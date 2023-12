Horario y dónde ver en TV el Antequera CF - Algeciras CF de Primera RFEF

El Antequera intentará regresar a la senda de la victoria después de caer en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba CF por 3-0. Para ello, deberá de superar al Algeciras CF, que no llega en su mejor momento, pero es un rival directo en la lucha por los puestos de playoff.

Fecha y horario

El Antequera CF-Algeciras CF correspondiente a la jornada 15 del Grupo 2 de la Primera RFEF se disputará este domingo 3 de diciembre de 2023 en La Rosaleda a partir de las 18:00 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de RFEF.TV por streaming, aunque siempre con la incertidumbre de los fallos técnicos del canal de pago.

Las palabras de Javi Medina

"El equipo ha trabajado muy bien en la semana. Ha alcanzado una dinámica muy buena de trabajo desde el principio de temporada, que conseguimos mantener semana a semana, y ahora queremos demostrar que seguimos haciendo las cosas bien, de revertir la dura derrota de Córdoba y que la ilusión se mantiene. Intentar levantarnos rápido, aquí con nuestra afición, y seguir nuestro camino".

La derrota ante el Córdoba

"Saco cosas positivas pese a la derrota. Es verdad que ofensivamente no estuvimos como nos hubiese gustado; nos enfrentamos a un equipo que hizo tres goles con dos tiros a puerta, muy poderoso, eso puede pasar; pero conseguimos mantener la identidad, sabiendo las dificultades del partido, quitarles el balón. Tuvimos la opción de marcar el 0-1 en el 2', no lo conseguimos. Vivos al descanso, pero el segundo gol lo dejó de cara, intentamos levantarlo, pero no fuimos capaces. Hay que tener el orgullo por ser siempre nosotros. Puede pasar que el Córdoba tenga esa eficacia. El otro día tuve la sensación, después del partido, lo hablé con el cuerpo técnico, jugadores y club, que parecía que era una catástrofe perder en Córdoba. Puede pasar. Vas al Bernabéu y puedes perder 3-0. El Córdoba en esta categoría es el Madrid o el Barça, un Ferrari. Intentamos competir con ellos, no pudo ser, pero no nos puede alejar del camino; seguimos siendo los mismos, un equipo humilde, que tiene que hacer las cosas bien para ganar. Seguimos ahí. Ni cuando ganamos somos tan buenos como la gente piense o diga, ni tampoco somos tan malos cuando la gente pierde. Somos los mismos; el tiempo dirá dónde estamos".

Duelo ante el Algeciras

"Un rival muy difícil, también con una identidad clara, que está haciendo las cosas muy bien, con nosotros en esos puestos de playoff. Trataremos de hacer las cosas muy bien, dominar el partido y demostrar esa fortaleza que estamos teniendo en el Maulí. Intentar ganar, mostrar esa alegría que solemos tener en casa e ir a la Copa con la moral alta".

Bajas

"Fermín no creo que se recupere, y luego las ausencias que todo el mundo conoce: la de Tomás para toda la temporada y la de Iván, que tampoco ha vuelto. El resto están todos disponibles".

Copa del Rey

"Es importante que en una semana de Copa afrontemos bien la semana, enfocarnos en lo que realmente es importante. Necesitas elegir bien los contenidos, recuperarnos bien mentalmente, y tener la capacidad de competir cada tres días. Le decimos a los jugadores que es semana de Champions, por jugar cada tres días y mantener el nivel en dos competiciones. Afrontarlo como lo hicimos la otra vez y que un partido no afecte a otro".

Racha de partidos

"Queremos regalar a la gente un buen resultado, también que ellos nos apoyen. Esto es un poco de todos, de la mano. Son dos partidos muy importantes en la temporada para nosotros, después de haber perdido en Córdoba. Que venga ahora un rival como el Algeciras, que viene luchando con nosotros, debe ser una ventaja; luego al Huesca, que es una eliminatoria que nos ilusiona mucho. Tiene que ser algo positivo. Que nos dé fuerza y que nos apoyen".