Scariolo aprieta a Jaime: "Le conozco y puede dar más de sí"

Sergio Scariolo hace balance del segundo encuentro de preparación de la selección española. Se muestra satisfecho con el trabajo realizado, pero apunta que todavía hay mucha tela que cortar: "Hemos alternado evidentemente cosas buenas con momentos de menos eficacia, donde igual hemos jugado incluso a un ritmo superior a los que la condición física del momento o las cualidades técnicas de los jugadores que estaban en campo, en esos momentos, nos permitían. Sin embargo, creo que hemos tenido momentos de buena defensa. No creo que haya sido ni mucho menos un paso atrás. Creo que ha sido otra etapa en la preparación del equipo".

Llull y Rudy, dos descartes que sorprendieron, junto al de Diop y Sastre: "Tienen pequeños problemas físicos. Mañana Rudy probablemente juegue". Willy Hernangómez, uno de los jugadores que más está destacando en estos partidos iniciales. La posibilidad de que juegue junto a Marc Gasol no la contempla: "No es difícil, es imposible. Estaría contento si cuando llegara el momento de la competiciones de verdad y de los rivales muy fuertes, Willy estuviera en el campo, cuando Marc no esté, con presencia, con consistencia defensiva, con talento... Su rol en el equipo es ese, hacer que cuando esté él, la solidez del equipo no baje y creo que puede llegar a hacerlo".

Después de jugar en el Carpena, su visión sobre la actuación de Jaime Fernández se trató de un tema de crucial importancia: “Ha hecho cosas buenas y menos buenas. Le conozco y creo que puede hacer más, pero el esfuerzo siempre lo pone y lo intenta. Todos esperamos de él, de Quino y de otros jugadores que pueden dar un poco más de sí”. La cuestión de los descartes, la que más preocupa a jugadores que penden de un hilo: "Es probable que a Los Ángeles viajemos con 14 jugadores. Luego ya veremos si recuperaremos a uno o si no. Tenemos que evaluar la situación física de algunos"