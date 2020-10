Salvador García, campeón de España de lanzamiento de peso sub 16

Salvador García, una de las más brillantes promesas del atletismo andaluz, ha dado un nuevo paso de gigante en su carrera deportiva al proclamarse Campeón de España en la categoría Sub 16 en el Nacional disputado en la localidad catalana de Granollers durante el pasado fin de semana.

García comenzó a dar sus primeros pasos en las pistas a los seis años de edad de la mano del Club Atletismo Nerja y con apenas 14 ha ido cosechando todos los éxitos posibles en la distintas modalidades en las que ha competido -desde velocidad, hasta resistencia, pasando por relevos y ahora peso- ha vuelto a superarse a sí mismo en la importante cita de Granollers, logrando una marca de 14,52 metros en el lanzamiento de bola -4 kilos-, una cifra que le ha servido para hacerse con la corona nacional de la modalidad, superando a los 16 mejores atletas de España en la citada disciplina.

Tras este logro, el estudiante de tercer curso de ESO del Colegio El Pinar manifestaba su “orgullo” por el buen trabajo realizado hasta llegar aquí, un esfuerzo que ahora se ve recompensado con esta medalla de oro, pero también por la épica manera en la que se desarrolló la competición que le ha valido este nuevo apunte en su palmarés. “Hasta el último lanzamiento no iba muy bien posicionado; me encontraba noveno en ese momento y en clara desventaja respecto al resto de compañeros; pero aproveché la última oportunidad para llevar a cabo una ejecución perfecta y lograr esta marca, lo que me colocó en primer lugar”, explica García, quien no ocultaba su satisfacción por este triunfo que, desde luego, no es uno más en su carrera deportiva: “Hablamos de un Campeonato de España y esto no se consigue todos los días. Estoy muy contento”.

El joven alhaurino Salvador García, alumno del Colegio El Pinar desde las primeras etapas de Enseñanzas Obligatorias, compagina su actividad académica en el centro con una exigente preparación deportiva que le lleva a tener que trabajar a fondo cada día. Según cuenta, su rutina pasa por el trabajo en clase hasta las cuatro y media de la tarde para, justo a la salida del instituto, colocarse las zapatillas y la indumentaria del club y comenzar un entrenamiento que se extiende hasta la hora de la cena. Después de reponer fuerzas, continúa atendiendo sus estudios y completa las tareas lectivas pendientes antes de irse a la cama.

Salvador García llegó al Nacional tras proclamarse subcampeón andaluz en la modalidad de lanzamiento de peso en la máxima competición regional, con un desempeño que también le sirvió para superar su mejor marca hasta ese momento. Su pasión por este deporte le viene desde pequeño. Comenzó a correr como prebenjamín y ya en 2012 ingresó en el Club Atletismo Nerja; donde ya exhibe un exitoso palmarés. Este mismo año ha quedado segundo en peso en el Campeonato Andaluz en Pista Cubierta y se ha hecho con dos medallas en el Campeonato de España por Equipos,