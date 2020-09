Rubén Ruzafa, quinto en Malta

Rubén Ruzafa volvió a la competición en el Xterra Malta. El malagueño, ahora afincado en el País Vasco, sigue en la élite del triatlón cross a sus 36 años, peleando por los puestos de honor, como hizo en la carrera celebrada en la isla mediterránea.

"Quinta posición final tras dar lo que tenía. Contento por no explotar y manejar la carrera, pero todavía me noto que me falta para llegar al ritmo de cabeza. Seguiremos trabajando para llegar lo mejor posible a Xterra short track Molveno y Xterra Greece", explicaba Ruzafa, multicampeón del mundo.