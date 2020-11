El segundo título, la Supercopa, en apenas 50 días para el Rincón Fertilidad Málaga lleva al club a otra dimensión. La ambición no se ha saciado y una plantilla de quilates, junto al trabajo que se realiza en la pista y en los despachos, hace que el futuro se presente optimista para el club malagueño, que ha tocado plata y ya no quiere dejar de hacerlo. La Liga, la propia Copa de 2021 y la Challenge Cup son retos bonitos por delante. Y ganar, dicen los deportistas, es adictivo.

En este triunfo hay muchos padres. Desde Carmen Morales hasta Pepa Moreno en la presidencia, desde el malogrado Diego Carrasco, en la mente de todos siempre, hasta Suso Gallardo. Con la figura impagable de un mecenas como Manolo Rincón, que ve premiado su compromiso con el deporte con estos momentos de gloria y de recompensa publicitaria a su inversión.

¿Y ahora qué? El gen ganador gusta. La MVP de la final, Silvia Arderius, era escueta cuando se le preguntaba por su próximo reto: "Ganar el próximo sábado", decía sobre el partido que debe jugar el Rincón Fertilidad en Ciudad Jardín ante el Uneatlántico Pereda. El equipo va colíder de grupo con el Bera Bera, su rival el sábado, en la Liga Guerreras Iberdrola. También ha avanzado si jugar en la Challenge Cup. El principal nubarrón, como en toda la sociedad, es la pandemia.

"Sentimos mucho orgullo, felicidad, desde el 27 de julio este equipo lleva trabajando y dando alegrías, haciendo disfrutar a la afición en un momento tan difícil como el que vivimos por la pandemia. Siempre, nos estamos acostumbrando malamente, todos los títulos que se ganen serán dedicados a una persona, Diego Carrasco", dice emocionado Suso Gallardo, que pone el valor el título de la Supercopa y también sostiene un mensaje ambicioso: "El Bera Bera es el mejor equipo de España. Dominamos todo el encuentro y eso es difícil hacerlo. Son dos títulos en un mes. Yo no sé si somos favoritos o no, sólo sé que no vamos a renunciar a nada. Somos un club ambicioso, queremos competir por todo y es la idea hasta final de mayo. El techo está donde ellas quieran. Son sacrificadas, donde ellas quieran poner el techo esta temporada, ahí estará".

Sole López, capitana y emblema del balonmano malagueño, decía que "fue un partido muy duro, se saborea mucho más asi. Nos estamos acostumbrando muy malamente muy rápido, pero este es el fruto de muchos años atrás de trabajo. Este año se ha confeccionado una gran plantilla y a la vista están los resultados, hablan por sí solos. Un título más que tenía un sabor especial. Por desgracia no está Diego Carrasco, pero irá dedicado allá donde esté".

"Lo importante es sentir el calor de la gente, no paran de volcarse y sentirnos y es muy importante. Agradecemos a la afición que nos apoye", decía la capitana, que valoraba el ánimo de los 400 fieles que estuvieron en Ciudad Jardín.

Silvia Arderius, central internacional, ha dado un salto de calidad al equipo para los momentos calientes. "Estamos muy contentas, todo el equipo y toda la afición. Todos los títulos son especiales, para el club es importante, sólo jugar una Supercopa ya es una muestra de crecimiento, ganar el título aún más. El objetivo es estar en estos partidos y es un sueño. La afición es muy cálida, son muy intensos y se vive con mucha pasión en Málaga el balonmano".

Y ese es el espíritu del Rincón Fertilidad, que está llevando al balonmano malagueño a cotas insospechadas. Con un núcleo nacional potentísimo, con varias jugadoras de órbita de selección española, está floreciendo el trabajo de más de 25 años atrás desde el club. Los dos últimos títulos nacionales los ha ganado. Y lo mejor es que parece que no serán los últimos.