Segunda RFEF: El Marbella no gana, pero salva un punto; primera victoria de El Palo y pierden Vélez y Estepona

Quinta jornada en el Grupo IV de Segunda RFEF y suerte dispar para los cuatro equipos malagueños en liza. El líder, el Marbella, no ganó un partido por primera vez esta temporada, pero no se puede decir que acabara descontento. Iba perdiendo en el minuto 70 0-2 ante el Orihuela después de que el equipo levantino se adelantara en los primeros compases por dos zarpazos de Revi y Ayo. Pero los blanquillos no perdieron la fe y en cinco minutos mágicos igualaron. Primero fue Aitor Puñal y después Marcos Olguín quienes equilibraron la contienda. Tuvo alguna más para ganar, pero no pudo ser. Aun así, 13 puntos de 15 posibles y arriba en solitario.

El Palo consiguió en Cartagena el primer triunfo de la temporada en el campo del filial cartaginés (1-2), al que deja como colista, mientras que ahora suma cuatro puntos en la tabla tras haber computado sólo uno en las cuatro primeras jornadas. Raúl Rojas abrió el marcador para el club paleño a la media hora y Amin Guerrero sentenció el partido en el minuto 86. No obstante, hubo que sufrir en los últimos minutos porque Diego Iglesias metió el 1-2. Pese a la expulsión del portero local Nono Gómez, el Cartagena no dejó de intentarlo. En cualquier caso, tres puntos para los del barrio.

Partido loco del Vélez en el campo del La Unión Atlético. En tierras murcianas hubo sensaciones de todo tipo. Los axárquicos perdían de inicio con un tanto de Jorge García. Remontaba con goles de Gastón y Navas el Vélez en el minuto 73, pero llegó la debacle en el descuento. En el 90 empataba Mario y en el 96 Garcia desataba el júbilo en el cuadro local después de que fuera expulsado el zaguero visitante Charlie Dean. Con esta derrota (3-2), el Vélez se queda con 10 puntos empatado en el segundo lugar con el Sevilla Atlético, que igualó en el derbi ante el Betis (cuarto, con nueve).

En Estepona el cambio de entrenador no surtió efecto de primeras porque cayó ante el Cádiz Mirandilla (0-1), filial amarillo. Un tanto de Njalla a los 10 minutos de juego no lo pudo levantar el cuadro esteponero, que tuvo ocasiones, pero no pudo concretar. Se queda con tres puntos en el puesto 16 el cuadro costasoleño.