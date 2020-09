El Rincón Fertilidad luce el traje de faena (19-37)

Un triunfo de autoridad aunque sin excesivo brillo consiguió el Rincón Fertilidad Málaga en su visita al Lanzarote Puerto del Carmen que le permite irse al parón de selecciones con cuatro puntos en su casillero y muy buenas sensaciones. Las chicas de Suso Gallardo no dieron opciones a su rival y marcaron el ritmo desde el minuto diez, logrando ampliar la diferencia para imponerse con claridad por 18 goles de diferencia (19-37).

El empuje local en su primer partido como local en la Liga Guerreras Iberdrola les llevó a liderar el marcador en los primeros minutos, pero un parcial de 0-5 ya ponía en ventaja a las malagueñas (3-7). No estaban especialmente acertadas en sus lanzamientos y Cortez mantenía a las suyas en el partido, teniendo grandes intervenciones en portería. Sólo un buen sprint final antes del descanso permitió alRincón Fertilidad Málaga marcharse a vestuarios doblando a su rival en el marcador(8-16).

No quería sorpresas el equipo malagueño y salió en el segundo tiempo con mucha intensidad y anotando un parcial de 0-4 que le daba la máxima ventaja (8-20). Pero el rendimiento no era constante, era a fogonazos, con parciales puntuales que le hacían ampliar la distancia, pero sin un juego fluido. La diferencia se estableció en esa franja de los 10-12 goles durante varios minutos, no bajando el acierto goleador del Rincón Fertilidad Málaga en la parte final del choque, que sellaba la victoria finalmente por un claro 19-37.

En esta ocasión Suso Gallardo sólo se llevó a las doce jugadoras, el mínimo necesario para el acta, y las rotaciones fueron menores. Pero aún así todas ellas fueron capaces de aportar en el plano goleador, incluso Merche Castellanos aprovechando una portería vacía del Lanzarote Puerto del Carmen, destacando el acierto de la capitana Sole López, que fue capaz de encontrar la red rival hasta en once ocasiones.

Tiempo ahora de parón por las concentraciones de la selección española. La actividad volverá a lo grande para el Rincón Fertilidad Málaga, con la eliminatoria europea ante el Valur islandés y dos enfrentamientos ligueros muy duros ante el Aula Alimentos de Valladolid y el Super Amara Bera Bera.

Ficha técnica

LANZAROTE – PUERTO DEL CARMEN 19 (8+11): Cortez (p), Fernández (1), Topic (2), Pinto (1), Hernández (4), Llorens (), Álvarez (4) – siete inicial – Piantini (p), Sánchez (3), Betancort, L. (), Morales, A.(1), Morales, E. (), Betancort, C. (2), Betancort, B. (), Hernández, Kn. () y Morales (1).

RINCÓN FERTILIDAD MÁLAGA 37 (16+21): Castellanos (p, 1), Sole López (11), Espe López (4), Doiro (1), Campigli (2), Medeiros (1), García (3) – siete inicial – Fernández (p), Arderius (2), Pérez (5), Rojas (3) y Bravo (4).

ÁRBITROS: Óscar Gutiérrez y Jorge Monjo, del colegio madrileño . Excluyeron por parte del equipo local a Sánchez, Álvarez, Topic (2), Hernández y por parte del conjunto malagueño a García (2)

INCIDENCIAS: Encuentro perteneciente a la segunda jornada de la Liga GuerrerasIberdrola 2020/2021, celebrado en el Pabellón Municipal de Tías de Lanzarote.

PARCIALES CADA 5 MINUTOS. 3-2, 3-7, 5-8, 6-11, 7-12, 8-16 -descanso-; 9-21, 12-22, 15-25, 16-29,17-34, 19-37, final.