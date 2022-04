Resultados y clasificaciones de la Carrera Popular El Palo

Se celebró la 42º Carrera Popular de El Palo, en una nueva edición con más de medio millar de participantes completando el recorrido por los 5 kilómetros por el litoral malagueño.

GENERAL MASCULINA

CLASIFICACIONES PROVISIONALES

1 308 GARCÍA MORENO, MARIO REAL CLUB MEDITERRANEO 00:18:20 : 00:18:20 1 SENIOR MASCULINO2 687 RODRÍGUEZ CHECA, ABEL ATLETISMO MÁLAGA 00:18:29 : 00:18:29 2 SENIOR MASCULINO3 233 ESPÍN SÁNCHEZ, ALEJANDRO TROPS-CUEVA DE NERJA 00:18:30 : 00:18:30 3 SENIOR MASCULINO4 201 DÍAZ BURGOS, SALVADOR INDEPENDIENTE 00:18:38 : 00:18:38 4 SENIOR MASCULINO5 378 HALTOUT EL HICHOU, RACHID ATLETISMO TORREMOLINOS 00:18:38 : 00:18:38 1 VETERANO A MASCULINO6 451 LOPEZ MENDEZ, MANUEL ATLETISMO TORREMOLINOS 00:18:57 : 00:18:57 1 VETERANO B MASCULINO7 94 BRAVO ZUÑIGA, RUBEN WATTESHMUN 00:19:01 : 00:19:01 2 VETERANO A MASCULINO8 107 CABAZ GUTIÉRREZ, ANTONIO ATLETISMO TORREMOLINOS 00:19:25 : 00:19:25 3 VETERANO A MASCULINO9 375 GUTIÉRREZ ALARCÓN, JOSÉ ANTONIO PHPELUQUEROS 00:19:33 : 00:19:33 5 SENIOR MASCULINO10 290 GARCÍA CÁRDENAS, MARIO C.T. MALAGA 00:19:42 : 00:19:42 6 SENIOR MASCULINO11 1 ABRIL SARVISÉ, JAIME ATLETISMO MÁLAGA 00:19:46 : 00:19:46 7 SENIOR MASCULINO12 501 MARTIN VALDES, MANU ASILVESTRAOS 00:19:53 : 00:19:53 8 SENIOR MASCULINO13 139 CELEDON, MAURO TROPS-CUEVA DE NERJA 00:19:56 : 00:19:56 9 SENIOR MASCULINO14 725 RUIZ CARACUEL, VICTOR ATLETISMO TORREMOLINOS 00:20:05 : 00:20:05 4 VETERANO A MASCULINO15 310 GARCÍA NARVÁEZ, DAVID CARMONA BOYS 00:20:09 : 00:20:09 5 VETERANO A MASCULINO16 809 TEJERO GARCÍA, DAVID INDEPENDIENTE 00:20:09 : 00:20:09 10 SENIOR MASCULINO17 490 MARTIN AVILA, RUBEN INDEPENDIENTE 00:20:18 : 00:20:18 11 SENIOR MASCULINO18 540 MONTERO FERNÁNDEZ, DAVID ATLETISMO MÁLAGA 00:20:29 : 00:20:29 12 SENIOR MASCULINO19 229 ESPAÑA TRUJILLO, JESÚS JAVIER ATLETISMO MÁLAGA 00:20:34 : 00:20:34 13 SENIOR MASCULINO20 361 GONZALEZ RUIZ, JERONIMO TRIATLON TIJOLA OCIODEPORTE BA 00:20:49 : 00:20:49 14 SENIOR MASCULINO21 367 GUERRERO GARCÍA, FRAN TRASTEROS Y ALMACENES 00:20:54 : 00:20:54 15 SENIOR MASCULINO22 579 NAVARRO, ANTONIO INDEPENDIENTE 00:21:10 : 00:21:10 2 VETERANO B MASCULINO23 559 MORILLO CAMPOS, RODRIGO INDEPENDIENTE 00:21:26 : 00:21:26 16 SENIOR MASCULINO24 713 ROMERO SERGEEVA, ALEJANDRO ATLETISMO MÁLAGA 00:21:27 : 00:21:27 1 JUVENIL MASCULINO25 52 ARIZA GONZÁLEZ, ÁNGEL INDEPENDIENTE 00:21:33 : 00:21:33 6 VETERANO A MASCULINO26 280 DEL POZO DIAL, MIGUEL ANGEL 00:21:42 : 00:21:42 FECHA NACIMIENO27 374 GUTIÉRREZ ALARCON, JAVIER WERUN 00:21:42 : 00:21:42 17 SENIOR MASCULINO28 332 GOMEZ ARROYO, DAVID INDEPENDIENTE 00:21:45 : 00:21:45 7 VETERANO A MASCULINO29 288 GARCÍA CALDERÓN, MANUEL FONDEROS MALAGA 00:21:45 : 00:21:45 18 SENIOR MASCULINO30 586 NÚÑEZ ZAPATER, JOSE DANIEL INDEPENDIENTE 00:21:58 : 00:21:58 19 SENIOR MASCULINO31 696 RODRÍGUEZ MORON, FRANCISCO FONDEROS MALAGA 00:22:00 : 00:22:00 3 VETERANO B MASCULINO32 403 JAIME VERTEDOR, JORGE C.A. RINCON DE LA VICTORIA 00:22:01 : 00:22:01 20 SENIOR MASCULINO33 711 ROMERO MANRIQUE, RUBEN ESBUFECS 00:22:13 : 00:22:13 21 SENIOR MASCULINO34 626 PÉREZ CRUZ, JOSÉ MARÍA C.A. RUTE 00:22:13 : 00:22:13 8 VETERANO A MASCULINO35 733 RUIZ GARCIA, ALEJANDRO FORUS RUNNERS 00:22:13 : 00:22:13 22 SENIOR MASCULINO80 BELMONTE RODRIGUEZ, ANDRESJESUS36 REAL CLUB MEDITERRANEO 00:22:16 : 00:22:16 4 VETERANO B MASCULINO37 636 PÉREZ ORTEGA, DANIEL TROPS-CUEVA DE NERJA 00:22:16 : 00:22:16 9 VETERANO A MASCULINO38 727 RUIZ COBO, FRANCISCO JOSE INDEPENDIENTE 00:22:18 : 00:22:18 23 SENIOR MASCULINO212 DOMINGUEZ CASTRO, FRANCISCOJESUS39 INDEPENDIENTE 00:22:22 : 00:22:22 10 VETERANO A MASCULINO40 457 LOPEZ SEVILLA, FERNANDO ATLETISMO TORREMOLINOS 00:22:24 : 00:22:24 1 VETERANO C MASCULINO41 837 VALLE VALLE, ANTONIO C.A.MIJAS 00:22:30 : 00:22:30 11 VETERANO A MASCULINO42 705 ROMERO ANDREU, JOSEJUAN CLUB TRIATLÓN POLIDEPORTIVO MI 00:22:33 : 00:22:33 24 SENIOR MASCULINO43 215 DOMÍNGUEZ MORENO, FRANCISCO FONDEROS MALAGA 00:22:35 : 00:22:35 12 VETERANO A MASCULINO44 458 LÓPEZ SIERRA, ÁLVARO INDEPENDIENTE 00:22:41 : 00:22:41 1 INFANTIL MASCULINO45 295 GARCIA GARCIA, JUAN LUIS PRIMEGUIS 00:22:45 : 00:22:45 13 VETERANO A MASCULINO46 537 MOLINA JÓDAR, JUAN DE DIOS MALAGA 00:22:55 : 00:22:55 25 SENIOR MASCULINO47 436 LOBATO SANTOS, PABLO ATLETISMO MÁLAGA 00:23:01 : 00:23:01 26 SENIOR MASCULINO48 670 REMÓN, CHEMI FONDEROS MALAGA 00:23:03 : 00:23:03 2 VETERANO C MASCULINO49 554 MORENO GONZALEZ, MARIO DAVID CAIM 00:23:12 : 00:23:12 5 VETERANO B MASCULINO50 763 SÁNCHEZ GARCÍA, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 00:23:12 : 00:23:12 27 SENIOR MASCULINO51 781 SASTRE GARCÍA, ANTONIO JOSÉ INDEPENDIENTE 00:23:12 : 00:23:12 28 SENIOR MASCULINO52 510 MARTINEZ MONTILLA, CARLOS JAVIER WATTESHMUN 00:23:14 : 00:23:14 29 SENIOR MASCULINO53 555 MORENO JIMÉNEZ, MIGUEL A. BEER RUNNERS 00:23:15 : 00:23:15 6 VETERANO B MASCULINO54 839 VALLEJO VALLEJO, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 00:23:22 : 00:23:22 14 VETERANO A MASCULINO55 297 GARCIA GONZALEZ, IVAN ATLETISMO MÁLAGA 00:23:23 : 00:23:23 2 INFANTIL MASCULINO56 303 GARCÍA MARÍN, MIGUEL ATLETISMO TORREMOLINOS 00:23:29 : 00:23:29 30 SENIOR MASCULINO57 865 VILLASANTA COTILLA, FERNANDO INDEPENDIENTE 00:23:31 : 00:23:31 31 SENIOR MASCULINO58 560 MORITO SAEZ, GUILLERMO INDEPENDIENTE 00:23:35 : 00:23:35 15 VETERANO A MASCULINO59 634 PEREZ MELENDEZ, JOSÉ LUIS INDEPENDIENTE 00:23:41 : 00:23:41 32 SENIOR MASCULINO60 678 RIOS PELEGRINA, DAVID INDEPENDIENTE 00:23:41 : 00:23:41 33 SENIOR MASCULINO61 783 SEDANO LIMA, ADRIAN INDEPENDIENTE 00:23:44 : 00:23:44 34 SENIOR MASCULINO62 324 GARIN ABELLÁN, CARLOS CARMONA BOYS 00:23:45 : 00:23:45 16 VETERANO A MASCULINO63 685 RODRÍGUEZ AGUILERA, RAFITA INDEPENDIENTE 00:23:45 : 00:23:45 3 VETERANO C MASCULINO64 349 GONZALEZ GALLEGO, ALVARO CIAN ARQUITECTOS 00:23:47 : 00:23:47 35 SENIOR MASCULINO65 680 RIVERO NAVAS, ANTONIO FRANCISCO ATLETISMO MÁLAGA 00:23:49 : 00:23:49 36 SENIOR MASCULINO66 522 MEDINA MOLINA, HECTOR WATTESHMUN 00:23:50 : 00:23:50 37 SENIOR MASCULINO67 774 SÁNCHEZ VÁZQUEZ, JAVIER INDEPENDIENTE 00:23:53 : 00:23:53 38 SENIOR MASCULINO402 IYANGA MOLONGUA, ANDRÉSBOMBELA68 INDEPENDIENTE 00:23:56 : 00:23:56 39 SENIOR MASCULINO69 211 DOMINGUEZ CASTRO, ANTONIO INDEPENDIENTE 00:23:58 : 00:23:58 4 VETERANO C MASCULINO70 125 CARO OLEAS, ANTONIO INDEPENDIENTE 00:24:06 : 00:24:06 7 VETERANO B MASCULINO71 637 PÉREZ ORTEGA, EUSEBIO INDEPENDIENTE 00:24:07 : 00:24:07 17 VETERANO A MASCULINO72 151 CLAROS MUÑOZ, FERNANDO ALBARDILLAS 00:24:09 : 00:24:09 40 SENIOR MASCULINO73 531 MIR PUCHE, MIGUEL ANGEL REAL CLUB MEDITERRANEO 00:24:10 : 00:24:10 8 VETERANO B MASCULINO74 236 BOUFOUNASS, HAMZA INDEPENDIENTE 00:24:14 : 00:24:14 41 SENIOR MASCULINO75 186 DE LA CRUZ ROMERO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 00:24:15 : 00:24:15 42 SENIOR MASCULINO76 13 ALBA CABELLO, JUAN INDEPENDIENTE 00:24:21 : 00:24:21 2 JUVENIL MASCULINO77 45 ANTÚNEZ ASENCIO, FRANCISCO FIT CLUB MALAGA 00:24:26 : 00:24:26 18 VETERANO A MASCULINO78 856 VILLA CAÑETE, CURRO MALAGA BAHIA 00:24:27 : 00:24:27 3 INFANTIL MASCULINO79 558 MORENO RUIZ, JUAN JOSÉ INDEPENDIENTE 00:24:30 : 00:24:30 43 SENIOR MASCULINO80 205 DÍAZ SOTO, JUAN DE DIOS TROPS-CUEVA DE NERJA 00:24:31 : 00:24:31 9 VETERANO B MASCULINO 81 147 CÉSPEDES GARCÍA, JOSE IES MEDITERRANEO 00:24:32 : 00:24:32 3 JUVENIL MASCULINO82 70 BARRAU MATEOS, FERNANDO CAIM 00:24:32 : 00:24:32 10 VETERANO B MASCULINO83 391 HIJANO DIAZ, ÁNGEL ATLETISMO MÁLAGA 00:24:35 : 00:24:35 4 INFANTIL MASCULINO84 753 SALAZAR ALONSO, SANTIAGO INDEPENDIENTE 00:24:41 : 00:24:41 11 VETERANO B MASCULINO85 628 PÉREZ GODOY, JOSÉ RAUL ATLETISMO TORREMOLINOS 00:24:42 : 00:24:42 19 VETERANO A MASCULINO86 392 HIJANO MOYA, JOSE ÁNGEL ATLETISMO MÁLAGA 00:24:49 : 00:24:49 20 VETERANO A MASCULINO87 427 LARA ARAGON, JOSE INDEPENDIENTE 00:24:49 : 00:24:49 44 SENIOR MASCULINO88 171 CRUZ RUS, LUIS FUNDACIÓN GRUPO OLEÍCOLA JAÉN 00:24:50 : 00:24:50 21 VETERANO A MASCULINO89 322 GARCÍA ZARAGOZA, EDUARDO INDEPENDIENTE 00:24:52 : 00:24:52 22 VETERANO A MASCULINO90 194 DEL CORRAL BERNIA, PEDRO ATLETISMO TORREMOLINOS 00:24:56 : 00:24:56 12 VETERANO B MASCULINO91 110 CALLE SALADO, JOSÉ ANTONIO FONDEROS MALAGA 00:24:56 : 00:24:56 23 VETERANO A MASCULINO92 231 ESPEJO BAEZ, FRANCISCO TROPS-CUEVA DE NERJA 00:24:58 : 00:24:58 5 VETERANO C MASCULINO93 853 VILASECA MARTÍNEZ, IGNACIO TRAZACAMINOS 00:25:08 : 00:25:08 45 SENIOR MASCULINO94 878 ZARGHIL, ABDELOUAHID INDEPENDIENTE 00:25:10 : 00:25:10 46 SENIOR MASCULINO95 505 MARTÍNEZ ALONSO, IGNACIO INDEPENDIENTE 00:25:11 : 00:25:11 47 SENIOR MASCULINO96 116 CANDELAS RODRÍGUEZ, ERIK PHI GRUPO POLIDEPORTIVO 00:25:13 : 00:25:13 48 SENIOR MASCULINO97 440 LÓPEZ CEBRIAN, ALBERTO FAMILIA CORREONE 00:25:16 : 00:25:16 13 VETERANO B MASCULINO98 708 ROMERO GOMEZ, CARLOS PLAYAS DE MALAGA 00:25:18 : 00:25:18 14 VETERANO B MASCULINO99 294 GARCÍA FORMAÑUK, WALTER DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:25:22 : 00:25:22 24 VETERANO A MASCULINO100 31 ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO TROPS-CUEVA DE NERJA 00:25:22 : 00:25:22 49 SENIOR MASCULINO101 509 SIBY, MANTHYA IES MEDITERRANEO 00:25:32 : 00:25:32 50 SENIOR MASCULINO102 572 MUÑOZ SANCHEZ, JOSE MARIA GUADALHORCE-ÁLORA 00:25:32 : 00:25:32 4 JUVENIL MASCULINO103 640 PERRONE KOPITA, GUILLERMO INDEPENDIENTE 00:25:40 : 00:25:40 51 SENIOR MASCULINO104 134 CASTILLO GONZALEZ, JOSE MARIA PLAYAS DE MALAGA 00:25:41 : 00:25:41 6 VETERANO C MASCULINO105 663 RAMÍREZ FERNÁNDEZ, DAVID ATLETISMO MÁLAGA 00:25:46 : 00:25:46 5 JUVENIL MASCULINO106 216 DOMINGUEZ PADILLA, FRANCISCO INDEPENDIENTE 00:25:47 : 00:25:47 25 VETERANO A MASCULINO107 467 LUQUE NIETO, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 00:25:49 : 00:25:49 26 VETERANO A MASCULINO 108 838 VALLECILLO MORENO, ANTONIO PLAYAS DE MALAGA 00:25:56 : 00:25:56 7 VETERANO C MASCULINO109 829 VALCARCE RUIZ, PILAR INDEPENDIENTE 00:25:56 : 00:25:56 27 VETERANO A MASCULINO110 366 GUERRERO, JUAN CLUB MEDITERRANEO 00:26:03 : 00:26:03 28 VETERANO A MASCULINO111 679 RIVERO NAVAS, RAFA 00:26:10 : 00:26:10 FECHA NACIMIENODESCONOCIDA2112 813 TOBOSO SEPULVEDA, MIGUEL ÁNGEL INDEPENDIENTE 00:26:14 : 00:26:14 29 VETERANO A MASCULINO113 99 BUENO GARCÍA, SERGIO FAMILIA CORREONE 00:26:17 : 00:26:17 8 VETERANO C MASCULINO114 704 ROMERA RODRIGO, FELIPE INDEPENDIENTE 00:26:18 : 00:26:18 30 VETERANO A MASCULINO115 523 MELLADO, IVÁN INDEPENDIENTE 00:26:18 : 00:26:18 52 SENIOR MASCULINO116 513 MARTÍNEZ NAVARRO, DAVID TROPS-CUEVA DE NERJA 00:26:21 : 00:26:21 31 VETERANO A MASCULINO348 GONZÁLEZ CORTÉS, FERNANDOCARLOS117 INDEPENDIENTE 00:26:21 : 00:26:21 15 VETERANO B MASCULINO118 631 PEREZ LÓPEZ, PABLO INDEPENDIENTE 00:26:24 : 00:26:24 6 JUVENIL MASCULINO119 667 RAMOS DUARTE, JAVIER MEDICO 00:26:31 : 00:26:31 53 SENIOR MASCULINO120 747 RUIZ VILLALBA, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE 00:26:32 : 00:26:32 9 VETERANO C MASCULINO121 484 MARÍN GARCÍA, DANIEL INDEPENDIENTE 00:26:33 : 00:26:33 54 SENIOR MASCULINO122 629 PÉREZ GÓMEZ, JOSÉ CARLOS PRANAIAMA 00:26:36 : 00:26:36 55 SENIOR MASCULINO123 500 MARTIN URBANO, MANUEL JESUS INDEPENDIENTE 00:26:36 : 00:26:36 32 VETERANO A MASCULINO124 248 FERNANDEZ LERENA, RAFAEL INDEPENDIENTE 00:26:40 : 00:26:40 56 SENIOR MASCULINO125 577 NAVARRETE BARRAU, SERAFÍN BOQUERONES PALEÑOS 00:26:40 : 00:26:40 57 SENIOR MASCULINO126 593 ORDOÑEZ JIMENEZ, FRANCISCO INDEPENDIENTE 00:26:41 : 00:26:41 58 SENIOR MASCULINO127 567 MUÑOZ GARCIA, ANDRES GUADALHORCE-ÁLORA 00:26:42 : 00:26:42 59 SENIOR MASCULINO128 234 ESQUIVA MIRA, JAVIER INDEPENDIENTE 00:26:48 : 00:26:48 33 VETERANO A MASCULINO129 623 PEREA PINTO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 00:26:49 : 00:26:49 10 VETERANO C MASCULINO130 405 JEREZ MATO, DANIEL ATLETISMO TORREMOLINOS 00:26:50 : 00:26:50 34 VETERANO A MASCULINO131 431 LEDESMA MARTÍN, FCO JAVIER MEDICO 00:26:50 : 00:26:50 60 SENIOR MASCULINO132 514 MARTINEZ ORTEGA, ALVARO GIVOUVAS 00:26:50 : 00:26:50 61 SENIOR MASCULINO133 673 RETAMERO BAZ, ANTONIO BICHOS RUNNERS 00:26:57 : 00:26:57 35 VETERANO A MASCULINO134 657 PUGA FLORES, JOAQUÍN INDEPENDIENTE 00:27:01 : 00:27:01 36 VETERANO A MASCULINO 135 394 HORTELANO CALDERÓN, SERGIO FONDEROS MALAGA 00:27:10 : 00:27:10 37 VETERANO A MASCULINO136 24 ALMEIDA SANTOLARIA, JAVIER INDEPENDIENTE 00:27:13 : 00:27:13 38 VETERANO A MASCULINO137 247 GONZALEZ, ANTONIO JESUS 00:27:14 : 00:27:14 FECHA NACIMIENODESCONOCIDA3138 846 VELASCO GARCIA, SALVADOR C.A. PLAYAS DE MÁLAGA 00:27:15 : 00:27:15 11 VETERANO C MASCULINO139 450 LÓPEZ LÓPEZ, NACHO INDEPENDIENTE 00:27:19 : 00:27:19 39 VETERANO A MASCULINO140 871 WILLIS, STUART CLUB CICLISTA MALAGUENO 00:27:21 : 00:27:21 16 VETERANO B MASCULINO141 706 ROMERO BENÍTEZ, DANIEL INDEPENDIENTE 00:27:36 : 00:27:36 17 VETERANO B MASCULINO142 511 MARTINEZ MORENO, LUIS MANUEL PRIMEGUIS 00:27:37 : 00:27:37 40 VETERANO A MASCULINO143 104 BUSTOS DELGADO, FCO. JAVIER LOS MOTIVAOS 00:27:37 : 00:27:37 41 VETERANO A MASCULINO144 596 ORTEGA AGUILAR, JOSÉ MANUEL TROPS-CUEVA DE NERJA 00:27:38 : 00:27:38 42 VETERANO A MASCULINO145 824 TROYANO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 00:27:39 : 00:27:39 62 SENIOR MASCULINO146 123 CAPARRÓS RUIZ, ANTONIO INDEPENDIENTE 00:27:39 : 00:27:39 18 VETERANO B MASCULINO147 352 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, ALEJANDRO CEIP RAMÓN DEL VALLE INCLAN 00:27:40 : 00:27:40 5 INFANTIL MASCULINO148 578 NAVARRETE POLAINO, JUAN SERAFIN BOQUERONES PALEÑOS 00:27:42 : 00:27:42 12 VETERANO C MASCULINO149 857 VILLA SÁNCHEZ, FRANCISCO INDEPENDIENTE 00:27:42 : 00:27:42 43 VETERANO A MASCULINO150 735 RUIZ GUERRERO, SAMUEL MÁLAGA 00:27:49 : 00:27:49 63 SENIOR MASCULINO151 132 CASTELLANOS MARTIN, JAIME INDEPENDIENTE 00:27:51 : 00:27:51 64 SENIOR MASCULINO152 47 ARANDA MACIAS, JUAN FRANCISCO INDEPENDIENTE 00:27:51 : 00:27:51 65 SENIOR MASCULINO153 228 ESPAÑA RODRÍGUEZ, JOSE MARIA INDEPENDIENTE 00:27:53 : 00:27:53 7 JUVENIL MASCULINO154 299 GARCIA JIMENEZ, JUAN ANTONIO INDEPENDIENTE 00:28:01 : 00:28:01 19 VETERANO B MASCULINO155 764 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, DANIEL IES MEDITERRANEO 00:28:01 : 00:28:01 66 SENIOR MASCULINO156 479 MALTES, CORTO DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:28:04 : 00:28:04 20 VETERANO B MASCULINO157 702 ROLDAN IZQUIERDO, FRANCISCO GIVOUVAS 00:28:04 : 00:28:04 67 SENIOR MASCULINO158 729 RUIZ DE MIER MORA, GONZALO INDEPENDIENTE 00:28:04 : 00:28:04 68 SENIOR MASCULINO159 703 ROMÁN HARO, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE 00:28:05 : 00:28:05 8 JUVENIL MASCULINO160 305 GARCÍA MARTÍN, MANUEL JESÚS INDEPENDIENTE 00:28:06 : 00:28:06 21 VETERANO B MASCULINO161 428 LARA PELÁEZ, PABLO JESÚS CD JABALCULZA 00:28:10 : 00:28:10 44 VETERANO A MASCULINO 162 188 DE LA TORRE LOPEZ, RUBEN TROPS-CUEVA DE NERJA 00:28:11 : 00:28:11 9 JUVENIL MASCULINO163 827 TUMATH, ANDREW INDEPENDIENTE 00:28:14 : 00:28:14 69 SENIOR MASCULINO164 122 CAPARRÓS FLORES, ANTONIO INDEPENDIENTE 00:28:18 : 00:28:18 70 SENIOR MASCULINO165 167 CORTÉS LORENTE, PEDRO DALE TEAM 00:28:18 : 00:28:18 22 VETERANO B MASCULINO166 822 TORRES PALOMEQUE, CARLOS INDEPENDIENTE 00:28:19 : 00:28:19 71 SENIOR MASCULINO167 499 MARTÍN MORENO, JESÚS INDEPENDIENTE 00:28:24 : 00:28:24 72 SENIOR MASCULINO168 455 LOPEZ RUIZ, JOSE MANUEL ATLETISMO TORREMOLINOS 00:28:27 : 00:28:27 73 SENIOR MASCULINO169 862 VILLALOBOS MORALES, LEANDRO INDEPENDIENTE 00:28:29 : 00:28:29 10 JUVENIL MASCULINO170 187 DE LA TORRE GARRIDO, ANDRES TROPS-CUEVA DE NERJA 00:28:29 : 00:28:29 45 VETERANO A MASCULINO171 321 GARCÍA VILLALBA, NACHO TROPS-CUEVA DE NERJA 00:28:30 : 00:28:30 6 INFANTIL MASCULINO172 465 LUQUE GAMIZ, VICTOR INDEPENDIENTE 00:28:31 : 00:28:31 74 SENIOR MASCULINO173 344 GONZALEZ, JULIO CESAR INDEPENDIENTE 00:28:38 : 00:28:38 13 VETERANO C MASCULINO174 274 GALLEGO SANCHEZ, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 00:28:48 : 00:28:48 75 SENIOR MASCULINO175 240 FERNÁNDEZ ALBA, LUIS PEÑA SPORT MÁLAGA 00:28:50 : 00:28:50 76 SENIOR MASCULINO176 262 HAMMOUDAN, ABDERRAHIM 00:28:50 : 00:28:50 77 SENIOR MASCULINO177 300 GARCIA JUAREZ, ALVARO INDEPENDIENTE 00:28:50 : 00:28:50 11 JUVENIL MASCULINO178 252 FERNÁNDEZ SUÁREZ, LUIS PEÑA SPORT MÁLAGA 00:28:51 : 00:28:51 23 VETERANO B MASCULINO179 271 GALÁN ESCAÑO, RAFAEL ZUELOSPORT 00:28:52 : 00:28:52 14 VETERANO C MASCULINO180 496 MARTÍN LIMA, MIGUEL ÁNGEL INDEPENDIENTE 00:28:55 : 00:28:55 24 VETERANO B MASCULINO181 732 RUIZ ESTRADA, FRANCISCO JAVIER INDEPENDIENTE 00:29:03 : 00:29:03 46 VETERANO A MASCULINO182 515 MARTOS CABRERIZO, JORGE ANTONIO INDEPENDIENTE 00:29:06 : 00:29:06 47 VETERANO A MASCULINO183 736 RUIZ LEAL, FRANCISCO JAVIER FAMILIA CORREONE 00:29:07 : 00:29:07 25 VETERANO B MASCULINO184 826 TUDELA MUÑOZ, RAFAEL INDEPENDIENTE 00:29:08 : 00:29:08 48 VETERANO A MASCULINO185 384 HERRERA CAPARROS, FRANCISCO INDEPENDIENTE 00:29:09 : 00:29:09 49 VETERANO A MASCULINO27 ALMOGUERA VALENCIA, JOAQUINMARIA186 WERUN 00:29:11 : 00:29:11 50 VETERANO A MASCULINO187 40 ANDRADES VELASCO, MANUEL INDEPENDIENTE 00:29:18 : 00:29:18 15 VETERANO C MASCULINO188 351 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DANIEL C.A PRIMEGUIS 00:29:23 : 00:29:23 26 VETERANO B MASCULINO 189 469 LUQUE RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ INDEPENDIENTE 00:29:25 : 00:29:25 51 VETERANO A MASCULINO190 356 GONZÁLEZ LÓPEZ, JUAN ANTONIO BEER RUNNERS 00:29:26 : 00:29:26 52 VETERANO A MASCULINO191 337 GÓMEZ FERNÁNDEZ, DAVID BEER RUNNERS 00:29:29 : 00:29:29 53 VETERANO A MASCULINO192 782 SEDANO LIMA, IVAN INDEPENDIENTE 00:29:32 : 00:29:32 78 SENIOR MASCULINO193 611 PANCHÓN MARTOS, FRANCISCO TROPS-CUEVA DE NERJA 00:29:44 : 00:29:44 54 VETERANO A MASCULINO194 776 SANTANA ARJONA, MANUEL CAF 00:29:44 : 00:29:44 79 SENIOR MASCULINO195 690 RODRIGUEZ GALVEZ, JUAN MANUEL BEER RUNNERS 00:29:45 : 00:29:45 27 VETERANO B MASCULINO196 598 ORTIZ DELGADO, DANIEL GIVOUVAS 00:29:51 : 00:29:51 80 SENIOR MASCULINO197 532 MIRANDA MORA, ANGEL INDEPENDIENTE 00:29:51 : 00:29:51 28 VETERANO B MASCULINO198 286 GARCÍA BERMÚDEZ, JOSÉ CARLOS BALAS TEATINOS 00:29:52 : 00:29:52 29 VETERANO B MASCULINO199 213 DOMÍNGUEZ GARCÍA, RAFAEL FCO INDEPENDIENTE 00:29:54 : 00:29:54 55 VETERANO A MASCULINO200 418 JIMENEZ REGÓ, MIGUEL INDEPENDIENTE 00:29:55 : 00:29:55 56 VETERANO A MASCULINO201 602 OSORIO CASTILLO, HECTOR FIT CLUB MALAGA 00:29:55 : 00:29:55 57 VETERANO A MASCULINO202 573 MUÑOZ SÁNCHEZ, JAVIER GUADALHORCE-ÁLORA 00:30:03 : 00:30:03 12 JUVENIL MASCULINO203 199 DESOLE, GIAN MARIO DESOLE 00:30:03 : 00:30:03 81 SENIOR MASCULINO204 848 VELEZ IZQUIERDO, ISRAEL FIT CLUB MALAGA 00:30:06 : 00:30:06 58 VETERANO A MASCULINO205 643 PLAZA MONTESINOS, FRANCISCO TROPS-CUEVA DE NERJA 00:30:08 : 00:30:08 59 VETERANO A MASCULINO206 561 MOYA MUÑOZ, MANUEL INDEPENDIENTE 00:30:09 : 00:30:09 16 VETERANO C MASCULINO207 785 SEGADO PEREZ, RAFAEL INDEPENDIENTE 00:30:16 : 00:30:16 17 VETERANO C MASCULINO208 439 LOPEZ CEBRIAB, JOSE INDEPENDIENTE 00:30:18 : 00:30:18 18 VETERANO C MASCULINO209 175 CRUZ TOFE, VICENTE VICEN 00:30:19 : 00:30:19 30 VETERANO B MASCULINO210 788 SEPULVEDA VERA, DAVID INDEPENDIENTE 00:30:20 : 00:30:20 82 SENIOR MASCULINO211 434 LEON DIAZ, VICTOR PEÑA SPORT MÁLAGA 00:30:21 : 00:30:21 83 SENIOR MASCULINO212 242 FERNÁNDEZ ARBÓS, RAFAEL INDEPENDIENTE 00:30:23 : 00:30:23 84 SENIOR MASCULINO213 57 ARREDONDO QUIJADA, RAFAEL CLUB RUNNING UMA 00:30:23 : 00:30:23 31 VETERANO B MASCULINO214 815 TORIBIO CONTRERAS, JOSE LUIS ATLETISMO MALAGON 00:30:26 : 00:30:26 85 SENIOR MASCULINO215 95 BROCEÑO RUBIO, ALBERTO INDEPENDIENTE 00:30:28 : 00:30:28 86 SENIOR MASCULINO 216 10 AGUILERA OLIVAR, SERGIO INDEPENDIENTE 00:30:29 : 00:30:29 13 JUVENIL MASCULINO217 648 PORRAS VÁZQUEZ, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE 00:30:33 : 00:30:33 87 SENIOR MASCULINO218 200 DIALA BRAVO, DENNIS INDEPENDIENTE 00:30:34 : 00:30:34 14 JUVENIL MASCULINO219 235 ESTEBAN LABRADOR, IGNACIO INDEPENDIENTE 00:30:35 : 00:30:35 60 VETERANO A MASCULINO220 180 CUENCA RODRIGUEZ, PERSEO INDEPENDIENTE 00:30:36 : 00:30:36 15 JUVENIL MASCULINO221 1045 GANDESA, AMODOU 00:30:40 : 00:30:40 88 SENIOR MASCULINO222 335 GÓMEZ CARDEÑAS, JOSE TROPS-CUEVA DE NERJA 00:30:45 : 00:30:45 61 VETERANO A MASCULINO223 529 MESTANZA MORGADO, DANIEL ATLETISMO TORREMOLINOS 00:30:45 : 00:30:45 62 VETERANO A MASCULINO224 380 HASHAMOV PLATERO, LORENZO IES MEDITERRANEO 00:30:47 : 00:30:47 16 JUVENIL MASCULINO225 768 SÁNCHEZ MORALES, EMILIO INDEPENDIENTE 00:30:48 : 00:30:48 63 VETERANO A MASCULINO226 237 ESTEBAN MARTINEZ, GINES ATLETISMO TORREMOLINOS 00:30:48 : 00:30:48 19 VETERANO C MASCULINO227 444 LOPEZ GARCIA, JOSE ATLETISMO TORREMOLINOS 00:30:51 : 00:30:51 20 VETERANO C MASCULINO228 476 MADGE, LORENZO POPLAR RUNNERS UK 00:30:56 : 00:30:56 21 VETERANO C MASCULINO229 273 GALLARDO MÚÑOZ, JOSÉ. PEDRO INDEPENDIENTE 00:30:56 : 00:30:56 22 VETERANO C MASCULINO230 493 MARTIN DE LA TORRE, OSCAR INDEPENDIENTE 00:31:02 : 00:31:02 64 VETERANO A MASCULINO231 93 BRAVO SOLER, ENRIQUE CLUB MEDITERRANEO 00:31:05 : 00:31:05 23 VETERANO C MASCULINO232 39 ANAYA GONZÁLEZ, IVÁN MÁLAGA CF 00:31:06 : 00:31:06 65 VETERANO A MASCULINO495 MARTÍN FERNÁNDEZ, MANUELFRANCISCO233 CLUB RUNNING UMA 00:31:07 : 00:31:07 32 VETERANO B MASCULINO234 633 PÉREZ MARTINEZ, DANIEL ATLETISMO MÁLAGA 00:31:08 : 00:31:08 89 SENIOR MASCULINO235 773 SÁNCHEZ ROMERO, MIGUEL EL PALO 00:31:11 : 00:31:11 90 SENIOR MASCULINO236 49 ARCOS LERMA, JUAN LUIS MEDICO 00:31:11 : 00:31:11 91 SENIOR MASCULINO237 120 CANTO MANCERA, JUAN MANUEL FORUS 00:31:13 : 00:31:13 66 VETERANO A MASCULINO238 193 DEL BUEY BERNAL, ANTONIO DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:31:13 : 00:31:13 67 VETERANO A MASCULINO239 700 ROJO JIMENEZ, MIGUEL ANGEL PLAYAS DE MALAGA 00:31:19 : 00:31:19 24 VETERANO C MASCULINO240 518 MATEOS SEGADO, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE 00:31:23 : 00:31:23 68 VETERANO A MASCULINO241 29 ALVAREZ, ANTONIO INDEPENDIENTE 00:31:23 : 00:31:23 92 SENIOR MASCULINO242 256 FIESTAS BOTELLA, FRANCISCO JAVIER BICHOS RUNNERS 00:31:23 : 00:31:23 69 VETERANO A MASCULINO 243 416 JIMÉNEZ RAMIREZ, ANTONIO JESÚS INDEPENDIENTE 00:31:26 : 00:31:26 93 SENIOR MASCULINO244 715 RONDA RAMÍREZ, RAFAEL DANIPEREZRUN 00:31:27 : 00:31:27 33 VETERANO B MASCULINO245 864 VILLAR TORRES, JUAN ANTONIO TROPS-CUEVA DE NERJA 00:31:30 : 00:31:30 25 VETERANO C MASCULINO246 61 BAEZA RIOBÓO, SALVADOR DAVID PIPO RIOBOO 00:31:30 : 00:31:30 70 VETERANO A MASCULINO247 179 CUENCA GARCIA, JUANJO INDEPENDIENTE 00:31:30 : 00:31:30 26 VETERANO C MASCULINO248 872 YÁÑEZ SANTAELLA, JOSÉ ANTONIO INDEPENDIENTE 00:31:30 : 00:31:30 94 SENIOR MASCULINO249 50 ARENAS SALAS, ANTONIO JESÚS INDEPENDIENTE 00:31:31 : 00:31:31 95 SENIOR MASCULINO250 816 TORO REYES, ÓSCAR INDEPENDIENTE 00:31:31 : 00:31:31 71 VETERANO A MASCULINO251 556 MORENO PÉREZ, ANTONIO BOQUERONES PALEÑOS 00:31:36 : 00:31:36 96 SENIOR MASCULINO252 889 CONDE ODONELL, CARLOS MARIA 00:31:37 : 00:31:37 72 VETERANO A MASCULINO253 894 TOSCANO TENORIO, JESUS 00:31:38 : 00:31:38 34 VETERANO B MASCULINO254 232 ESPEJO GOMEZ, JAVI BOQUERONES PALEÑOS 00:31:38 : 00:31:38 97 SENIOR MASCULINO255 630 PEREZ HILILLO, RAUL ATLETISMO TORREMOLINOS 00:31:38 : 00:31:38 17 JUVENIL MASCULINO256 383 HERNANDO AMANDI, DANIEL INDEPENDIENTE 00:31:41 : 00:31:41 98 SENIOR MASCULINO257 594 ORELLANA SALADO, RAFAEL PEÑA SPORT MÁLAGA 00:31:43 : 00:31:43 35 VETERANO B MASCULINO258 259 FORNES MELERO, CARLOS INDEPENDIENTE 00:31:46 : 00:31:46 27 VETERANO C MASCULINO259 508 MARTINEZ LIÑAN, ALVARO MALAGA 00:31:48 : 00:31:48 18 JUVENIL MASCULINO260 762 SÁNCHEZ ESPINA, JAVIER INDEPENDIENTE 00:31:49 : 00:31:49 99 SENIOR MASCULINO261 698 RODRIGUEZ SANTOS, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 00:31:49 : 00:31:49 28 VETERANO C MASCULINO262 605 PÁEZ MARTÍNEZ, JUAN JOSE INDEPENDIENTE 00:31:53 : 00:31:53 73 VETERANO A MASCULINO263 538 MOLINA SOLANO, FRANCISCO INDEPENDIENTE 00:31:54 : 00:31:54 74 VETERANO A MASCULINO264 795 SERRANO MANZANO, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE 00:31:55 : 00:31:55 29 VETERANO C MASCULINO265 447 LÓPEZ GRANERO, DANIEL INDEPENDIENTE 00:31:56 : 00:31:56 100 SENIOR MASCULINO266 181 CUENCA VERDUGO, ANTONIO INDEPENDIENTE 00:31:56 : 00:31:56 75 VETERANO A MASCULINO267 683 RODRIGO CASQUERO, NACHETE CAPITÁN VENENO 00:32:01 : 00:32:01 76 VETERANO A MASCULINO268 283 GARCÍA ANAYA, JAVIER TROPS-CUEVA DE NERJA 00:32:04 : 00:32:04 7 INFANTIL MASCULINO269 571 MUÑOZ RUIZ, JUAN FUNDACIÓN VICTORIA 00:32:08 : 00:32:08 19 JUVENIL MASCULINO 270 20 ALCAIDE VICENTE, FRAN CUENCA´S TEAM 00:32:16 : 00:32:16 77 VETERANO A MASCULINO271 473 LYNCH, KEVIN INDEPENDIENTE 00:32:20 : 00:32:20 30 VETERANO C MASCULINO272 726 RUIZ CARRERA, RAFAEL JESUS BOQUERONES PALEÑOS 00:32:24 : 00:32:24 31 VETERANO C MASCULINO273 285 GARCÍA BARTOLOME, MIGUEL ANGEL INDEPENDIENTE 00:32:33 : 00:32:33 101 SENIOR MASCULINO16 ALBAREDA BARATTA, FRANCESCXAVIER274 BOOQUERONES PALEÑOS 00:32:43 : 00:32:43 36 VETERANO B MASCULINO275 190 DE LOS RÍOS CAPARRÓS, JUAN MIGUELCLUB RUNNING UMA 00:32:44 : 00:32:44 78 VETERANO A MASCULINO276 882 DE LOS RIOS SALAFRANCA, SERGIO 00:32:44 : 00:32:44 20 JUVENIL MASCULINO277 821 TORRES HIGUERAS, ANGEL ATLETISMO MÁLAGA 00:32:47 : 00:32:47 102 SENIOR MASCULINO278 83 BENITEZ HERNANDEZ, JOSE DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:32:48 : 00:32:48 32 VETERANO C MASCULINO279 767 SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE 00:32:48 : 00:32:48 103 SENIOR MASCULINO280 650 PORTILLO RAMOS, ANA INDEPENDIENTE 00:32:51 : 00:32:51 8 INFANTIL MASCULINO281 651 PORTILLO RODRIGO, LUIS INDEPENDIENTE 00:32:52 : 00:32:52 79 VETERANO A MASCULINO282 225 ESPAÑA AMAYA, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE 00:32:52 : 00:32:52 37 VETERANO B MASCULINO283 270 GALACHO AGUILAR, MIGUEL ANGEL TROPS-CUEVA DE NERJA 00:32:53 : 00:32:53 104 SENIOR MASCULINO284 379 HARO GALEA, CRISTÓBAL INDEPENDIENTE 00:32:54 : 00:32:54 33 VETERANO C MASCULINO580 NAVARRO ROMERO, FRANCISCOMANUEL285 INDEPENDIENTE 00:33:05 : 00:33:05 80 VETERANO A MASCULINO286 353 GONZÁLEZ LACHA, DAVID TROPS-CUEVA DE NERJA 00:33:05 : 00:33:05 21 JUVENIL MASCULINO287 350 GONZÁLEZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL INDEPENDIENTE 00:33:07 : 00:33:07 81 VETERANO A MASCULINO288 197 DELGADO SOTO, CARLOS EXPLODING TEAM 00:33:15 : 00:33:15 9 INFANTIL MASCULINO289 569 MUÑOZ RAMÍREZ, RAFAEL LUCENA 00:33:17 : 00:33:17 105 SENIOR MASCULINO290 568 MUÑOZ RAMÍREZ, DOMINGO GYM LUCENA 00:33:21 : 00:33:21 106 SENIOR MASCULINO291 621 PERALTA HERNANDEZ, RAFAEL INDEPENDIENTE 00:33:31 : 00:33:31 38 VETERANO B MASCULINO292 326 GIL FLORES, EDUARDO INDEPENDIENTE 00:33:34 : 00:33:34 107 SENIOR MASCULINO293 23 ALMEIDA FORTANET, ALEX INDEPENDIENTE 00:33:45 : 00:33:45 22 JUVENIL MASCULINO294 129 CARREGALO CORDOBA, JUAN MANUEL INDEPENDIENTE 00:33:51 : 00:33:51 82 VETERANO A MASCULINO295 333 GÓMEZ BUENO, ROBERTO CARLOS MOVIMIENTO VIKINGO 00:33:53 : 00:33:53 108 SENIOR MASCULINO296 716 ROSADO VICARIO, FRANCISCO CLUB DE SENDERISMO 00:33:54 : 00:33:54 83 VETERANO A MASCULINO 297 541 MONTERO MEDINA, JULIO INDEPENDIENTE 00:33:54 : 00:33:54 34 VETERANO C MASCULINO298 241 FERNÁNDEZ ALBA, CARLOS PEÑA SPORT MÁLAGA 00:33:55 : 00:33:55 109 SENIOR MASCULINO299 717 ROSADO VICARIO, GUILLERMO CLUB DE SENDERISMO 00:33:56 : 00:33:56 23 JUVENIL MASCULINO300 825 TRUJILLO CAPOTE, JUAN CARLOS INDEPENDIENTE 00:33:58 : 00:33:58 84 VETERANO A MASCULINO301 69 BARRANCO DÍAZ, GUILLERMO INDEPENDIENTE 00:34:14 : 00:34:14 110 SENIOR MASCULINO302 417 JIMÉNEZ RAMÍREZ, RAFAEL ATLETISMO TORREMOLINOS 00:34:23 : 00:34:23 85 VETERANO A MASCULINO303 841 VAN DER LINDEN, KIRSTEN DESOLE 00:34:28 : 00:34:28 111 SENIOR MASCULINO304 369 GUERRERO RAMIREZ, JUAN ALBERTO INDEPENDIENTE 00:34:32 : 00:34:32 112 SENIOR MASCULINO305 357 GONZÁLEZ LÓPEZ, RAFAEL BEER RUNNERS 00:34:33 : 00:34:33 113 SENIOR MASCULINO306 545 MONTES RODRÍGUEZ, JOSÉ ALBERTO VIABLE TEAM 00:34:34 : 00:34:34 39 VETERANO B MASCULINO307 173 CRUZ SAEZ, FERNANDO ENRIQUE INDEPENDIENTE 00:34:36 : 00:34:36 86 VETERANO A MASCULINO308 877 ZARAGOZA HEREDIA, ALBERTO BEER RUNNERS 00:34:36 : 00:34:36 87 VETERANO A MASCULINO309 329 GODRID ESCUDEEO, HOZE BEER RUNNERS 00:34:37 : 00:34:37 114 SENIOR MASCULINO310 884 SANCHEZ RIOS, RICARDO JOSE 00:34:39 : 00:34:39 88 VETERANO A MASCULINO311 230 ESPARRAGA VELASCO, MARIO GEDYSA COMARCAL 00:34:39 : 00:34:39 24 JUVENIL MASCULINO312 154 CM, IGNACIO BEER RUNNERS 00:34:51 : 00:34:51 89 VETERANO A MASCULINO313 542 MONTERO MEDINA, JULIO INDEPENDIENTE 00:34:58 : 00:34:58 35 VETERANO C MASCULINO314 460 LORENZO PEREZ, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE 00:35:04 : 00:35:04 90 VETERANO A MASCULINO315 835 VALLE REYES, ANTONIO INDEPENDIENTE 00:35:20 : 00:35:20 40 VETERANO B MASCULINO316 544 MONTES RODRÍGUEZ, MANUEL VIABLE TEAM 00:35:24 : 00:35:24 36 VETERANO C MASCULINO317 677 RIOS MALDONADO, FRANCISCO JOSE EX LISIAOS 00:35:38 : 00:35:38 41 VETERANO B MASCULINO318 665 RAMIREZ SANCHEZ, MANUEL INDEPENDIENTE 00:35:38 : 00:35:38 115 SENIOR MASCULINO319 106 CABA CANO, DAVID TROPS-CUEVA DE NERJA 00:35:53 : 00:35:53 10 INFANTIL MASCULINO320 315 GARCÍA RUIZ, SAÚL IES MEDITERRANEO 00:35:54 : 00:35:54 11 INFANTIL MASCULINO243 FERNÁNDEZ BERROCAL, JOSÉANTONIO321 DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:35:54 : 00:35:54 42 VETERANO B MASCULINO322 817 TORREBLANCA LAURENTI, JAVIER INDEPENDIENTE 00:36:00 : 00:36:00 116 SENIOR MASCULINO323 88 BERMÚDEZ SOLER, SERGIO CACHORROS 00:36:04 : 00:36:04 91 VETERANO A MASCULINO 324 202 DÍAZ CALERO CORRALES, LEO IES MEDITERRANEO 00:36:16 : 00:36:16 25 JUVENIL MASCULINO325 206 DIEZ RODRIGUEZ, TONY INDEPENDIENTE 00:36:20 : 00:36:20 37 VETERANO C MASCULINO326 695 RODRIGUEZ LORENTE, SALVADOR INDEPENDIENTE 00:36:26 : 00:36:26 92 VETERANO A MASCULINO327 607 PALACIOS GARCÍA, ILDEFONSO JESÚS MÁLAGA 00:36:38 : 00:36:38 117 SENIOR MASCULINO328 617 PELÁEZ POSTIGO, DEMÓFILO DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:36:40 : 00:36:40 38 VETERANO C MASCULINO329 576 MURILLO ROMERO, JORGE DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:36:42 : 00:36:42 43 VETERANO B MASCULINO330 612 PARRINO, ALESSANDRO HILILLO 00:36:44 : 00:36:44 44 VETERANO B MASCULINO331 635 PÉREZ ORTEGA, ADRIÁN INDEPENDIENTE 00:36:49 : 00:36:49 39 VETERANO C MASCULINO332 160 CONEJO CASTRO-NUÑO, ALFONSO INDEPENDIENTE 00:37:04 : 00:37:04 118 SENIOR MASCULINO333 793 SERON RAMIREZ, ALFONSO MÁLAGA RUNNERS 00:37:18 : 00:37:18 93 VETERANO A MASCULINO334 526 MENDOZA LORCA, JUAN MATÍAS ATLETISMO ALFARNATE 00:37:20 : 00:37:20 94 VETERANO A MASCULINO335 507 FERNANDEZ CARAFO, VICTORIA 00:37:22 : 00:37:22 FECHA NACIMIENODESCONOCIDA4336 883 GARCIA NARVAEZ, PALO 00:37:23 : 00:37:23 95 VETERANO A MASCULINO337 658 QUEIPO DE LLANO, FERNANDO DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:37:24 : 00:37:24 96 VETERANO A MASCULINO338 601 ORTIZ TORRES, SALVADOR LOS MATAOS DE CRF 00:37:25 : 00:37:25 119 SENIOR MASCULINO339 33 ÁLVAREZ MOLINA, SERGIO MOVIMIENTO VIKINGO 00:37:29 : 00:37:29 120 SENIOR MASCULINO340 477 MADRID COBOS, ENRIQUE CD TRAIL RUNNING MISERICORDIA 00:37:36 : 00:37:36 97 VETERANO A MASCULINO341 370 GUERRERO RUANO, ALEJANDRO PAM 00:37:41 : 00:37:41 45 VETERANO B MASCULINO342 253 FERNANDEZ VALDIVIA, JUAN INDEPENDIENTE 00:37:43 : 00:37:43 40 VETERANO C MASCULINO343 130 CARVAJAL GARCÍA, MOISÉS CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL 00:37:53 : 00:37:53 98 VETERANO A MASCULINO344 51 ORTEGA LOPEZ, JOSE ANTONIO 00:38:23 : 00:38:23 FECHA NACIMIENODESCONOCIDA5345 296 GARCIA GONZALEZ, ESTEBAN INDEPENDIENTE 00:38:24 : 00:38:24 26 JUVENIL MASCULINO346 48 RUIZ KRAUS, CRISTINA 00:38:28 : 00:38:28 FECHA NACIMIENODESCONOCIDA6347 661 RAMIREZ ACOSTA, ALEJANDRO INDEPENDIENTE 00:38:32 : 00:38:32 121 SENIOR MASCULINO348 618 PELÁEZ POSTIGO, FERNANDO DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:38:33 : 00:38:33 99 VETERANO A MASCULINO349 881 PELAEZ AGUDO, DEMOFILO 00:38:43 : 00:38:43 122 SENIOR MASCULINO350 1079 LARRUGA RODRIGUEZ, MIGUEL 00:38:44 : 00:38:44 46 VETERANO B MASCULINO 351 172 MEJIAS, CELIA 00:39:01 : 00:39:01 FECHA NACIMIENODESCONOCIDA7352 488 MARTÍN SÁNCHEZ, ÁLVARO INDEPENDIENTE 00:39:05 : 00:39:05 27 JUVENIL MASCULINO353 137 CAZORLA GARCÍA, JESÚS DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:40:32 : 00:40:32 41 VETERANO C MASCULINO354 250 FERNÁNDEZ ROSADO, DANIEL INDEPENDIENTE 00:40:43 : 00:40:43 100 VETERANO A MASCULINO355 610 PALOMO MOLINA, CARLOS MIGUEL INDEPENDIENTE 00:40:44 : 00:40:44 42 VETERANO C MASCULINO356 740 RUIZ MORALES, JUAN DIEGO INDEPENDIENTE 00:40:51 : 00:40:51 101 VETERANO A MASCULINO357 37 AMORÒS HERRERO, JUAN CÉSAR INDEPENDIENTE 00:40:59 : 00:40:59 123 SENIOR MASCULINO358 119 CANO BERNAL, JUAN INDEPENDIENTE 00:41:13 : 00:41:13 102 VETERANO A MASCULINO359 429 LE PEILLET, JEROME LOS BOQUERONES 00:42:13 : 00:42:13 103 VETERANO A MASCULINO360 701 ROLDÁN DE MARCOS, IZAN CEIP RAMÓN DEL VALLE INCLAN 00:42:29 : 00:42:29 12 INFANTIL MASCULINO361 749 SALAS, JOAQUIN INDEPENDIENTE 00:42:56 : 00:42:56 124 SENIOR MASCULINO362 364 GRANADOS ADAN, MANUEL INDEPENDIENTE 00:42:58 : 00:42:58 104 VETERANO A MASCULINO363 491 MARTIN BENITEZ, MANUEL PLAYAS DE MALAGA 00:43:14 : 00:43:14 43 VETERANO C MASCULINO364 362 GONZÁLEZ SEGURA, ANTONIO INDEPENDIENTE 00:43:38 : 00:43:38 44 VETERANO C MASCULINO365 777 SANTILLANA BENITEZY, LIDIA INDEPENDIENTE 00:43:41 : 00:43:41 125 SENIOR MASCULINO366 146 CÉSPEDES GARCÍA, PEDRO JESÚS CEIP RAMÓN DEL VALLE INCLAN 00:43:55 : 00:43:55 105 VETERANO A MASCULINO367 98 BUENDÍA COLMENERO, JUAN JOSE INDEPENDIENTE 00:45:33 : 00:45:33 106 VETERANO A MASCULINO368 854 VILCHES HERNÁNDEZ, DAVID INDEPENDIENTE 00:46:10 : 00:46:10 126 SENIOR MASCULINO369 298 GARCÍA GONZÁLEZ, ÓSCAR INDEPENDIENTE 00:46:46 : 00:46:46 28 JUVENIL MASCULINO730 RUIZ DE MIER NUÑEZ DE CASTRO,JESUS370 INDEPENDIENTE 00:47:25 : 00:47:25 47 VETERANO B MASCULINO371 497 MARTÍN MARISCAL, ÁNGEL JOSÉ IES MEDITERRANEO 00:48:19 : 00:48:19 29 JUVENIL MASCULINO372 608 PALMA REPISO, IVAN INDEPENDIENTE 00:48:20 : 00:48:20 30 JUVENIL MASCULINO373 566 MUÑOZ ELENA, MARTÍN DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:48:47 : 00:48:47 48 VETERANO B MASCULINO374 307 GARCÍA MONTES, FRANCISCO PLAYAS DE MALAGA 00:51:29 : 00:51:29 45 VETERANO C MASCULINO375 62 BALLESTEROS ROLDAN, JOSE MARIA INDEPENDIENTE 00:51:31 : 00:51:31 49 VETERANO B MASCULINO376 342 GÓMEZ REGUERO, MARTÍN IES MEDITERRANEO 00:51:44 : 00:51:44 127 SENIOR MASCULINO377 144 CERVETTO PEREZ, MANUEL INDEPENDIENTE 00:52:29 : 00:52:29 31 JUVENIL MASCULINO 378 784 SEGADO, JAIME INDEPENDIENTE 00:52:36 : 00:52:36 128 SENIOR MASCULINO707 ROMERO CEREZO, FERNANDO ROMEROCEREZO379 INDEPENDIENTE 00:52:37 : 00:52:37 13 INFANTIL MASCULINO380 63 BALLESTEROS ROLDÁN, JOSE MARÍA EL PALO 00:53:17 : 00:53:17 50 VETERANO B MASCULINO381 101 BUENO ORTEGA, LIRENZO CABRAS LOCAS 00:57:16 : 00:57:16 51 VETERANO B MASCULINO382 269 GAITAN LÓPEZ, JUAN CABRAS LOCAS 00:57:23 : 00:57:23 52 VETERANO B MASCULINO383 30 ÁLVAREZ DE PEREA BANDERA, MIGUELCABRAS LOCAS 00:57:25 : 00:57:25 46 VETERANO C MASCULINO384 227 ESPAÑA MADUEÑO, JOSE MARIA INDEPENDIENTE 00:57:26 : 00:57:26 107 VETERANO A MASCULINO385 543 MONTERO MEDINA, JULIO EL PALO 01:08:37 : 01:08:37 47 VETERANO C MASCULINO

GENERAL FEMENINA

CLASIFICACIONES PROVISIONALES1 400 INFANTES ROJAS, BELÉN GUADALHORCE-ÁLORA 00:19:41 : 00:19:41 1 SENIOR FEMENINA2 399 INFANTES ROJAS, EVA GUADALHORCE-ÁLORA 00:21:03 : 00:21:03 2 SENIOR FEMENINA3 553 MORENO BAUTISTA, JULIA ATLETISMO MÁLAGA 00:22:35 : 00:22:35 3 SENIOR FEMENINA4 845 VELASCO CASTILLO, TERESA RINCON FERTILIDAD VELEZ 00:22:52 : 00:22:52 4 SENIOR FEMENINA5 855 VILLA CAÑETE, JULIA MALAGA BAHIA 00:23:13 : 00:23:13 1 JUVENIL FEMENINA6 519 MAYORGA MONTAÑEZ, BELEN BICHOS RUNNERS 00:25:26 : 00:25:26 1 VETERANA B FEMENINA7 760 SÁNCHEZ BOLAÑOS, NOEMÍ TROPS-CUEVA DE NERJA 00:25:51 : 00:25:51 2 JUVENIL FEMENINA8 808 SZAUKA, MONICA WERUN 00:26:41 : 00:26:41 1 VETERANA A FEMENINA9 504 MARTÍNEZ ALONSO, ESTHER BEER RUNNERS 00:26:52 : 00:26:52 5 SENIOR FEMENINA10 599 ORTIZ GUERRERO, MARTA INDEPENDIENTE 00:26:58 : 00:26:58 3 JUVENIL FEMENINA11 210 DOMINGUEZ CABELLO, CANDELA MEDICO 00:27:05 : 00:27:05 6 SENIOR FEMENINA12 584 NIETO HINOJOSA, PAULA CAF 00:27:06 : 00:27:06 7 SENIOR FEMENINA13 675 REYES, SHIRLEY MALAGA 00:27:33 : 00:27:33 2 VETERANA A FEMENINA14 128 CARRASCO RUIZ, REYES SAN PEDRO ATLETISMO 00:27:38 : 00:27:38 2 VETERANA B FEMENINA15 1162 USERO NAVARRO, CELIA 00:27:40 : 00:27:40 8 SENIOR FEMENINA16 204 DÍAZ JURADO, MARÍA JOSÉ INDEPENDIENTE 00:27:49 : 00:27:49 9 SENIOR FEMENINA17 709 ROMERO LOPEZ, ANA BELEN INDEPENDIENTE 00:27:56 : 00:27:56 3 VETERANA A FEMENINA18 319 GARCÍA VALLEJO, AURORA MARÍA C.T. MALAGA 00:27:58 : 00:27:58 10 SENIOR FEMENINA19 169 COSTA TORAL, CAROLINA TROPS-CUEVA DE NERJA 00:28:14 : 00:28:14 4 VETERANA A FEMENINA20 165 CORONEL, GRACIELA NOEMÍ INDEPENDIENTE 00:28:42 : 00:28:42 3 VETERANA B FEMENINA21 360 GONZÁLEZ QUEZADA, DALIA ALBA TROPS-CUEVA DE NERJA 00:28:50 : 00:28:50 5 VETERANA A FEMENINA22 387 HERRERO SANCHEZ, YOLANDA EQUIPO MACARRONES 00:29:05 : 00:29:05 11 SENIOR FEMENINA23 456 LOPEZ SANCHEZ, MARIA JOSE TROPS-CUEVA DE NERJA 00:29:06 : 00:29:06 6 VETERANA A FEMENINA24 267 FÚNEZ DE ARCOS, CARMEN GUADALHORCE-ÁLORA 00:29:09 : 00:29:09 12 SENIOR FEMENINA25 535 MOLINA HERRERO, PAULA DEL SUR COOP LA PALMA 00:29:19 : 00:29:19 4 JUVENIL FEMENINA26 503 MARTÍNEZ, SILVIA VEGGIE 00:29:19 : 00:29:19 13 SENIOR FEMENINA 27 779 SARRIA ARANDA, MARÍA DEL MAR BAHIA DE ALGECIRAS 00:29:34 : 00:29:34 14 SENIOR FEMENINA28 32 ÁLVAREZ GUDIÑO, LORENA FIT CLUB MALAGA 00:29:34 : 00:29:34 7 VETERANA A FEMENINA29 653 POZO MORA, LAURA FEMENINO 00:29:54 : 00:29:54 15 SENIOR FEMENINA30 516 MATA VIVAR, ELENA WATTESHMUN 00:29:54 : 00:29:54 16 SENIOR FEMENINA31 184 CURRÁ, DAIANA INDEPENDIENTE 00:30:09 : 00:30:09 17 SENIOR FEMENINA32 77 BECERRA VELA, SILVIA TROPS-CUEVA DE NERJA 00:30:11 : 00:30:11 8 VETERANA A FEMENINA33 118 CANO BERNAL, MARÍA DEL MAR TROPS-CUEVA DE NERJA 00:30:12 : 00:30:12 9 VETERANA A FEMENINA34 850 VICARIO RAMOS, YOLANDA INDEPENDIENTE 00:30:13 : 00:30:13 18 SENIOR FEMENINA35 115 CAMPOS ROMÁN, DALIA INDEPENDIENTE 00:30:20 : 00:30:20 19 SENIOR FEMENINA36 309 GARCIA MOYA, VANESA FIT CLUB MALAGA 00:30:20 : 00:30:20 20 SENIOR FEMENINA37 766 SÁNCHEZ MARTÍN, GLORIA FIT CLUB MALAGA 00:30:20 : 00:30:20 4 VETERANA B FEMENINA38 409 JIMÉNEZ CABALLERL, CELIA FIT CLUB MALAGA 00:30:22 : 00:30:22 10 VETERANA A FEMENINA39 372 GUIDETTI, GIULIA INDEPENDIENTE 00:30:23 : 00:30:23 21 SENIOR FEMENINA40 185 DAZA MARTÍN, IRENE C.A. RINCON DE LA VICTORIA 00:30:40 : 00:30:40 22 SENIOR FEMENINA41 292 GARCÍA CUESTA, SILVIA BICHOS RUNNERS 00:30:53 : 00:30:53 11 VETERANA A FEMENINA42 121 CAÑETE BLÁZQUEZ, MARIA JOSÉ INDEPENDIENTE 00:31:07 : 00:31:07 12 VETERANA A FEMENINA43 3 AGUADO LINARES, PALOMA MEDICO 00:31:07 : 00:31:07 23 SENIOR FEMENINA44 557 MORENO ROMERO, MARIA JOSE TROPS-CUEVA DE NERJA 00:31:11 : 00:31:11 13 VETERANA A FEMENINA45 823 TRABADO ROSADO, MERCEDES INDEPENDIENTE 00:31:17 : 00:31:17 14 VETERANA A FEMENINA46 345 GONZÁLEZ, MARÍA INDEPENDIENTE 00:31:19 : 00:31:19 24 SENIOR FEMENINA47 582 NAVEROS ARIAS, BEATRIZ PLAYAS DE MALAGA 00:31:20 : 00:31:20 15 VETERANA A FEMENINA48 161 CONTRERAS SIL, MARIA ISABEL ATLETISMO MALAGON 00:31:23 : 00:31:23 5 VETERANA B FEMENINA49 196 DELGADO PÉREZ, MARÍA DEL MAR INDEPENDIENTE 00:31:32 : 00:31:32 16 VETERANA A FEMENINA50 482 MANSO, SONIA INDEPENDIENTE 00:31:38 : 00:31:38 25 SENIOR FEMENINA51 411 JIMÉNEZ GÓMEZ, CARMEN PILAR INDEPENDIENTE 00:31:42 : 00:31:42 26 SENIOR FEMENINA52 674 REYES, SOLEDAD MALAGA 00:31:46 : 00:31:46 17 VETERANA A FEMENINA53 842 VARELA TRUJILLO, Mª CARMEN BOQUERONES PALEÑOS 00:31:49 : 00:31:49 18 VETERANA A 54 669 RECIO PASTOR, MACARENA TROPS-CUEVA DE NERJA 00:31:53 : 00:31:53 19 VETERANA A FEMENINA55 341 GÓMEZ PUCHE, CONCHI INDEPENDIENTE 00:31:57 : 00:31:57 6 VETERANA B FEMENINA56 393 HOLLEY CARRASCO, INES CLUB RUNNING UMA 00:32:01 : 00:32:01 27 SENIOR FEMENINA57 38 ANAYA, SILVIA TROPS-CUEVA DE NERJA 00:32:05 : 00:32:05 20 VETERANA A FEMENINA58 304 GARCIA MARTIN, GEMA NURSES 00:32:05 : 00:32:05 28 SENIOR FEMENINA59 758 SALVATIERRA MARTÍNEZ, LUCÍA BENALMÁDENA 00:32:06 : 00:32:06 29 SENIOR FEMENINA60 414 JIMENEZ MOLERO, DESEADA INDEPENDIENTE 00:32:08 : 00:32:08 21 VETERANA A FEMENINA61 117 CANO ARREBOLA, ANA BELEN INDEPENDIENTE 00:32:12 : 00:32:12 22 VETERANA A FEMENINA62 276 GÁLVEZ GARCÍA, PATRICIA LOS GÁLVEZ 00:32:14 : 00:32:14 30 SENIOR FEMENINA63 11 AGUILERA SÁNCHEZ, MARÍA VANESSA BENALMÁDENA 00:32:17 : 00:32:17 23 VETERANA A FEMENINA64 5 RIVERO NAVAS, MARIA VICORIA C.T. MALAGA 00:32:21 : 00:32:21 31 SENIOR FEMENINA65 472 LUQUE TORRES, ANGELA INDEPENDIENTE 00:32:24 : 00:32:24 1 INFANTIL FEMENINA66 159 COLORADO MUÑOZ, LUCÍA INDEPENDIENTE 00:32:39 : 00:32:39 32 SENIOR FEMENINA67 789 SERGEEVA, GALA INDEPENDIENTE 00:32:49 : 00:32:49 24 VETERANA A FEMENINA68 92 BRAVO PALOMO, ANA MARÍA TROPS-CUEVA DE NERJA 00:33:11 : 00:33:11 25 VETERANA A FEMENINA69 336 GÓMEZ FABRE, ALICIA INDEPENDIENTE 00:33:11 : 00:33:11 26 VETERANA A FEMENINA70 652 PORTO LOPEZ, CARMEN CLUB ATLETISMO ALBOLOTE 00:33:15 : 00:33:15 1 VETERANA C FEMENINA71 806 SOTO SEDEÑO, ALBA EXPLODING TEAM 00:33:22 : 00:33:22 33 SENIOR FEMENINA72 672 REPISO PRIEGO, MARIA JOSE INDEPENDIENTE 00:33:33 : 00:33:33 27 VETERANA A FEMENINA73 264 FROTTE, ANNE-CHARLOTTE DICKINSON COLLEGE 00:33:38 : 00:33:38 34 SENIOR FEMENINA74 263 FRÍAS LÓPEZ, LIDIA SOFÍA MOVIMIENTO VIKINGO 00:33:48 : 00:33:48 35 SENIOR FEMENINA75 334 GÓMEZ BUENO, LIDIA MOVIMIENTO VIKINGO 00:33:50 : 00:33:50 36 SENIOR FEMENINA76 738 RUIZ MARTIN, NURIA INDEPENDIENTE 00:33:57 : 00:33:57 37 SENIOR FEMENINA77 502 MARTÍN VELLIBRE, ROSA MARÍA EQUIPO TROTE 00:33:58 : 00:33:58 38 SENIOR FEMENINA78 84 BENÍTEZ RAMÍREZ, MARÍA JOSÉ EQUIPO TROTE 00:34:19 : 00:34:19 28 VETERANA A FEMENINA79 325 GARRIDO RODRIGUEZ, ELENA INDEPENDIENTE 00:34:19 : 00:34:19 39 SENIOR FEMENINA80 748 SABARÍS ARES, CRISTINA BEER RUNNERS 00:34:34 : 00:34:34 29 VETERANA A FEMENINA 81 354 GONZÁLEZ LÓPEZ, MARÍA INDEPENDIENTE 00:34:36 : 00:34:36 30 VETERANA A FEMENINA82 686 RODRIGUEZ AYALA, MARIA REMEDIOS NURSES 00:34:41 : 00:34:41 40 SENIOR FEMENINA83 750 SALAS PINO, PAULA INDEPENDIENTE 00:34:45 : 00:34:45 31 VETERANA A FEMENINA84 551 MORENO, PALOMA INDEPENDIENTE 00:35:04 : 00:35:04 2 VETERANA C FEMENINA85 412 JIMÉNEZ GONZÁLEZ, MARI CARMEN DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:35:12 : 00:35:12 41 SENIOR FEMENINA86 346 GONZÁLEZ ALAMINOS, VIOLETA CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL 00:35:12 : 00:35:12 32 VETERANA A FEMENINA87 68 BARCELO CABELLO, CARMEN INDEPENDIENTE 00:35:12 : 00:35:12 33 VETERANA A FEMENINA88 277 GAMARRO LEÓN, CARMEN CORREDORAS DE ALHAURÍN 00:35:18 : 00:35:18 7 VETERANA B FEMENINA89 714 ROMO PONCE, MARÍA DOLORES FORUS 00:35:20 : 00:35:20 42 SENIOR FEMENINA90 528 MESA RODRIGUEZ, MARIA REMEDIOS MAREA NARANJA 00:35:25 : 00:35:25 34 VETERANA A FEMENINA91 506 MARTÍNEZ HINOJOSA, ROCIO INDEPENDIENTE 00:35:27 : 00:35:27 43 SENIOR FEMENINA92 536 MOLINA IVANOVA, ÉRIKA IES MEDITERRANEO 00:35:31 : 00:35:31 5 JUVENIL FEMENINA93 752 SALAZAR, MARTA INDEPENDIENTE 00:35:38 : 00:35:38 44 SENIOR FEMENINA94 791 SERON GONZALEZ, MARTA MÁLAGA RUNNERS 00:35:39 : 00:35:39 6 JUVENIL FEMENINA95 649 PORTILLO GALLARDO, SIGRUN BOQUERONES PALEÑOS 00:35:46 : 00:35:46 8 VETERANA B FEMENINA96 275 GALVAN CORTÉS, NOEMI FIT CLUB MALAGA 00:35:47 : 00:35:47 35 VETERANA A FEMENINA97 886 MARIN RUANO, SILVIA 00:35:48 : 00:35:48 36 VETERANA A FEMENINA98 254 FERNÁNDEZ ZEA, LORENA TROPS-CUEVA DE NERJA 00:35:49 : 00:35:49 45 SENIOR FEMENINA99 343 GOMEZ TORRALBO, ROSA INDEPENDIENTE 00:35:52 : 00:35:52 3 VETERANA C FEMENINA100 480 MANCERA REAL, ALBA CACHORROS 00:36:03 : 00:36:03 46 SENIOR FEMENINA101 471 LUQUE SÁNCHEZ, MARINA EL PALO 00:36:13 : 00:36:13 47 SENIOR FEMENINA102 261 FRASER, HEATHER HEATHER 00:36:14 : 00:36:14 9 VETERANA B FEMENINA103 483 MARCOS REINA, ELISA INDEPENDIENTE 00:36:37 : 00:36:37 48 SENIOR FEMENINA104 71 BARREALES, ANA CON HEATHER 00:36:53 : 00:36:53 37 VETERANA A FEMENINA105 74 BARRIENTOS SANTOS, LOLA INDEPENDIENTE 00:36:54 : 00:36:54 49 SENIOR FEMENINA106 787 SEGURA MARTÍN, MARÍA DOLORES BAHIA DE ALGECIRAS 00:37:06 : 00:37:06 38 VETERANA A FEMENINA107 689 RODRÍGUEZ GALLEGO, MÓNICA LDCÑ-VIKINGOS 00:37:07 : 00:37:07 39 VETERANA A FEMENINA 108 849 VERGARA ALBA, MARÍA BELEN DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:37:25 : 00:37:25 40 VETERANA A FEMENINA109 140 CEREZO DÍAZ, AMALIA VALENXUELA-CEREZO 00:37:30 : 00:37:30 10 VETERANA B FEMENINA110 306 GARCÍA MARTOZ, NURIA MOVIMIENTO VIKINGO 00:37:32 : 00:37:32 50 SENIOR FEMENINA111 464 LUNA JIMÉNEZ, VANESA MOVIMIENTO VIKINGO 00:37:33 : 00:37:33 51 SENIOR FEMENINA112 550 MORANDEIRA, ALEJANDRA INDEPENDIENTE 00:37:35 : 00:37:35 41 VETERANA A FEMENINA113 170 CRESPO OLIVA, EDELYS CLUB RUNNING UMA 00:37:35 : 00:37:35 52 SENIOR FEMENINA114 371 GUERRERO RUANO, NOEMI INDEPENDIENTE 00:37:40 : 00:37:40 42 VETERANA A FEMENINA115 218 DUBCHAK HETMAN, ANA MARIA IES MEDITERRANEO 00:37:46 : 00:37:46 53 SENIOR FEMENINA116 7 AGUILAR CASTILLERO, TERESA MARIA INDEPENDIENTE 00:37:48 : 00:37:48 43 VETERANA A FEMENINA117 127 CARRALERO GONZÁLEZ, ELENA IES MEDITERRANEO 00:37:59 : 00:37:59 7 JUVENIL FEMENINA118 56 AROCA MERLOS, JOANA GISELLE BOQUERONES PALEÑOS 00:38:09 : 00:38:09 54 SENIOR FEMENINA119 724 RUIZ CABELLO, ANA INDEPENDIENTE 00:38:21 : 00:38:21 55 SENIOR FEMENINA120 281 GARCÍA, MAMEN INDEPENDIENTE 00:38:27 : 00:38:27 56 SENIOR FEMENINA121 619 PELÁEZ REINA, LUCÍA C.N.EL CANDADO 00:38:29 : 00:38:29 8 JUVENIL FEMENINA122 397 IBORRA PELAEZ, BEATRIZ DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:38:38 : 00:38:38 57 SENIOR FEMENINA123 4 AGUDO MARTINEZ, MARIA ANGELES DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:38:44 : 00:38:44 4 VETERANA C FEMENINA124 775 SANJUAN MORENO, HORTENSIA DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:38:58 : 00:38:58 44 VETERANA A FEMENINA125 72 BARREALES BECERRA, ANA MÁLAGA SUR 00:39:00 : 00:39:00 45 VETERANA A FEMENINA126 2 ACOSTA LARA, SUSANA INDEPENDIENTE 00:39:16 : 00:39:16 11 VETERANA B FEMENINA127 260 FORTANET FORONDA, MILA INDEPENDIENTE 00:39:22 : 00:39:22 46 VETERANA A FEMENINA128 314 GARCÍA RECAJ, PEPU INDEPENDIENTE 00:39:22 : 00:39:22 47 VETERANA A FEMENINA129 804 SORIANO PERALES, MARIA JOSE INDEPENDIENTE 00:39:24 : 00:39:24 48 VETERANA A FEMENINA130 761 SANCHEZ DOMINGUEZ, IRENE INDEPENDIENTE 00:39:24 : 00:39:24 49 VETERANA A FEMENINA131 575 MURILLO GOMEZ, HELENA DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:39:30 : 00:39:30 58 SENIOR FEMENINA132 818 TORREGROSA RODRIGUEZ, ANA INDEPENDIENTE 00:39:44 : 00:39:44 59 SENIOR FEMENINA133 873 ZAFRA GUTIERREZ, AURORA INDEPENDIENTE 00:40:18 : 00:40:18 5 VETERANA C FEMENINA134 552 MORENO AGUILAR, ANA BEER RUNNERS 00:40:24 : 00:40:24 9 JUVENIL FEMENINA 135 138 CAZORLA SÁNCHEZ, IRIS DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:40:33 : 00:40:33 60 SENIOR FEMENINA136 694 RODRÍGUEZ LÓPEZ, CAROLINA BOQUERONES PALEÑOS 00:40:33 : 00:40:33 61 SENIOR FEMENINA137 654 PRIETO GARCÍA, NIEVES INDEPENDIENTE 00:40:41 : 00:40:41 50 VETERANA A FEMENINA138 721 RUEDA MAZA, FUENSANTA PRIMEGUIS 00:40:41 : 00:40:41 51 VETERANA A FEMENINA139 422 JURADO FERNÁNDEZ, IRENE INDEPENDIENTE 00:40:50 : 00:40:50 52 VETERANA A FEMENINA140 885 JUAREZ AMORES, LOURDES 00:41:47 : 00:41:47 53 VETERANA A FEMENINA141 301 GARCÍA JUAREZ, PAULA INDEPENDIENTE 00:41:49 : 00:41:49 10 JUVENIL FEMENINA142 408 JIMENEZ AGREDANO, CLARA INDEPENDIENTE 00:42:15 : 00:42:15 54 VETERANA A FEMENINA143 287 GARCÍA BERMÚDEZ, ALMUDENA INDEPENDIENTE 00:42:18 : 00:42:18 11 JUVENIL FEMENINA144 87 BERMÚDEZ PÉREZ, MARIMAR TROPS-CUEVA DE NERJA 00:42:18 : 00:42:18 55 VETERANA A FEMENINA145 879 ZUÑIGA GARCIA, MARIA CLUB MEDITERRANEO 00:42:29 : 00:42:29 6 VETERANA C FEMENINA146 373 GUITTON, ISABELLE HBTJ CONSULTORES LINGÜÍSTICOS 00:42:42 : 00:42:42 56 VETERANA A FEMENINA147 198 DEPPER, HILARY RINCON FERTILIDAD VELEZ 00:42:49 : 00:42:49 7 VETERANA C FEMENINA148 46 ARAGÓN JÓDAR, DANIELA IES MEDITERRANEO 00:42:49 : 00:42:49 12 JUVENIL FEMENINA149 770 SÁNCHEZ PEREA, LAURA CEIP RAMÓN DEL VALLE INCLAN 00:42:52 : 00:42:52 2 INFANTIL FEMENINA150 311 GARCÍA ORTEGA, AROA IES MEDITERRANEO 00:42:52 : 00:42:52 13 JUVENIL FEMENINA381 HERNANDEZ LOPEZ, MARIACONCEPCION151 INDEPENDIENTE 00:42:55 : 00:42:55 57 VETERANA A FEMENINA152 534 MOLINA DELGADO, SUSANA BOQUERONES PALEÑOS 00:43:03 : 00:43:03 58 VETERANA A FEMENINA153 404 JEREZ LÓPEZ, ELISABETH BOQUERONES PALEÑOS 00:43:08 : 00:43:08 62 SENIOR FEMENINA154 489 MARTIN ARTACHO, ANA PLAYAS DE MALAGA 00:43:19 : 00:43:19 63 SENIOR FEMENINA155 76 BARROSO RUIZ, ALBA CEIP RAMÓN DEL VALLE INCLAN 00:43:19 : 00:43:19 3 INFANTIL FEMENINA156 859 VILLALBA BAUTISTA, ARACELI BOQUERONES TEAM 00:43:22 : 00:43:22 59 VETERANA A FEMENINA157 75 BARROSO, NAROA INDEPENDIENTE 00:43:24 : 00:43:24 14 JUVENIL FEMENINA158 437 LOPEZ BENITEZ, GABRIELA INDEPENDIENTE 00:43:43 : 00:43:43 64 SENIOR FEMENINA159 90 BLAZQUEZ DIEGUEZ, SUSANA PLAYAS DE MALAGA 00:44:18 : 00:44:18 12 VETERANA B FEMENINA160 249 FERNÁNDEZ PÉREZ, MARÍA BEATRIZ MÁLAGA 00:44:53 : 00:44:53 65 SENIOR FEMENINA161 420 JUAREZ AMORES, VICKY VICKY 00:44:56 : 00:44:56 60 VETERANA A FEMENINA 162 35 AMORES ORTIZ, MANUELA INDEPENDIENTE 00:45:03 : 00:45:03 8 VETERANA C FEMENINA163 67 BARBERÁ COBOS, DESEADA TROPS-CUEVA DE NERJA 00:45:04 : 00:45:04 61 VETERANA A FEMENINA164 613 PEDRAZA GALLEGO, MARÍA JOSE TROPS-CUEVA DE NERJA 00:45:08 : 00:45:08 62 VETERANA A FEMENINA165 318 GARCIA TRUJILLO, VANESSA INDEPENDIENTE 00:45:52 : 00:45:52 66 SENIOR FEMENINA166 85 BENÍTEZ RAMÍREZ, INMACULADA INDEPENDIENTE 00:45:52 : 00:45:52 67 SENIOR FEMENINA167 792 SERÓN GONZÁLEZ, RAQUEL INDEPENDIENTE 00:46:50 : 00:46:50 68 SENIOR FEMENINA168 406 JI LI, SAMI INDEPENDIENTE 00:46:56 : 00:46:56 15 JUVENIL FEMENINA169 339 GOMEZ OLMOS, ANA DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:47:00 : 00:47:00 9 VETERANA C FEMENINA170 616 PELAEZ POSTIGO, YOLANDA DEL SOFA A LA CARRERA DE EL PA 00:47:01 : 00:47:01 13 VETERANA B FEMENINA171 153 CLAVERO CANO, PAULA INDEPENDIENTE 00:47:29 : 00:47:29 16 JUVENIL FEMENINA172 870 VON MALTZAHN, EMMA IES MEDITERRANEO 00:47:46 : 00:47:46 69 SENIOR FEMENINA173 36 AMORÓS HERRERO, LUCIA IES MEDITERRANEO 00:47:50 : 00:47:50 70 SENIOR FEMENINA174 100 BUENO MENDEZ, MARIA VICTORIA MOVIMIENTO VIKINGO 00:49:20 : 00:49:20 10 VETERANA C FEMENINA175 498 MARTÍN MARISCAL, ANA IES MEDITERRANEO 00:50:14 : 00:50:14 17 JUVENIL FEMENINA176 73 BARRETO BENITEZ, CARMEN GABRIELAIES MEDITERRANEO 00:50:15 : 00:50:15 18 JUVENIL FEMENINA177 547 MORA LOPEZ-ARILLO, CAROLA IES MEDITERRANEO 00:51:23 : 00:51:23 19 JUVENIL FEMENINA178 347 GONZÁLEZ ALAMINOS, LINDA CLUB DE REMO FARO DE TORRE DEL 00:51:29 : 00:51:29 71 SENIOR FEMENINA179 124 CARNERO LEÓN, DIANA SOFÍA IES MEDITERRANEO 00:51:40 : 00:51:40 72 SENIOR FEMENINA180 570 MUÑOZ RUIZ, ISABEL MARÍA IES MEDITERRANEO 00:51:43 : 00:51:43 73 SENIOR FEMENINA181 755 SALES SÁNCHEZ, PAZ IES MEDITERRANEO 00:52:16 : 00:52:16 20 JUVENIL FEMENINA182 143 CERVETTO PEREZ, ZAINA INDEPENDIENTE 00:52:30 : 00:52:30 21 JUVENIL FEMENINA183 799 SILVENTE ROMERO, DOLORES INDEPENDIENTE 00:53:34 : 00:53:34 74 SENIOR FEMENINA184 331 GÓMEZ ORGANVIDEZ, AMELIA INDEPENDIENTE 00:54:27 : 00:54:27 11 VETERANA C FEMENINA185 340 GÓMEZ ORGANVIDEZ, MARI CARMEN INDEPENDIENTE 00:54:28 : 00:54:28 12 VETERANA C FEMENINA186 59 ASENSI SANTIAGO, CARLA IES MEDITERRANEO 00:57:01 : 00:57:01 22 JUVENIL FEMENINA187 289 GARCÍA CAMPOS, BEATRIZ IES MEDITERRANEO 00:57:02 : 00:57:02 23 JUVENIL FEMENINA188 452 LÓPEZ NÚÑEZ, ANA CAROLINA CARRERA POPULAR EL PALO 00:57:11 : 00:57:11 75 SENIOR 189 102 BUENO ORTEGA, ANA MARÍA CABRAS LOCAS 00:57:20 : 00:57:20 14 VETERANA B FEMENINA190 588 OLEA FERNÁNDEZ, DOLORES CABRAS LOCAS 00:57:22 : 00:57:22 15 VETERANA B FEMENINA191 135 CASTRO ROGER, ISABEL CABRAS LOCAS 00:57:23 : 00:57:23 16 VETERANA B FEMENINA192 693 RODRÍGUEZ INFANTE, MARÍA VICTORIA INDEPENDIENTE 00:57:26 : 00:57:26 63 VETERANA A FEMENINA193 474 MA, WENPEI CEIP RAMÓN DEL VALLE INCLAN 01:07:04 : 01:07:04 4 INFANTIL FEMENINA194 358 GONZÁLEZ MANCERA, CELIA CEIP RAMÓN DEL VALLE INCLAN 01:07:08 : 01:07:08 5 INFANTIL FEMENINA195 443 LÓPEZ DÍAZ, PAULA CEIP RAMÓN DEL VALLE INCLAN 01:12:18 : 01:12:18