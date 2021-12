El balance del Mundial de Sole López: "Es para estar orgullosa"

Terminó el Campeonato del Mundo celebrado en España y las Guerreras sellaron un meritorio cuarto puesto. Hubo representación malagueña con Sole López, además de Merche Castellanos y Silvia Arderius, del Costa del Sol Málaga. Buen papel de las tres jugadoras, que disputaron minutos de la verdad durante el Mundial. La capitana de las panteras hacía balance en redes sociales después de rozar la medalla de bronce, ella ya fue plata en Japón'19.

"Una experiencia única. ¡Se acabó el Mundial! Terminamos con sabor agridulce por no poder brindaros una medalla, pero con el paso de los días le daremos el valor real que tiene ser cuartas del mundo. Es muy, muy difícil estar rozando el podio. Es para estar orgullosa. Después de siete partidos muy buenos tuvimos dos derrotas contra dos selecciones increíbles ¡Seguiremos trabajando para que estas oportunidades se sigan dando!", escribía el avioncito, que continuaba: "Me siento muy afortunada por poder jugar un Mundial en casa, con nuestra familia y amigos en las gradas empujando. ¡No lo olvidaré nunca! Lo he disfrutado muchísimo al lado de un grupo espectacular, ¡qué mes tan bonito!".

Hubo grandes atmósferas en los partidos de España. "¡Mil gracias afición! Pudimos disfrutar de un ambiente impresionante en Torrevieja y Granollers, ¡gracias por apoyar así!", terminaba Sole López: "Ahora toca descansar y desconectar unos días para afrontar la segunda parte de la temporada. ¡Nos vemos pronto, Costa del Sol Málaga!". El equipo malagueño volverá a la competición el 7 de enero en la ida del Last 16 de la EHF European Cup ante el JuRo Unirek neerlandés.