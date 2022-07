Rocío Rojas continuará su progresión en el Costa del Sol

El Costa del Sol Málaga trabajó de manera intensa en la confección de la plantilla para el proyecto 2022/23 y uno de los objetivos es una realidad. El bloque campeón de estas dos últimas temporadas continuará en la próxima, lo que de partida ya asegura mucho. La duodécima renovación del equipo malagueño es Rocío Rojas, que seguirá con su progresión a las órdenes de Suso Gallardo. La primera línea de 23 años afronta con mucha hambre el nuevo curso. "Muy contenta y, sobre todo, agradecida de que el club apostase por mí incluso antes de haber vuelto de la lesión. Muy, muy contenta y con muchas ganas", explica la de Miguelturra, que da las razones para su continuidad: "El club demuestra seguir creciendo, tienen muchas ganas y yo también de continuar haciéndolo como jugadora. Creo que es el sitio perfecto para hacerlo. Málaga es una ciudad muy buena para vivir y se está volcando con el balonmano, que eso también es un punto a favor".

Fue un año particular para la manchega, que estuvo hasta abril fuera de las pistas por una lesión del ligamento cruzado de la rodilla derecha en pretemporada. Mucho trabajo en la oscuridad que le permitió llegar al momento cumbre de la campaña. Tuvo momentos brillantes como la semifinal de Copa frente al Elche en Illumbe. "La temporada fue increíble, al principio cuando nos lesionamos María y yo quizá fue un poco de susto por la plantilla corta y tantos partidos. El equipo supo responder muy, muy bien. Pudimos llevarnos esa Copa de la Reina que para mí fue increíble, todas lo disfrutamos un montón. Quedar segundas en liga. Es de 10, aunque siempre se puede mejorar", hace balance la joven, contenta en el plano individual: "Al principio muy mal por la lesión, pero muy contenta por haber superado una lesión tan larga y dura. Muy orgullosa por como lo he sabido llevar y como pude volver, ni yo me había hecho unas expectativas de volver a ese nivel. Poder haber aportado al equipo todo lo que yo quería me hace muy feliz. El balance personalmente es bastante positivo porque pude crecer mucho, pude superar una lesión grave muy bien y pude volver muy bien. Muy positivo, aunque parezca que no".

Ahora se prepara para un nuevo desafío que empezará en poco. "Viene una temporada muy ilusionante, con muy buen equipo y habiendo hecho las cosas muy bien en las últimas dos temporadas. Con mucha ilusión. Yo con muchísimas ganas de poder vivir una temporada entera, de poder disfrutar. Cuando estás fuera te das cuenta todo lo que lo echas de menos. Ahora mismo tengo muchas ganas de empezar", asegura la lateral izquierdo, que analiza el paso adelante con la EHF European League: "El equipo está muy contento de poder jugar esa competición, después de un buen papel en la EHF European Cup pues ese salto y medirnos a grandes de Europa hace tener muchas ganas de seguir trabajando y de disfrutarlo".

Un año especial para la pantera, que valora el hecho de poder empezar desde el principio. "Los objetivos son seguir creciendo, jugar los máximos minutos posibles y quizá mejorar más la parte psicológica. Siempre se tiene más olvidada y siempre trabajas bastante más el físico y el balonmano y la parte psicológica te ayuda a mejorar mucho más. Crecer, mejorar psicológicamente y disfrutar mucho de jugar al balonmano, una temporada completa y de ayudar al equipo en lo máximo que yo pueda darle", resume la jugadora. Palabras que muestra el hambre y la ambición de Rocío Rojas, que continuará con su crecimiento en el Costa del Sol Málaga.