Superliga de League of Legends: Giants ya es de play off

Giants, el club de esports malagueño, ya es equipo de playoffs de la Superliga de League of Legends, la competición de esports más importante de España que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (LVP) y que hasta agosto celebra su temporada de verano. El cuadro costasoleño ha logrado el pase matemático a pesar del resultado adverso cosechado este martes frente a Movistar Riders, el vigente campeón. No obstante, la racha de cinco victorias consecutivas, unida a lo sucedido en otros encuentros, ha metido a Giants en la siguiente fase. Primer objetivo cumplido.

Aunque se ha sellado el billete para la ronda eliminatoria, Giants todavía tiene retos en lo que queda de liga regular. Tiene tres jornadas por delante que aún le pueden aupar a la segunda plaza. Conviene recordar que a playoffs van los seis primeros de la tabla y el formato de la Superliga privilegia especialmente a los dos primeros, que directamente juegan entre sí por un sitio en la final. Los equipos que completan los playoffs disputan una eliminatoria: tercero contra sexto y cuarto contra quinto. Los ganadores se citan en otra ronda y el vencedor se ve las caras con el que haya perdido del mencionado duelo entre primero y segundo por el otro puesto en la final. Ahora mismo, el quinteto malacitano es cuarto.

No obstante, no es empresa fácil, ya que lidera Bisons con doce triunfos y le sigue Heretics, con once. Nueve victorias suma Giants, que debería recortar una distancia considerable con muy poco margen, en concreto de tres encuentros. Hay un Giants-Heretics en la última jornada. Antes, los de André Guilhoto deben competir contra Barça Esports (jueves, 22:00) y Guasones. Los culés, al igual que los gigantes, disputarán la fase eliminatoria.

En cuanto a lo sucedido en la noche del martes, Giants acudía a este choque con la ilusión de dar continuidad a la maravillosa actuación del fin de semana en DreamHack, a la reciente secuencia de resultados positivos y al convincente juego de las últimas jornadas, pero se topó con un Riders muy serio que también se jugaba el pase a los playoffs y encontró mejor camino hacia el nexo rival. Ambos equipos seleccionaron composiciones muy habituales, aunque los jinetes se sintieron más cómodos desde el principio y así se vio en partida. Los jugadores de Riders apenas dejaron margen para progresar a Giants, quien se estrelló con la imbatible Azir de Fresskowy.

En cualquier caso, la competición no se detiene y este jueves a las 22:00 espera el Barça. En la primera vuelta, los malagueños tumbaron a los azulgrana.