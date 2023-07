Segunda RFEF: Magnus Pehrsson, entrenador del Vélez con el reto de subir a Primera RFEF

El Vélez informó de que el entrenador para la próxima temporada será su presidente, Magnus Phersson. En un comunicado en primera persona, Phersson dio las razones por las que cogerá las riendas del equipo axárquico.

"Estas semanas hemos estado analizando las últimas 2 temporadas en 2ª RFEF para planificar y optimizar la próxima.

La 1ª temporada en 2ª RFEF sentimos que no creamos una identidad clara de juego del equipo, pero el resultado de la temporada fue bueno ya que nos mantuvimos y asentamos en la nueva categoría. La 2ª temporada en 2ª RFEF armamos una plantilla que creíamos que podía acabar en el Top5. No hicimos uso de las principales fortalezas de los jugadores, la identidad del equipo no volvió a estar clara durante períodos de la temporada y la química del equipo no era ganadora. En resumen, hemos tenido dificultades para tener una identidad clara con diferentes entrenadores y con la misma base de jugadores. Necesitamos corregir esto y hacer cambios para obtener mejores resultados.

El siguiente paso en el desarrollo es pasar de la fase de Asentamiento a la de Promoción. Optimizar todo para ir en una misma dirección, todas las partes del club y la afición, juntos.

Por ello, hemos decidido que seré el entrenador esta temporada. Antes de llegar a Vélez-Málaga, he tenido 17 años de experiencia como entrenador al más alto nivel. Ahora he aprendido más sobre la cultura y el fútbol en España, así que confío en ayudar al equipo y jugadores individualmente a rendir de la mejor manera.

El enfoque será crear nuestra identidad futbolística como club, que se trata de jugar con intensidad, relaciones fuertes (dentro y fuera del campo) y mentalidad ganadora. El objetivo para esta temporada es muy claro, estar en el Top5 y ascender.

Tenemos un gran departamento de scouting y un proceso del que estamos orgullosos, y ahora tenemos que hacer un uso completo de eso. Usar todo el trabajo de scouting que se ha hecho para encontrar el perfil de jugadores que encajen perfectamente con nuestra identidad y luego, usar y desarrollar las fortalezas del jugador para que se ajuste al modelo alineado de juego e identidad del equipo.

Cambiaremos algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico para comenzar de nuevo, crear más hambre y dinámica, construir nuevas relaciones sólidas y juntos crear nuestra identidad futbolística".