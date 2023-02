Suso Gallardo seguirá siendo el timonel del Costa del Sol en 2023/24

Suso Gallardo es la primera piedra del próximo proyecto del Costa del Sol Málaga. El malagueño, mejor entrenador en la temporada 2021/22 de la Liga Guerreras Iberdrola, cumplirá un lustro en el banquillo de las panteras. Punta de lanza del equipo costasoleño, su currículum le avala para continuar al volante de uno de los mejores clubes de España. A los tres títulos con los que contaba, el curso pasado sumó otra Copa de la Reina y dos subcampeonatos, de liga y de la EHF European Cup. En la presente campaña debutó en la EHF European League, un nuevo hito, y fue plata en la Supercopa de España.

El técnico no oculta su alegría por continuar dirigiendo a las panteras. "Muy contento de que el club siga confiando en mí. Vamos año a año porque no queremos atarnos a nada y alguna decisión que el club quiera tomar. Yo quiero siempre lo mejor para el club, me he criado aquí. Con mucha ilusión, como desde el primer momento que tuve que asumir el cargo", explica Gallardo, que ofrece las líneas maestras del siguiente proyecto que con él inicia: "La idea es renovar a la columna vertebral del equipo que tantos éxitos nos ha dado y seguir confiando en el trabajo del 90% de la plantilla. Sería un error hacer una plantilla prácticamente nueva, tantos cambios nunca es bueno. Retocar con alguna pieza que nos dé ese plus para seguir compitiendo por todo".

El objetivo no es otro que consolidarse entre los mejores clubes nacionales y seguir dando pasos adelante en Europa. Un muro que cada vez está más alto. "Al final creo que el club y el equipo han puesto el listón muy alto, seguramente en momentos demasiado alto, y la idea es al menos seguir compitiendo y luchando por estar lo más arriba posible y por qué no pelear por más títulos", acaba el entrenador. Antes de levantar el telón de la 2023/2024, en la actual temporada aún quedan retos suculentos como la Copa de la Reina que se disputará en abril en el Martín Carpena y el cierre por todo lo alto de la Liga Guerreras Iberdrola con el estreno del play off. El Costa del Sol Málaga seguirá llevando el sello de Suso Gallardo.