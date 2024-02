Segunda RFEF: Resultados y clasificación de los malagueños

Jornada sin victorias en el Grupo 4 de Segunda RFEF para los equipos malagueños, que no pudieron sumar de tres en sus cuatro partidos. Uno de ellos fue un interesante derbi de la Costa Occidental entre el Marbella y el Estepona, que acabó en tablas. Los dos equipos metidos en zona de fase de ascenso firmaron un 0-0 en el que ninguno de los dos pudo abrir el marcador y ven cómo la cabeza y el ascenso directo se aleja, puesto que Sevilla Atlético y Yeclano no dan tregua (44 puntos). Se quedan con 35 puntos el Marbella, cuarto, y con 34 el Estepona, quinto, con un punto de margen sobre el sexto, el Betis Deportivo. Los dos equipos tuvieron ocasiones, no demasiadas, pero las defensas se impusieron a los ataques y ello derivó en el reparto de puntos. A efectos de average, lo tiene el Estepona porque en la ida se impuso 3-0, por lo que en caso de empate quedará por delante.

Mientras, el Vélez, en medio de una tormenta institucional, con la desbandada de prácticamente toda la plantilla y con alto número de jugadores de la cantera y muy jóvenes, sigue compitiendo con mucha dignidad y sacó un empate (0-0) que tiene un mérito altísimo en el campo del Atlético Antoniano de Lebrija. Haciendo encaje de bolillos con las fichas para no incurrir en alineación indebida, pudo sacar un punto que le deja en la octava plaza, con 30 puntos, a cuatro de la fase de ascenso y con ocho de renta sobre el descenso.

En el partido que cerró la jornada, El Palo no pudo conseguir nada positivo en Orihuela (2-1), lo que le deja en zona de descenso (20 puntos), a cuatro de la zona de promoción y a seis de la salvación. En tierras alicantinas, doblete de Espejo para los locales que puso cuesta arriba el partido. Recortó Javi López a 10 minutos del final, pero no hubo manera de sacar nada positivo.