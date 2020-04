El Rincón Fertilidad confirma el fichaje de Merche Castellanos

Tras comenzar a darle forma a la plantilla de la próxima campaña a través de las renovaciones de hasta cinco jugadoras del actual equipo, el Rincón Fertilidad Málaga ya tiene su primer fichaje para la temporada 2020/2021 con la llegada de Merche Castellanos, portera que llega procedente del Super Amara Bera Bera. La guardameta es internacional con las Guerreras, llegando a formar parte del plantel que alcanzó la plata en el Mundial de Japón del pasado diciembre. Habrá un cambio de cromos con Alice Diva, que se marcha a tierras vascas. La temporada, hay que recordar, ya está cancelada.

Nacida en Ciudad Real hace 31 años, Merche Castellanos recala en el equipo malagueño tras tres temporadas en el Bera Bera, donde llegó procedente del Zuazo. En estas tres campañas ha logrado todos los títulos posibles a nivel nacional con el conjunto vasco además de conseguir afianzarse en la selección. Con ella en portería el combinado español dirigido por Carlos Viver obtuvo la medalla de oro en los Juegos Mediterráneos 2018 y estuvo presente como tercera portera en el Mundial de Japón, donde España se hizo con la medalla de plata.

La propia Merche Castellanos afirma que llega a Málaga segura de haber tomado la decisión correcta: “Estoy convencida de que en Málaga hay un proyecto muy bueno, en el que se lleva trabajando poco a poco durante varios años y que va a más, en el que se está apostando fuerte por jugadoras, por hacer un equipo para estar arriba. Cuando empecé a hablar con Suso me contó la intención que tenía, su idea para reforzar el equipo, y es lo que busco”.

La guardameta internacional vive un gran estado de forma. ”Me encuentro en muy buen momento, cada año me estoy encontrando mejor, será que es cierto eso que dicen de que las porteras, cuanto mayores somos, mejor nos sentimos, aunque no me siento aún mayor con 31 años. Estos años en Bera Bera me he encontrado muy bien, tanto física como personalmente, muy a gusto, y espero que todavía quede lo mejor”, relata Castellanos.

Compañera en la Selección de la capitana del Rincón Fertilidad Málaga, ha aprovechado sus amistades para informarse: “He estado este tiempo hablando con Sole, con la que me llevo muy bien, y he hablado mucho también con Estela Doiro, con la que tengo muy buena relación desde hace muchos años. Y lo he comentado más con ella, que al fin al cabo es la de fuera y puede ponerse más en mi situación que Sole, que es malagueña, para saber cómo es allí ser la nueva, cómo se ha adaptado, tanto en lo deportivo como en lo social. Y debo admitir que me lo ha pintado muy bien, así que espero que salga todo genial”.

Para concluir, Merche Castellanos quiso enviar un mensaje a los seguidores del equipo malagueño. “Tengo muchas ganas de jugar, porque encima con un problema en un dedo no pude jugar las últimas tres jornadas, y llevo desde febrero sin jugar, sin haberme podido despedir en la pista del Bera Bera… Estoy loca por ponerme las zapatillas y saltar a una pista. Pero le pido a los aficionados que tengan paciencia en estos momentos, que vamos con muchas ganas, que la próxima temporada va a ser un gran año para el Rincón Fertilidad Málaga. Nuestros objetivos serán ir a por todo y ojalá se cumplan y que podamos celebrar algún título pero, sobre todo, espero que seamos capaces de hacer un juego que ilusione a los aficionados”, comentó la portera internacional.

El entrenador del Rincón Fertilidad Málaga Suso Gallardo se mostró encantado con poder contar con la portera manchega. “Cuando tienes la oportunidad de incorporar a una jugadora como Merche Castellanos, para un entrenador creo que es una alegría y un lujo poder contar con una de las mejores porteras de la Liga Guerreras Iberdrola, con una categoría y un nivel más que contrastado, con experiencia en la selección y que estoy convencido que nos va a dar un plus en todos los aspectos, no sólo en el juego, sino también a nivel grupal aportando su experiencia al equipo”, expone.

Suso Gallardo cree que la incorporación de Merche Castellanos debe suponer un impulso para rematar la confección de la plantilla de cara a la temporada 202072021: “Es de agradecer que una jugadora de su talla apueste por nuestro proyecto. Pienso que fichajes como el suyo, reafirman y hablan muy bien de la idea que tiene el club de crecer año a año, y puede animar a otras grandes jugadoras a apostar por venir a nuestro club”