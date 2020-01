El Rincón Fertilidad Málaga se medirá este sábado al Elche en el Pabellón José Luis Pérez Canca a partir de las 19:00 horas. Tras las dudas que generaron el encuentro de la jornada pasada ante el Bera Bera, las jugadoras de Suso Gallardo buscarán recuperar las buenas sensaciones junto a su público, ya que el cuadro malagueño es muy consistente cuando juega de local.

En frente se encontrará con las segundas clasificadas, un Elche que ya fue la revelación la pasada temporada. Están empatadas a puntos con el Mecalia Guardés y superan en tres al equipo malagueño. Entre sus filas traen a dos jugadoras muy conocidas en Málaga, una por cada extremo, en el izquierdo Jennifer Gutiérrez y en el derecho Nazaret Calzado, que se incorporó al combinado de Joaquín Rocamora hace pocas semanas procedente de Salud Tenerife, además cuentan con jugadoras internacionales como Ana Martínez o la ya recuperada de una grave lesión Ivet Musons.

El entrenador del Rincón Fertilidad, Suso Gallardo, avisó sobre el peligro del Elche en la previa: “Es un rival que está muy hecho, con jugadoras que técnicamente e individualmente son muy buenas, con unos sistemas defensivos que complican mucho a los rivales y en un estado de forma muy óptimo tras ganar a Rocasa o dejar muy encarrilada la previa de Copa de la Reina”.

Pero lo que más preocupa al técnico malagueño es el rendimiento de sus jugadoras y esas pérdidas que vienen siendo un hándicap las últimas jornadas, algo a mejorar ante un equipo como Elche. “Contra cualquier rival, si queremos competir está claro que las pérdidas no forzadas nos condenan y si no bajamos ese número que tuvimos en Bera Bera no tendremos ninguna opción”.

Por último, también habló sobre la nueva campaña de abonos que lanzó el equipo malagueño: “El club ha acertado con esta campaña de abonados con un precio más bajo para la segunda vuelta. Creo que un partido como el que tendremos el sábado pocas veces se podrá ver en Carranque. Debe ser una fiesta del balonmano y espero que la gente acuda a verlo”.