Suso Gallardo: "A este equipo nunca se le debe dar por muerto"

Suso Gallardo, entrenador del Costa del Sol, hablaba tras el partido con las emociones a flor de piel. El técnico que ha abierto la puerta de los títulos reflexionaba sobre lo que suponía el título de Liga. "Es una locura, sentimientos a flor de piel, contentísimo con todo. Desde ayer sabíamos que era una locura, había una cola que llegaba al Mercadona, no era normal. Es otro título para nosotros ver a Carranque así. Ahora mismo me siento pleno, ni en nuestros mejores sueños nos podíamos imaginar algo así, ganar esta Liga, después de todos los contratiempos que hemos tenido, de lesiones y de todo tipo, este equipo nunca se rinde y nunca se le puede dar por muerto. El año que viene Dios dirá, ahora vamos a celebrarlo", decía el malagueño.

Sole López: "No he sabido controlar los nervios"

La capitana y alma del equipo no ha podido disfrutar del título en la pista y lo ha vivido desde fuera por la operación de hombro que padeció hace unos meses y que le sacó de la temporada. "Estoy muy feliz, muy contenta, el equipo se lo ha currado, era el último título que nos faltaba y lo hemos cumplido con creces. El trabajo de muchos años atrás, el club lleva trabajando mucho tiempo por estar arriba, tocando muchísimas puertas para que se apostara por el balonmano femenino. Lo hemos conseguido. El trabajo es un conjunto de todos, las jugadoras se han dejado la piel y este premio es el resultado", aseguraba la internacional española.

"Fue el partido que más minutos he visto, me cuesta muchísimo, el anterior no vi casi nada. Han sido meses durísimos, más que por el hombro por verlo de fuera, no he sabido controlar la ansiedad y los nervios. Fue muy duro no ayudar al equipo", relataba sobre cómo había vivido y sobre lo que venía el año que vien: "Volver a luchar por todos los títulos. Volver a estar arriba en Liga, en Europa, Copa, que compitamos por todo. Es el mayor reto".