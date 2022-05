Suso: "No le puedo pedir más al grupo, la tuvimos hasta el último segundo"

Suso Gallardo no puede pedirle más a su Costa del Sol Málaga tras exprimirse durante la hora que duró el partido en el Martín Carpena. Era consciente de la dificultad tras el partido de ida pero quedó satisfecho, lo tuvieron en su mano: "Era muy complicado, traíamos una renta de cuatro goles pero era un marcador bajo y teníamos que irnos a los cinco. Parecía que por momentos podíamos soñar. Son dos detalles, un balón que igual se tuvo que quedar Merche, que hizo un partidazo increíble. Luego estos últimos goles, uno de ellos casi llorando y el nuestro que lo para Silvia. Dijimos que íbamos a defender la competición europea hasta el final y creo que hasta el último segundo lo hemos tenido en la mano. No le puedo pedir más al grupo. Málaga ha estado increíble ver al Carpena como lo hemos visto hoy, ni en nuestros mayores sueños, animando con más de 7.000 personas. Pedir perdón por no traer la guinda".

"Físicamente si hubiera sido diez minutos más nos las llevamos por delante. Son más grandes, más fuertes, pero han estado parando el partido. Han hecho su partido, que es lógico, no han corrido en ningún momento. Han ido al tran tran, a hacer ataques largos, dependiendo de su lanzamiento exterior. Nosotras tenemos que ir a la guerra, somos bajitas pero peleonas. Si hubiera durado más nos las llevamos", aseguraba el malagueño, que vio mejor a sus jugadoras, capaces de pelear por todo: "Hace dos años nadie nos ponía en las quinielas por ganar títulos. Llevamos cinco finales y cuatro ganadas. Esta perdida por un gol. Son jugadores ya con mucha experiencia, la más joven tiene cuatro títulos a su espalda con 20 años. Espero que nos sirva de aprendizaje de seguir mejorando, Ahora con el objetivo de mantener esa segunda plaza que sería un hito para el club".

Alucinó Suso con el excepcional ambiente que se vivió en el Martín Carpena, con más de 7.000 espectadores, récord en España, para animar y alentar a las panteras: "El ambiente ha sido increíble, retumbaba el pabellón desde el calentamiento, con cada acción, cuando ha empezado el partido era una locura. No sólo son por las 7.000 personas, sino como han animado y han estado hasta el final, ayudando al equipo y llevándonos en volandas. Si la gente nos apoya no vamos a decepcionar, hemos demostrado identidad, vamos a luchar por llevar a Málaga lo más grande de Europa. El equipo tiene recorrido, son gente con mucho hambre, con ganas de seguir ganando titular, que no se cansa de trabajar, que se repone a los obstáculos. Hoy no ha salido de cara pero la han dado hasta el final. Es su sello de identidad y ante eso solo les puede aplaudir. Espero que la gente haya disfrutado. Lo de hoy ha sido un espectáculo más allá del resultado, este deporte engancha, es de ida y vuelta. La Copa de la Reina puede ser un gran aliciente el año que viene. Puede ser una fiesta".