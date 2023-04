Suso Gallardo: "Han sido 24 horas vergonzosas"

Suso Gallardo, entrenador del Costa del Sol, no puso paños calientes a la derrota de su equipo en las semifinales de la Copa de la Reina ante el Granollers. Sus jugadoras fueron inferiores y el rival mejor. Eso sí, tuvo una puya para el Rocasa Gran Canaria, que montó una polémica por la jugada que llevó el partido a la prórroga el viernes. "Han sido 24 horas vergonzosas, no vamos a poner ningún pero ni a llorar", decía.

"Un partido en el que fuimos superados en todo momento por Granollers, tanto en defensa como en ataque. Nos costó entrar en el partido, físicamente no estuvimos tampoco, pero no es excusa ninguna, porque todo lo que planteamos no salió y cuando salió también estaba la MVP, Nicole, que estaba genial. Felicito al Granollers, su cuerpo técnico y sus jugadoras, no ponemos un pero. Lo digo desde aquí, han sido 24 horas bastante vergonzosas, no vamos a poner ningún pero ni a llorar. Han sido los 60 minutos superiores a nosotras, felicitamos al rival y en la siguiente intentaremos seguir estando, luchar en el play off, pero no vamos a poner excusas como hacen otros", decía el entrenador malagueño.

"Estoy sabemos de qué va, se pierde más que se gana. Hay que hacer borrón y cuenta nueva, hay que recuperar físicamente porque llevamos mucha tralla, tendremos que volver miércoles o jueves. Al final son jugadoras que no son novatas, estamos ahí, en la pelea, a veces estamos mejor, a veces peor, pero nos levantaremos. No sé si nos dará para lo que quiera la gente, pero lo vamos a intentar. Cuando vamos a un partido o a una competición lo intentamos del 0 al 60. A veces sale mejor o peor, pero lo intentamos. Ellas fueron mejor que nosotras y el borrón y cuenta nueva debe ser más fácil, no podemos poner un pero. Jugar ante nuestro público es un lujo, no es presión, disfrutamos mucho ver una grada del Carpena con bastante afluencia es un lujo que no teníamos hace cuatro o cinco años. En ese sentido nos recuperaremos pronto", proseguía Gallardo, que estimaba que "el torneo ha sido bueno, volver a unas semifinales no es nada fácil con el rival que teníamos en cuartos, pero el Granollers hizo un partidazo. Aquí no hay favoritos. Somos siete contra siete. Peleamos, pero nos encontramos con Nicole cuando encontramos espacios, que fueron pocas veces. No puedo ponerle un pero al equipo. Llevamos dos meses en los que tuvimos que cambiar muchísimas cosas, con dos lesiones importantísimas, gente que aportaba menos aporta en otros roles, con gente joven que ha dado pasos adelante y está teniendo un crecimiento brutal. No creo que los siete que no ganan hagan un mal torneo, no pienso que sea así".

Espe López: "Nos hemos encontrado con la MVP"

"Lo dejó Suso bastante claro, es un partido que no hemos estado en ningún momento. Ellas hicieron un partido de 10. No hemos estado bien en defensa, que es nuestro fuerte. Cuando teníamos ocasiones claras, nos encontramos con una portería bastante fuerte, ha sido una merecidísima MVP. De ahí el resultado y sólo queda felicitar al Granollers. Seguiremos trabajando, quedan unos play off muy bonitos y estaremos ahí", decía Espe López, capitana en ausencia de su hermana Sole para analizar el partido que vivió su equipo.