Cómo y dónde ver en TV el Atlético Benavente-BeSoccer UMA Antequera

Cuenta atrás para el desenlace de Segunda División con la disputa de la Final del Play Off de Ascenso que otorga el último billete a la élite. Atlético Benavente FS y BeSoccer CD UMA Antequera se han citado para el gran colofón de la temporada, una eliminatoria decisiva a ida y vuelta en la que sus números durante la Liga regular pueden jugar un papel fundamental. La ida, que tiene lugar este 4 de junio, tiene lugar en el feudo zamorano (La Rosaleda) debido a la quinta posición que copó su equipo al término del campeonato regular, mientras que los andaluces sacarán provecho de su mejor tercer puesto clasificatorio, reservando el Fernando Argüelles para el partido decisivo del próximo 11 de junio. Son los benaventanos quienes parten con mayores obligaciones de ganar, ya que en el formato planteado este curso un hipotético empate tras los minutos reglamentarios y después del tiempo extra abriría las puertas de Primera a los verdes.

Buscará sacar provecho el Atlético Benavente FS de sus excelentes números en clave goleadora para dar el primer golpe en casa. La Rosaleda ha llevado en volandas a su equipo en los momentos de mayor tensión, consiguiendo que su arriesgada apuesta ofensiva haya dado un rédito incuestionable en un tramo final de curso para enmarcar. Esta peculiaridad ha aupado al club a sumar 159 goles en lo que va de Liga, cifra a batir esta temporada y escenario propicio para engrosar los registros del máximo goleador hasta la fecha, Pablo Ibarra, quien con 40 dianas tratará de preservar su posición tras una finalísima en la que se verá las caras con su inmediato perseguidor, el ’pichichi’ del BeSoccer CD UMA Antequera, Fernando Cobarro (36 goles). Fue el último conjunto en clasificarse, pero el cuadro dirigido de Chema Sánchez no ha cesado superarse a sí mismo en unas últimas semanas en las que están mostrando su mejor estado de forma. Y es que después del acelerón final que les sirvió para alcanzar un envidiado quinto puesto, los blanquiazules han dado continuidad a su sorprendente puesta en escena derrocando en la primera fase del Play Off a un Peñíscola FS que partía como favorito después de acabar Subcampeón de la Liga regular y con altas dosis de épica. En suelo peñiscolano, los de Benavente se jugaron su futuro en una prórroga de infarto, aguardando hasta el último minuto del tiempo extra para celebrar el gol de Aitor que los ha plantado en esta Final.

Atraviesa el Atlético Benavente FS un momento dulce, aunque a sabiendas del nivel de un BeSoccer CD UMA Antequera que dejó su huella recientemente en La Rosaleda. Los malagueños son precisamente el último equipo capaz de profanar los dominios zamoranos, firmando una ajustada victoria (5-6) en el duelo que puso fin a la Liga regular en la Jornada 34. Los dos finalistas solo se han visto las caras en Segunda División en las dos ocasiones de este curso y, a tenor de sus resultados previos (promediando más de 10 goles por partido), la eliminatoria decisiva se prevé como un auténtico espectáculo de Futsal.

A favor del BeSoccer CD UMA Antequera corre el dato de no haber caído nunca frente a los benaventanos. También le sonríe su idilio con la Finales: nunca han perdido en las tres que han disputado con anterioridad (dos de Play Off y una de Copa de SM El Rey). Y a ello, además, hay que sumarle su ventaja por el ‘factor pista’ y su excelente dinámica en el último mes de la temporada, en el que también han conseguido hacer historia al proclamarse Campeones coperos solo tres semanas atrás. Sobre la cancha, el equipo está dando muestras del descaro que su entrenador, Tete, les ha demandado en citas de esta importancia, haciendo disfrutar a su afición con un juego decididamente ofensivo en el que la magia de Burrito, la confianza de Davilillo o el olfato goleador de Cobarro están sobresaliendo. Llegados a este punto, el ala del equipo Óscar Muñoz no escondía sus ansias en declaraciones exclusivas para la Liga Nacional de Fútbol Sala en las horas previas: “Vamos a por el Ascenso con todo”. Sin embargo, no podrán estar todos los que le gustaría a la familia antequerana, que ha tenido que reinventarse en las últimas fechas para competir pese a las ausencias de los lesionados Raúl Canto y Quique Hernando.

Fecha y horario

El encuentro se disputa este sábado 4 de junio en La Rosaleda de Benavente (Zamora) a las 20:30 horas

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver a través de la web de la Federación Española (www.rfef.es)