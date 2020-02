Se presenta la camiseta conmemorativa de la Copa de la Reina de balonmano

En la mañana del martes se ha presentado en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre la camiseta conmemorativa de la Copa de la Reina que el Rincón Fertilidad disputará la próxima primavera en la localidad malagueña. Diseñada por Manolo Art Colecction y fabricada por la marca deportiva Emec, será la prenda que usarán los árbitros malagueños durante el calentamiento antes de sus partidos así como lasescuelas deportivas de Alhaurín de la Torre y de la EDM Pérez Canca de Málaga.

En el acto estuvieron presentes Joaquín Vilanova, alcalde de Alhaurín de la Torre,Francisco José Sánchez, concejal de deportes de Alhaurín de la Torre, María JoséMoreno, presidenta del Rincón Fertilidad Málaga, Manolo Rincón, vicepresidente delRincón Fertilidad Málaga, Raúl Romero, delegado en Málaga de la FederaciónAndaluza de Balonmano, y José Torres, gerente de Emec Sport, que mostraron lailusión que se alberga por la organización de la Copa de la Reina el próximo mes deabril.

El Alcalde Joaquín Vilanova ha querido destacar “el hermanamiento de la localidadcon este equipo, que siempre ha dado la talla cuando nos ha representado. Lacamiseta es un diseño exclusivo de Manolo Rincón, al que felicito, y representa auna colmena, que significa el ser una comunidad, con unión, trabajo, lo que esteequipo transmite siempre”.

La presidenta del Rincón Fertilidad Málaga Mª José Moreno señaló lo cómoda quese siente ella y su equipo en Alhaurín de la Torre: “Es un placer venir aquí, ya losiento como mi casa. En una temporada tan especial y difícil no teníamos dudas quela Copa de la Reina debía celebrarse aquí. Y aprovecho la presentación de estacamiseta para darle las gracias a Manolo Rincón. No ha sido un simple patrocinador,sin él yo personalmente no estaría aquí, nos ha ayudado mucho. Como tambiénayudan la gente que está a nuestro alrededor, Carmen, Suso, Raúl Romero, JoséTorres, que son parte de esta colmena que se ve en la camiseta.

Fin de semana de corte para la Copa

La próxima semana ya quedarán definidos los ocho equipos que lucharán porhacerse con la Copa de la Reina 2020. Ya clasificados el Súper Amara Bera Bera,como ganador de la pasada edición, y el Rincón Fertilidad Málaga, como anfitrión,los otros seis participantes saldrán de las eliminatorias que se resuelven este fin desemana, cuando se disputan los encuentros de vuelta de la segunda fase.