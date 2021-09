Rubén Ruzafa, cuarto en el Europeo de XTERRA

El XTERRA Trentino Dolomiti-Paganella equivalía Campeonato de Europa de la modalidad. En un escenario de belleza casi insuperable participaba el multicampeón malagueño, que no pudo subir al podio, pero que intentó hacer frente al vendaval francés con un notable cuarto puesto. Y es que en la prueba masculino hubo un triplete galo con Arthur Serrieres, Felix Forissier y Maxim Chane ocupando los tres primeros puestos y las medallas.

A 58 segundos de las medallas se quedó el de Rincón de la Victoria en un evento con dos vueltas de 750 metros sobre el agua, de otras dos vueltas a un circuito de MTB con 450 metros de desnivel y un descenso muy técnico y dos más a uno a pie con una sección técnica muy dura.

"Estoy muy contento con cómo fue la natación he nadado muy bien, veía al grupo cerca. Estaba a 45 segundos en la transición. Después he tenido un pequeño fallo con una zapatilla en la bici y me he tenido que parar a ponérmela y he perdido unos segundos y me ha pillado el grupo de atrás Ha sido intentar remontar en bici, coger al grupo de adelante. Al final de la subida les veíamos cerca, pero en la bajada nos han vuelto a meter tiempo y nos metían un minuto abajo. Les hemos cogido en la segunda vuelta, pero he pinchado a tres kilómetros de la transición y he tenido que bajar por carretera e intentando perder lo mínimo posible y he llegado quinto a la transición. Ahí he intentado darlo todo, he recuperado un puesto y me voy con la cabeza alta", resumía el malagueño.