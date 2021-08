Rubén Ruzafa queda segundo en el Xterra de Golega, en Portugal

El rinconero Rubén Ruzafa volvió a subir al podio tras un arranque de temporada en el que no había tenido los resultados que acostumbra, también perjudicado porque se habían desarrollado en el formato sprint que no benefician a sus cualidades. Fue en el Xterra de Golega, en Portugal, donde corrió sobre 1.5 kilómetros de natación, 35 de BTT y 10 de campo a través y plana.

"He sido segundo en el Xterra en Portugal, vuelvo al podio tras el rendimiento de junio que no nos había gustado. He salido séptimo en la natación, bien, en la bici he ido en cabeza y me he puesto arriba en el kilómetro 17. He llegado con 1.40 a la transición. La carrera era llana y me ha cogido Felix Forissier, que es muy rápido en carrera. En el kilómetro 7 me cazó y lo hemos decidido al sprint. Voy hacia arriba y estoy contento. La próxima prueba será el Campeonato de Europa de Xterra en Alemania, así que a seguir", explicaba el malagueño, que se quedó en el segundo escalón del podio, por detrás del francés Forissier y por delante del portugués Vie, que llegó a más de dos minutos del dúo de cabeza.