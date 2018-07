El Rincón Fertilidad ficha a Iara Grosso

El Rincón Fertilidad ya tiene una nueva guerrera entre sus filas. Se trata de la de jugadora uruguaya, Iara Grosso, que llega al equipo malagueño tras militar la temporada pasada en el Colegio Alemán uruguayo. El cuadro dirigido por el técnico Diego Carrasco cuenta con una primera línea zurda, que suele actuar en el lateral derecho y que destaca, además, por su potente lanzamiento desde los nueve metros.

La jugadora confiesa que se encuentra ante un reto importante. Afirmó que "ir a Málaga supone un gran cambio en todos los sentidos, es ir en búsqueda de un crecimiento deportivo y personal, es un desafío, y sobre todo es una gran oportunidad para mejorar mi nivel de juego y entrenamiento". En cuanto a lo que puede aportar al equipo, Grosso detalló que "mi disciplina y determinación y mis ganas de dar siempre lo mejor y ser mi mejor versión van a sumar positivamente al objetivo del equipo". Por otro lado, la jugadora no escondió lo que siente hacia la ciudad de Málaga: "La ciudad me llama mucho la atención, me han hablado bien de su gente y seguro que eso terminará por hacer que la experiencia sea más que agradable". Iara Grosso es el sexto fichaje de la entidad malagueña para esta temporada y, además, compartirá vestuario con otra uruguaya, Agustina López.

El entrenador reconoció que es una jugadora que llevaban siguiendo hace un tiempo y está contento con su incorporación que además considera que llega en un momento idóneo.