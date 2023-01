La Superliga de League of Legends, la gran competición de esports en España, vuelve a Málaga

Giants arranca este lunes la competición de videojuegos por excelencia en España, la Superliga de League of Legends. Comienza con tres encuentros que podrán disfrutarse en el Home of Giants, la sede del club malagueño. Team Heretics, Fnatic TQ y Movistar Riders son los primeros adversarios de los gigantes, quienes han renovado plantilla y cuerpo técnico con el objetivo de volver a aspirar a lo más alto en una campaña que promete estar más disputada que nunca por el nivel de jugadores y equipos.

La Superliga de League of Legends, que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (LVP, propiedad de Mediapro), trae novedades en esta temporada de primavera de 2023. La primera: ahora las jornadas se celebran en martes y jueves. La segunda: habrá dos 'superweeks' de tres choques, que se disputarán lunes, martes y jueves. La Superliga arranca con la primera 'superweek': Giants jugará contra Team Heretics este lunes 16 a las 21:00, contra Fnatic TQ este martes a las 22:00 y contra Movistar Riders este jueves a las 22:00. El calendario completo puede consultarse aquí.

Todos los encuentros oficiales de League of Legends de Giants podrán verse en directo en su sede de Málaga, el Home of Giants. Habrá espectáculo prepartido, fan meetings y, lo más importante, emisión en pantalla gigante del juego de unos jugadores que recibirán el apoyo del público de la grada mientras compiten. El Home of Giants acoge afición desde 2022 y la respuesta del público ha sido todo un éxito, con recurrentes llenos para disfrutar en directo de los mejores esports de España. Las entradas pueden adquirirse en la web del club. También se pueden seguir los partidos en el canal de Twitch de la LVP.

La temporada regular finalizará el 9 de marzo con la disputa de la jornada 18. Seis equipos acceden a playoffs. Las eliminatorias por el título empiezan el 14 de marzo y seguirán el formato instaurado en 2022: el primer y el segundo clasificado de la temporada regular se enfrentan entre sí, el ganador accede directamente a la final y el perdedor tiene una segunda oportunidad. Por su parte, del tercero al sexto de la regular se enfrentan en duelos directos hasta conocer al vencedor, que se verá las caras con el perdedor del primero contra el segundo por el otro puesto en la final de Superliga.



La gran final de la Superliga se disputará el 1 de abril en una ciudad que se dará a conocer durante los primeros compases de la temporada. Además de Giants, vigente subcampeón, la Superliga contará entre sus aspirantes al título con Team Heretics, Movistar Riders, UCAM Tokiers, Finetwork KOI, BISONS ECLUB, Barça Esports, Fnatic TQ y las novedades de Guasones y Rebels Gaming, que provienen de la segunda categoría.

¿Cómo afronta Giants esta Superliga de primavera 2023?

El equipo, presentado recientemente, lo componen Daniel Aitbelkacem ‘Scarface' (Alemania, 1999), Phil Qin ‘Alby‘ (Países Bajos, 2000), Nicolas Gawron 'Decay' (Francia, 1999), Amadeu Carvalho 'Attila' (Portugal, 1996) y Paul Lardin 'Stend' (Francia, 2001). Este roster está dirigido por André Pereira Guilhoto (Portugal, 1994), un histórico de Giants, quien estará acompañado en el cuerpo técnico por un clásico del LoL europeo como Oskar Bogdan 'Vander' (Polonia, 1994). El roster acumula semanas de preparación y entrenamiento, con descanso por fechas navideñas mediante.

"La liga tiene mucha calidad y la mayoría de los equipos han mantenido su núcleo, nosotros tenemos una plantilla nueva y al principio seremos irregulares. Es un proyecto de construir las bases, no de hacer un equipo de ganar una vez, sino de crear las bases y los fundamentos para que Giants sea un equipo que gane regularmente como siempre. Eso no se consigue sin dolores de crecimiento. Somos un equipo que hará partidos magníficos y otros menos, pero un equipo que no va a parar de evolucionar. Cuando se habla de fase regular de primavera, con la cercanía de nivel que habrá en los equipos, pelearemos por playoffs y en playoffs es cuando empezaremos a ver el proyecto al alza", prevé Guilhoto.

David Alonso 'Lozark', director deportivo, señala: "Creo que vamos a ser un equipo que va a ir a más, somos relativamente irregulares, pero creo que es algo que te puedes esperar de cualquier equipo de Superliga. Tenemos un inicio complicado, Heretics y Riders son posiblemente dos de los mejores equipos de la liga, también Fnatic TQ. Sí creo que en fase regular se va a ver un equipo que va a ir a poco a poco; si hacemos zoom desde fuera y miras la temporada al completo, me parece que se verá un equipo que ha mejorado desde la primera jornada hasta la última".

Guilhoto, que en 2017 ganó una Superliga con Giants y lo subió a LCS, máxima división europea, 'madre' de la actual LEC, vuelve a casa tras cinco años en algunos de los mejores clubes del continente y de Estados Unidos (Schalke 04, Origen, Astralis, Immortals, Team Liquid). "He vuelto por motivos familiares a Europa y, en una situación en la que iba a volver sí o sí, no hay otro sitio donde pueda estar más cómodo. Giants me ha dado mi carrera y el objetivo también es que se lo quiero devolver todo a Giants. La experiencia fuera y de alto nivel me permite dar consejos y opiniones de cómo hacer las cosas. Giants me ha dado la carrera que tengo y quiero retribuir eso", explica.