS 258 MARIN GARCÍA, DANIEL 00:52:27

164 Málaga 415 SÁNCHEZ LÓPEZ, CRISTÓBAL 00:52:27

165 DAVID VILCHES RUNNERS 347 PEÑA GONZÁLEZ , JAVIER 00:52:28

166 Libre 21 ANTÚNEZ ROMÁN, DANIEL 00:52:30

167 LOS CÉSAR 85 CÉSAR LOZANO, IVÁN 00:52:33

168 Libre 22 ANTÚNEZ ROMÁN , JESÚS 00:52:34

169 LEGS MISERABLES 203 GRUCHMANN, TIM 00:52:34

170 LOS CÉSAR 89 CÉSAR SALIDO, MANOLO 00:52:34

171 LEGS MISERABLES 204 GRUCHMANN, TORSTEN 00:52:35

172 Equipo 262 MARQUEZ DIAZ , ANTONIO JESUS 00:52:37

173 Equipo 4 AGUILAR NAVARRO, JORGE 00:52:37

174 BBFF 464 YÁÑEZ CABALLERO, ALEJANDRO 00:52:56

175 FT Sports 422 SILVA TOVAR, CRISTÓBAL 00:53:04

176 No 128 DONCEL ALGABA, ENRIQUE JOSE 00:53:08

177 Club Atletismo Malaga 127 DOMINGUEZ TOLEDANO, FRANCISCO 00:53:19

178 I3 TRIATLON 446 VEGA, JOSE MANUEL 00:53:23

179 Accura Runners 190 GERBOLÉS ARIAS, JUAN PEDRO 00:53:23

180 Club del corredor Go Fit 281 MÁRTIR SÁNCHEZ , TOMÁS 00:53:24

181 I3 TRIATLON 321 MUÑOZ MORENO, SANTIAGO 00:53:25

182 Independiente 67 CAPARRÓS RUIZ, ANTONIO 00:53:27

183 Pachones 212 HERNÁNDEZ TERNERO, ALBERTO 00:53:34

184 Nada 361 PEYRALLO MARTÍN, FERNANDO 00:53:35

185 ANSIA VIVA 94 COBACHO ARENAS, ANTONIO JAVIER 00:53:38

186 CLUB TRIATLÓN ALHAURIN DE 184 GARCIA RAMIREZ, ENRIQUE 00:53:52

LA T 187 Independiente 305 MORENO CASTRO, RUBEN 00:53:55

188 P&A 2 ACOSTA MONTILLA, ALEJANDRO 00:54:04

189 Carmona's team 71 CARMONA PÉREZ, VICENTE 00:54:04

190 Carmona's team 70 CARMONA MOLINA, ALBERTO 00:54:04

191 Gobierno 409 SÁNCHEZ , PERRO 00:54:08

192 ninguno 219 HERVÁS LÓPEZ, JUAN CARLOS 00:54:19

193 PRIMEGUIS 383 RODRÍGUEZ ELENA , JOSE MANUEL 00:54:21

194 PRIMEGUIS 278 MARTINEZ MORENO, LUIS MANUEL 00:54:21

195 Ansiaviva 403 RUIZ TRUJILLO, ANTONIO 00:54:45

196 ANSIA VIVA 79 CASTELLANOS ROMERO-NIEVA, RODRIGO 00:54:46

197 sin equipo 298 MONTES MARÍN, SALVADOR 00:54:46

198 Ansiaviva 31 ATENCIA FERNANDEZ, FRANCISCO 00:54:47

199 Retrogusto 97 COBOS CASTRO, MIGUEL 00:54:52

200 Independiente 49 BERMÚDEZ PEINADO, RAFAEL ÁNGEL 00:54:58

201 Dragón 286 MATÍAS CABRERQ, ALEJANDRO 00:55:20

202 Lo que diga mi mujer 394 ROMERO ORTIGOSA, FRANCISCO JOSÉ 00:55:25

203 Independiente 389 ROMERO ORTIGOZA, JUAN 00:55:25

204 CD TRAIL RUNNING 154 FRESNO ROSADO, FRANCISCO JAVIER 00:55:28

MISERICORDIA 205 Los Elevator team 138 FERNÁNDEZ GARCÍA, SALVADOR 00:55:28

206 516 MORA BARRIOS, JOAN MANUEL 00:55:28

207 CD TRAIL RUNNING 246 MADRID COBOS , ENRIQUE 00:55:29

MISERICORDIA 208 ANSIA VIVA 194 GÓMEZ GONZÁLEZ, RAFAEL 00:55:30

209 ANSIA VIVA 208 GUTIERREZ LEÓN , AITOR 00:55:31

210 No 270 MARTÍN MELGARES, CRISTÓBAL 00:55:31

211 Palo Team 343 PARTEARROYO GONZÁLEZ, ÁLVARO 00:55:35

212 Independiente 359 PÉREZ ROLDÁN , DANIEL 00:55:38

213 514 FERNANDEZ ORTEGA, JUAN FRANCISCO 00:55:39

214 C.D. Corredores Con Miga 448 VELASCO CASANOVA, MIGUEL A. 00:55:43

215 Individual 76 CASADO LEÓN, ISAAC 00:55:45

216 Popi Team 145 FERNÁNDEZ ROSADO, DANIEL 00:55:56

217 c.d. Trazacaminos 445 VAZQUEZ ESTEVEZ, RAUL JOSE 00:55:57

218 No 126 DOMINGUEZ GARCIA, RAFAEL FCO. 00:55:59

219 sin equipo 191 GIL GONZALEZ , JUAN CARLOS 00:56:15

220 Independiente 265 MARTÍN FERNÁNDEZ, MANUEL FRANCISCO 00:56:32

221 Sanus Vitae 15 ALMENDROS CUEVAS , ANTONIO 00:56:40

222 Peña Sport Málaga 336 ORELLANA SALADO, RAFAEL 00:56:41

223 ninguno 408 SÁNCHEZ, LUIS JOSÉ 00:56:42

224 Le group 80 CASTRO ESPAÑA, GREGORIO 00:56:49

225 Legroup 437 TRUJILLO RIVAS, FRANCISCO 00:56:53

226 Beer Runners Málaga 93 CM, IGNACIO 00:56:56

227 ninguno 239 LÓPEZ HERVÁS , DESIDERIO 00:57:04

228 Legroupe 117 DI LORENZO, TULIO 00:57:09

229 Churriana WARRIORZ 122 DÍAZ SANTIAGO, GONZALO 00:57:11

230 Churriana WARRIORZ 293 MIRANDA STAVENUITER, IVAN 00:57:12

231 ninguno 285 MATA MOLINA, PABLO 00:57:20

232 ninguno 284 MATA DEL PINO, JESUS 00:57:21

233 Ningujo 5 AGUILERA ESCOBAR, JOSÉ CARLOS 00:57:22

234 482 CASADO RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 00:57:27

235 BICHOS RUNNERS 372 REDONDO AMIL, PEDRO 00:57:37

236 Individual 401 RUIZ RÍOS, ATAULFO 00:57:41

237 486 GARCIA FERNANDEZ, CURRO 00:58:05

238 Legroup 315 MUÑOZ FERNANDEZ, JOSE MARIA 00:58:29

239 P0y0s 414 SÁNCHEZ IBÁÑEZ , ALEJANDRO 00:58:34

240 P0y0s 393 ROMERO MELÉNDEZ, MANUEL 00:58:36

241 Sanus Vitae Team 159 GADEA MIRA, RUBEN 00:58:39

242 BICHOS RUNNERS 52 BERNARD, ALEXANDRE 00:58:39

243 JAVI PEÑA RUNNERS 453 VILCHES HERNÁNDEZ , DAVID 00:58:50

244 RODRIGUITOS 382 RODRIGO CASQUERO, IGNACIO 00:58:55

245 ninguno 179 GARCÍA MORENO, ÁLVARO 00:59:18

246 ninguno 251 MAGALLON ROSA, RAUL 00:59:20

247 Cuevas de Nerja - UMA 296 MONTERO PAZ, DARIO 00:59:26

248 TriTrain4You 182 GARCIA OJEDA, JOSE IGNACIO 00:59:31

249 Churriana WARRIORZ 108 DE LA OSSA, MADHAVA 00:59:36

250 Pedalpoint 114 DELGADO OLIDEN, AGUSTIN 00:59:48

251 Cañaveral 177 GARCIA MORALEDA, FRANCISCO JAVIER 01:00:00

252 CD. MELILLERO TRAINING TEAM 218 HERVÁS GALISTEO, RAÚL 01:00:10

253 No 228 JOAQUIM, IGOR 01:00:18

254 468 NAVARRETE ROS, ADRIAN 01:00:30

255 sin equipo 223 JIMENA ESPAÑA-HEREDIA, CARLOS 01:00:30

256 489 SANCHEZ PRADO, ALEJANDRO 01:00:32

257 el equipasso 133 ESCAÑO VILLALBA, SALVADOR GABRIEL 01:00:39

258 ninguno 152 FRAILE SANCHEZ, ALVARO 01:00:59

259 Churriana 119 DIAZ GARCIA, MANUEL 01:01:01

260 - 132 ELORDI MEDA, IÑIGO 01:01:03

261 Espetos y Cañitas 385 RODRIGUEZ PEDREGOSA, FRANCISCO JAVIER 01:01:13

262 CERRADO DE CALDERÓN 185 GARCÍA RODRÍGUEZ , ALONSO 01:01:27

263 ninguno 346 PEDROSA RAMIREZ, JESUS 01:01:36

264 Atletas Muy Feos 297 MONTES GARCÍA, ANTONIO 01:01:39

265 ninguno 399 RUIZ ACEDO, JUAN FRANCISCO 01:02:16

266 Independiente 147 FERNANDEZ VALVIDIA, JUAN 01:02:55

267 philipp gontar 197 GONTAR, PHILIPP 01:03:03

268 Cuasi cuarentones 242 LOPEZ MORENO, ALONSO ALEJANDRO 01:03:11

269 Dragones 301 MORALES SERRATO, JOSE LUIS 01:03:13

270 490 RODRIGUEZ PORRAS, DIEGO 01:03:36

271 Fuentitos Aguinaleo 158 FUENTES CANDAU, RAFAEL 01:03:40

272 Los Guiri boquerones ñ 364 POTTER, TOM 01:03:40

273 Fuentitos Aguinaleo 7 AGUINALEO ÁLVAREZ, SAMUEL 01:03:41

274 Independiente 263 MARTÍ RODRIGUEZ , PABLO 01:04:18

275 Individual 360 PERTIERRA DE LA TORRE, LUIS ALBERTO 01:04:29

276 Panda 229 KOK, MARC 01:04:32

277 Pachon 74 CARRASCO PAREDES, ELIAS 01:05:27

278 UD Las Palmas 291 MIGUÉLEZ PARRAS, ANDRÉS 01:06:11

279 #sibaritasindinero 337 ORTEGA, ANTONIO 01:06:23

280 Palmis 62 CABELLO SANTIAGO, JUAN ANTONIO 01:06:25

281 RUNNING CIUDAD JARDÍN 440 VALENZUELA RAYA, FRANCISCO JAVIER 01:06:55

282 RUNNING CIUDAD JARDIN 290 MIGUEL MARTIN, F. JAVIER DE 01:06:55

283 Running Ciudad Jardín 137 FERNÁNDEZ COTRINA, JOSÉ MANUEL 01:06:57

284 LOS CÉSAR 87 CÉSAR PADILLA, JAVIER 01:07:36

285 EXPLODING TEAM 378 RIVERA MONTIEL, MANUEL 01:07:37

286 LOS CÉSAR 90 CÉSAR SALIDO, FRANCISCO JAVIER 01:07:39

287 ninguno 308 MORENO RAMOS, SANTIAGO 01:07:40

288 TAN CANSADITA 442 VALLEJO VALDERRAMA, DAVID 01:08:07

289 TAN CANSADITA 441 VALLEJO GARCIA, FRANCISCO 01:08:10

290 Legroup 374 REYES CALVO, SERGIO 01:08:42

291 Ismael Torres Dominguez 430 TORRES DOMINGUEZ, ISMAEL 01:08:43

292 sin equipo 162 GALLARDO RUIZ, JOSE ANTONIO 01:08:59

293 sin equipo 136 FERNÁNDEZ CASADO, MANUEL 01:09:00

295 Retrogusto 320 MUÑOZ MARTIN, JUAN 01:10:43

297 Sardina 25 ARIAS , PABLO 01:10:58

298 Sardina 28 ARIAS SANJUAN, GERARDO 01:10:58

299 MADRID 134 ESCAÑO VILLALBA, ANTONIO 01:11:29

300 LOS CÉSAR 88 CÉSAR SALIDO, JOSÉ 01:11:33

301 X 368 RAMÍREZ MARTIN, BORJA 01:13:03

302 . 110 DE LINARES SOLER, JOSE MIGUEL 01:13:03

303 Help 283 MARTOS PEREZ, FERNANDO 01:13:12

304 TeamRapaz 410 SANCHEZ GARCIA, DAVID 01:14:08

305 TeamRapaz 411 SÁNCHEZ GARCIA, DANIEL 01:14:11

306 Los pelucas 459 VILLENA OLEA, JOSE ANTONIO 01:15:06

307 Los Goonies de Málaga 458 VILLENA OLEA, JUANDE 01:15:38

308 sin equipo 299 MORAGA ARRANZ , LUIS 01:16:07

GENERAL FEMENINA

1 NERJA ATLETISMO 227 JIMENEZ TOME, BEATRIZ 00:41:02

2 Nerja 55 BRAVO ZUÑIGA, MARIA 00:41:42

3 TROPS CUEVA DE NERJA 57 BRICEÑO LIMA, BRITNEY 00:42:45

4 Trazacaminos 68 CARABIAS ROMERO, BLANCA 00:45:15

5 ATLETISMO MALAGA 303 MORENO BAUTISTA, JULIA 00:45:16

6 Independiente 142 FERNÁNDEZ MATEO, LEILA 00:45:47

7 481 RUIZ CANTADOR, MARIA DE LOS LLANOS 00:45:59

8 We run 164 GÁMEZ MÁRQUEZ, ANA CRISTINA 00:48:47

9 ? 310 MOSTERTMAN, HÉLÈNE 00:49:21

10 Bichos running 287 MAYORGA MONTAÑEZ, BELÉN 00:49:44

11 Club Triatlón Bahía Málaga 19 ANDRADE FERNÁNDEZ, ANA MARÍA 00:49:49

12 Independiente 205 GUARDIOLA ALFARO, LEIRE 00:50:09

13 CEM 250 MAESTRO BARREDA, MARÍA 00:50:28

14 Team Rapaz 163 GÁLVEZ VILLAMUELA , ELENA 00:50:39

15 P&A 330 NUÑEZ SAJA, PAULA 00:51:53

16 Palo Team 37 BAILÉN CAMPAÑA, YAIZA 00:52:36

17 Marbella del sol 13 ALDERETE LOPEZ, ROSANNA 00:52:45

18 SanSilvestre 429 TORRECILLA HORTA, SILVIA 00:52:46

19 P&A 14 ALGARRA ESPEJO, PAULA 00:54:05

20 Independiente 206 GUARDIOLA ALFARO, IZASKUN 00:54:56

21 ANSIA VIVA 452 VILAR, ELENA 00:55:30

22 - 216 HERRERO SANCHEZ, YOLANDA 00:55:38

23 471 DEL CAÑIZO LAZARO, SOLEDAD 00:55:56

24 Cosa Madre y Mía 244 LÓPEZ-BARROSO, DIANA 00:56:25

25 MADRID 83 CERCOS, ELENA 00:56:37

26 Sanus Vitae 455 VILLALON OCTAVIO , DUSAMI 00:56:40

27 ninguno 358 PÉREZ LERÍN, ANA PILAR 00:57:22

28 ninguno 386 ROMÁN AGUILAR, SANDRA 00:57:23

29 476 RIBERO NAVAS, MARIA VICTORIA 00:57:27

30 No 260 MARIN ZOFIO, BLANCA 00:57:31

31 485 RAMIREZ OROSA, CRISTINA 00:58:04

32 NA 213 HERNANDO MITCHELL, JENIFER 00:58:11

33 Sanus Vitae Team 169 GARCIA CALZADA, JOANA 00:58:38

34 BICHOS RUNNERS 248 MADRID SANTOS, VIOLETA 00:58:39

35 ninguno 362 TORRESANO PORRAS, ESPERANZA 00:59:18

36 . 174 GARCÍA GARCÍA, INMACULADA 00:59:25

37 Individual 375 RINO PONCE, MARÍA MERCEDES 00:59:40

38 CD MELILLERO TRAINING TEAM 217 HERVÁS GALISTEO, MÓNICA 01:00:07

39 - 98 CORDERO RUBI, ANA CRISTINA 01:00:11

40 No 129 DOS SANTOS FURLAN, ANA MARIA 01:00:23

41 UMA 264 MARTÍN GUERRERO, TERESA 01:00:36

42 el equipasso 300 MORALES RODRÍGUEZ, ANA MARÍA 01:00:40

43 / 342 PARDO ELORDI, AINHOA 01:01:03

44 Palmis 63 CABELLO SANTIAGO , EVA 01:01:12

45 Palmi 314 MUÑOZ CASTILLO , VANESA 01:01:15

46 Palmi 450 VERA VILLALON , VIRGINIA 01:01:15

47 Málaga 92 CHICÓN CARNERO, CELIA 01:01:24

48 Atletas Muy Feos 351 PÉREZ CORONA, ANA 01:01:37

49 Atletas Muy Feos 423 SOLA MOYANO, ANA 01:01:38

50 CD TRAZACAMINOS 434 TRASCASTRO ALCAIDE, VIRGINIA 01:01:58

51 Particular 125 DOMÍNGUEZ , CRISTINA 01:02:58

52 Los Guiri boquerones 59 BUENO TEJADA, MARÍA JOSÉ 01:03:39

53 Fuentitos Aguinaleo 157 FUENTES AGUINALEO, SOFIA 01:03:39

54 Fuentitos Aguinaleo 156 FUENTES AGUINALEO, IRENE 01:03:40

55 Fuentitos Aguinaleo 6 AGUINALEO ALVAREZ, LORENA 01:03:42

56 RUNNING CIUDAD JARDÍN 319 MUÑOZ LEON , MARÍA JOSEFA 01:06:55

57 RUNNING CIUDAD JARDIN 3 AGUILAR DOMÍNGUEZ, INMACULADA 01:06:58

58 Running Ciudad Jardín 261 MÁRQUEZ CASTILLA, MERCHE 01:06:58

59 RUNNING CIUDAD JARDÍN 193 GÓMEZ BARROSO , ROSA MARÍA 01:06:59

60 EXPLODING TEAM 425 SOTO SEDEÑO, ALBA 01:07:37

61 491 CASAN RODRIGUEZ, PAULA 01:07:37

62 No 200 GONZÁLEZ SÁNCHEZ, NATALIA 01:08:06

63 Legroup 161 GALLARDO NUÑEZ, MARINA 01:08:39

64 Legroup Málaga 111 DE LOS RISCOS VILLANÚA, LOLA 01:08:40

65 Legroup 413 SÁNCHEZ GARCÍA , GLORIA 01:08:40

66 URSS 24 ARAGON, ALIONA 01:10:36

67 TeamRapaz 412 SÁNCHEZ GARCIA, NOELIA 01:14:11

68 No 32 ATENCIA FERNÁNDEZ , M.ANGELES 01:25:26

69 ANSIA VIVA 33 ATENCIA FERNÁNDEZ , ISABEL 01:25:26

70 Ansiaviva 209 GUTIERREZ MOLINA, EVA 01:25:27

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