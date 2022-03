La Solheim Cup 2023, recibida en el Congreso de los Diputados

La presidenta del Congreso de los Diputados,erit Mxell Batet, y el ministro de Cultura y Deportes del Gobierno de España, Miquel Iceta, ejercieron de anfitriones del trofeo de la Solheim Cup en el Palacio de las Cortes de Madrid.

Este acto protocolario tuvo lugar antes de que la Solheim Cup, el torneo más prestigioso del golf femenino, fuera presentado ante la Comisión de Deportes en la Sala Ernest Lluch, una acción de las muchas que están enmarcadas en el itinerario del “Viaje del Trofeo de la Solheim Cup”, una iniciativa que pretende llevar la copa del torneo más prestigioso del golf femenino por toda la geografía española y, lo más importante, acercar este campeonato a todos los ámbitos de la sociedad española.

En esta ocasión, el lugar elegido para el evento fue la Sala Ernest Lluch del Palacio de las Cortes, donde el trofeo de la Solheim Cup, una maravillosa copa de cristal Waterford, presidió la presentación del torneo ante la Comisión de Cultura y Deportes del Congreso de los Diputados.

Agustín Zamarrón, presidente de la Comisión de Cultura y Deportes del Congreso de los Diputados, agradeció la presencia de la Solheim Cup en la Cámara Baja de las Cortes Generales y definió como “peregrinaje de igualdad y acogida” el itinerario que está realizando el trofeo por la geografía española.

“La nueva ley de deportes defiende la igualdad entre hombres y mujeres, y un torneo como la Solheim Cup es buen ejemplo de ello. Y es que el golf en particular y el deporte en general es una escuela de enseñanza y formación para el individuo”, continuó.

“En estos momentos tan complicados que vivimos actualmente, quiero recordar que el idioma del deporte es la paz, la cordura, el acuerdo y la convivencia. Esperemos que el futuro nos depare tiempos mejores”, concluyó.

Alicia Garrido, presidenta de Deporte & Business, empresa organizadora de la Soheim Cup 2023 que tendrá lugar del 22 al 24 de septiembre de 2023 en Finca Cortesín, Málaga, abrió el acto explicando qué es la Solheim Cup y sobre todo, qué significa este torneo en el mundo del golf y del deporte.

Así mismo, Alicia Garrido destacó que la Solheim Cup llegará a España “gracias al trabajo y al esfuerzo de muchas personas durante muchos años, pero sobre todo, ha sido gracias a los patrocinadores y a la unión de las instituciones andaluzas, sin importar la ideología. Todos, de lado a lado del arco parlamentario, han entendido el potencial tanto social como económico de la Solheim Cup y están trabajando para que este evento marque un hito en la historia a su paso por nuestro país”.

Alicia Garrido también reclamó una “participación activa del Gobierno de España, ya que la Solheim Cup 2023 fue nombrada Acontecimiento de Especial Interés Público a principios del año pasado” y puso especial énfasis en que “ésta es una oportunidad única para apoyar el deporte femenino con mayúsculas, de apostar por la igualdad y de demostrar al mundo entero que somos un gran país”.

“La Solheim Cup aúna todos los elementos de sostenibilidad e igualdad y es la mejor manera de tender la mano a un deporte que genera mucha prosperidad a nuestro país y que es un potente motor integrador del territorio”, continuó Garrido. “Necesitamos la ayuda de todos para hacer de ésta, la mejor Solheim Cup de la historia y que España demuestre al mundo que también somos los mejores en deporte femenino”, concluyó.

Tras la alocución de Alicia Garrido siguieron las palabras de Elena Jiménez, periodista de deportes de RTVE y una de las artífices de que la Solheim Cup fuera recibida en las instalaciones de la Cámara Baja de las Cortes Generales de España.

“Las embajadoras de la Solheim Cup, grupo al que pertenezco, queremos que este torneo llegue a toda la sociedad española, más allá del golf. Estamos orgullosas de que España acoja un torneo como la Solheim Cup y en el día de hoy hemos notado el cariño que sienten sus señorías por el golf y por el deporte”, señaló.

Elena Jiménez concluyó teniendo un recuerdo para las pioneras del deporte femenino en general y del golf femenino en particular, como Martas Figueras-Dotti, quien también estuvo presente en el acto.

La Solheim Cup 2023, acontecimiento de excepcional interés público cuya sede oficial es Finca Cortesín, está patrocinada por PING, Costa del Sol y Rolex como global partners; por Andalucía, Acosol, el Ayuntamiento de Marbella y el Ayuntamiento de Benahavís como official partners, y por Reale Seguros como official sponsor. Solán de Cabras, Eversheds Sutherland y el Ayuntamiento de Casares son proveedores oficiales. Marca y Radio Marca son medios oficiales. Colaboran en su organización LET, LPGA, RFEG, CSD, RFGA y Deporte & Business.